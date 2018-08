Neonato trovato morto a Terni, la madre non poteva mantenerlo

Terni, 3 agosto, neonato trovato morto, la città si risveglia avvolta dal peggiore dei misteri, una busta della spazzatura, nel parcheggio di un supermercato, accoglie il corpicino di un neonato, è morto.

Scatta l’allarme, è paura, la notizia di un infanticidio sconvolge la cittadinanza di Terni. La signora protagonista della macabra scoperta ha chiamato i soccorsi quando purtroppo non c’era più nulla da fare, quando ormai i soccorsi non servivano più.

Per ore non si capisce chi possa aver commesso un tale gesto. Chi può aver gettato un neonato in una busta, senza pietà?

Soltanto in tarda serata giunge a Terni la notizia: è stata ritrovata la madre . E, piuttosto che domandarsi cosa possa averla spinta a compiere un atto simile, tutti vogliono sapere di che nazionalità sia.

Proprio in questo momento storico in cui la parola razzismo appare su tutti i quotidiani, viene spontaneo pensare che anche questa possa essere una forma di razzismo.

Nella voce dei cronisti televisivi si avverte una nota di delusione, la mamma è italiana. Quindi?

Quindi non può essere additata come l’ennesima immigrata, senza cultura e senza una morale, capace di qualsiasi efferato gesto.

È come se si cercasse un’attenuante, una possibile assoluzione prima che le indagini siano terminate.

Dopo ore di interrogatorio ecco svelate le ragioni che hanno spinto la giovane ventisettenne di Terni ad uccidere il proprio figlio.

La donna, rea confessa, ha dichiarato di averlo fatto per mancanza di denaro:

Non potevo mantenerlo.

Ha ucciso la creatura che ha portato in grembo per nove mesi, che non aveva cercato, che non desiderava e che le avrebbe sconvolto la vita. Ha abbandonato la creatura che non doveva nascere, che non doveva esistere, né per lei né per l’uomo con cui l’aveva concepita.

Già madre di una bimba di due anni, era stata capace di nascondere la pancia a tutti, avrebbe partorito nel bagno di casa e tagliato il cordone ombellicale da sola.

In seguito recatasi al supermercato con il compagno, all’insaputa dell’uomo, avrebbe lasciato a terra il sacchetto con il neonato, era ancora vivo. Il piccolo sarebbe morto di lì a poco per asfissia.

Tutte le dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti, mentre l’avvocato della difesa precisa:

Non voleva uccidere il bambino ma solo abbandonarlo, la busta non era chiusa del tutto.

La donna rischia 12 anni di carcere.

Si tratta di storie al limite, impossibili da giudicare ma che aprono uno squarcio sull’inadeguatezza di tante vite. Rimane il fatto che ancora oggi, nel mondo “civile”, certe cose accadono e la paura di chiedere aiuto al di fuori della propria cerchia, rende tutto più difficile. In questo caso in particolare avrebbe potuto rinunciare al bambino affidandolo all’ospedale di Terni.

Qualcuno una volta disse :

Non c’è differenza di razza e di cultura la solitudine uccide in ogni strato sociale.

E in questo caso le vittime di questa solitudine sono stati il neonato trovato morto e sua madre.

Margherita Roseto