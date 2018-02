Termogenici, brucia grassi o, chi più ne ha più ne metta, sono quelle sostanze in grado di eliminare il grasso attraverso un aumento della velocità del metabolismo. La gran parte dei termogenici è composta da sostanze più o meno simili fra loro, tutte sostanze di tipo eccitante quali la caffeina, la teina, varie erbe dall’effetto eccitante sull’organismo e sul sistema nervoso, cola, guaranà. Il loro scopo è di innalzare il metabolismo per costringere il corpo ad utilizzare come fonte energetica l’adipe, insomma, per costringere il corpo ad un dimagrimento più veloce e meno naturale. Sì, meno naturale, anche se utilizziamo solamente termogenici di tipo Naturale, la perdita di peso ponderale o di adipe, grazie al termogenico, non è naturale perchè soggetta ad una stimolazione esterna, non necessaria al corpo che ha già possiede tutte le funzioni necessarie per attuare questo fenomeno senza aiuti esterni. La differenza? Sta nel tempo.









Aiutano a dimagrire?

Aiutano, certo. Se il metabolismo si impenna, si dimagrisce. Ma si dimagrisce in ipocalorica sempre e comunque, seguendo un regime alimentare nel quale le calorie in entrata sono minori rispetto a quelle in uscita, anche senza l’utilizzo di termogenici. Semplicemente, il termogenico, darà l’impressione di impiegare meno tempo nel raggiungimento dell’obiettivo, o, per qualcuno, da l’impressione di poter dimagrire senza curare la propria alimentazione. Cosa impossibile perchè un sano metabolismo, veloce, che funziona, si costruisce nel tempo e dura nel tempo, il termogenico ha un effetto momentaneo, immediato: funziona finchè lo si assume, quando si smette di assumerlo siamo al punto di partenza, anzi, forse anche peggio.

Ma è un metodo veloce!

Certo, tutti gli stratagemmi e le invenzioni nascono per bruciare i tempi, infatti spesso bruciano soldi e tempo più che grasso. Il vero dimagrimento, quello che rimane e perdura nel tempo si ottiene con calma e non alla velocità della luce, una macchina che funziona bene si costruisce col tempo, Roma non è stata costruita in un giorno e neppure un sano metabolismo.

perdita di grasso o perdita di tempo?

Domenica Lupia