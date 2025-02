Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump avrebbero raggiunto un’intesa circa l’accordo sulla cessione di terre rare dell’Ucraina agli Stati Uniti. Zelensky è atteso a Washington nella giornata di venerdì dopo giorni di invettive da parte del presidente americano.

Ucraina e Usa verso l’accordo

Dichiaratosi contrario all’accordo nel corso delle ultime settimane, affermando di non volere che generazioni di ucraini paghino l’accordo e di non voler svendere il proprio Paese, Zelensky sembra ora essere disposto a cedere e accettare la proposta di Trump, se questa si rivelasse l’unica via per far sì che il Paese riesca ad ottenere la sicurezza che cerca, chiudendo ogni porta alla possibilità di una terza invasione o ottenendo il sostegno militare per continuare a respingere l’esercito russo.

L’accordo prevederebbe terre rare, petrolio, gas, senza però dettagli precisi su quanto potrebbe essere siglato: il fine principale sarebbe ottenere indietro quanto fornito in questi anni di guerra da parte degli States all’Ucraina. L’accordo dovrebbe seguire un equilibrio, un 50 e 50 che nei fatti potrebbe fornire un vantaggio che farà pendere l’ago della bilancia da un solo lato. L’accordo prevederebbe inoltre la creazione di un fondo comune Usa-Ucraina ma senza precisare cosa verrebbe in cambio al Paese.

Per la giornata di venerdì è prevista una visita di Stato del presidente Zelensky a Washington che dovrebbe portare a definire ulteriormente l’accordo tra i due Paesi: Donald Trump rimane aperto all’ipotesi della trattativa, nonostante le invettive lanciate al presidente ucraino dopo il suo rifiuto di siglare un patto che non prevedeva precise indicazioni circa la fornitura di reali garanzie per il Paese. Gli Usa avrebbero poi considerato di rimuovere clausole particolarmente onerose per l’Ucraina, stando a quanto riportato dal New York Times.

Terre rare come risarcimento

Un alto funzionario ucraino ha dichiarato che i due Paesi avrebbero finalizzato i termini dell’accordo. Il presidente ucraino è alle strette, il margine di scelta resta molto limitato per trovare una soluzione all’avanzata dei russi nel Paese e che ora tengono sotto controllo un quinto del territorio. Quello che trapela dall’inizio della stabilizzazione delle relazioni tra Casa Bianca e Cremlino è che l’Ucraina è al centro, in procinto di diventare terreno di spartizione tra gli interessi dell’una e dell’altra parte, senza tenere conto della questione dell’indipendenza di un Paese che cerca di preservare la sua esistenza. Zelensky nel frattempo subisce le forti pressioni di Trump.

Il tycoon ha dichiarato nella giornata di ieri nello Studio Ovale: ‭« capisco che è un grande affare, davvero un grande affare ‭», senza fornire ulteriori precisazioni e procedendo: ‭« potrebbe essere un accordo di trilioni di dollari. Potrebbe essere qualsiasi cosa, ma sono terre rare e altre cose. Vogliamo riprendere quel denaro » Il nuovo approccio di Trump al mondo delinea una nuova modalità di gestire le questioni nel mondo, lo scambio vantaggioso attraverso il ricatto economico.

Trump si allinea con Putin, Macron lo corregge

L’Europa è perplessa, Trump rivolge a Zelensky la denominazione di “dittatore” e quando gli viene chiesto se rivolgerebbe la stessa parola al presidente russo, sorvola di fronte a un sorriso del presidente francese Emmanuel Macron in visita di Stato a Washington.

Trump si allinea sempre di più alla narrativa di Putin: l’Ucraina diventa la responsabile dell’inizio della guerra e afferma di nuovo che gli europei hanno fornito il denaro agli ucraini sotto forma di prestiti ma che lo vogliono indietro; di nuovo, il presidente viene interrotto da Macron corregge affermando che ‭« in realtà abbiamo pagato il 60% dello sforzo totale e si trattava di prestiti, garanzie e sovvenzioni. Abbiamo fornito denaro reale‭ ».

E non solo, nella risoluzione votata in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella giornata del 24 febbraio, finalizzata alla condanna dell’invasione russa dell’Ucraina a tre anni dal suo inizio, Usa, Israele, Ungheria, Russia e Sudan e altri tredici Paesi hanno votato contro. Gli equilibri stanno cambiando, il posizionamento Usa preoccupa gli alleati europei che mai avrebbero auspicato un taglio così netto della propria intesa con gli States.

L’Europa cerca di reagire

Gli europei cercano di reagire, vogliono giocare la carta dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea affinché quanto prima il processo possa concludersi e fornire così una “garanzia di sicurezza”. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen già di recente affermava essere a “buon punto” la procedura di adesione del Paese che potrebbe avvenire prima del 2030.

Ma a Zelensky questo non basta, per lui la vera garanzia di sicurezza, il vero deterrente verso Putin può trovarlo solo nel sostegno americano in termini militari ed economici poiché l’Unione europea da sola non può in termini di sicurezza militare fornire nulla di equivalente.

Zelensky vorrebbe la NATO, dichiarandosi disposto a dimettersi pur di avere una garanzia di futura entrata nell’Alleanza Atlantica; sembra dunque essere ingabbiato tra il debole sostegno europeo e l’abbandono americano che si trasforma in ricatto economico senza una concreta definizione delle sorti dell’Ucraina.

Elisa Del Beato