Nella notte tra mercoledì e giovedì, un terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 ha scosso l’intera area, con epicentro tra Bagnoli e Pozzuoli. L’evento ha generato panico tra i cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada per timore di nuove scosse. Sebbene i danni siano stati limitati, le autorità hanno immediatamente attivato misure di emergenza per garantire la sicurezza e il supporto alla popolazione.

Una notte di paura nei Campi Flegrei

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. L’epicentro del terremoto ai Campi Flegrei è stato individuato tra Bagnoli e Pozzuoli, con un ipocentro a una profondità di soli due chilometri. La scossa, avvenuta all’1:25, è stata avvertita distintamente in molte zone della Campania, spingendo centinaia di persone a uscire di casa per precauzione.

Danni agli edifici e interventi dei vigili del fuoco

I danni registrati sono stati fortunatamente limitati. A Pozzuoli, il crollo di un controsoffitto ha causato lievi ferite a una donna, mentre a Bagnoli numerosi calcinacci si sono staccati dalle facciate degli edifici, danneggiando alcune auto parcheggiate. Alcuni residenti, in preda al panico, si sono trovati bloccati nelle proprie abitazioni a causa delle porte d’ingresso bloccate. In diversi casi, gli abitanti dei piani bassi sono riusciti a uscire dalle finestre, mentre per gli altri si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Disordini all’ex base Nato di Bagnoli

Oltre ai danni materiali, la scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha generato tensione e momenti di caos tra la popolazione. In particolare, all’ex base Nato di Bagnoli, uno dei punti di raccolta per le emergenze, si sono verificati momenti di tensione tra cittadini e forze dell’ordine. Numerose persone, nel tentativo di trovare un riparo sicuro, hanno sfondato i cancelli della struttura per poter trascorrere la notte nelle proprie auto. Nonostante l’intervento delle autorità per calmare gli animi, la situazione si è placata solo quando i residenti hanno ottenuto l’accesso all’area.

Attivazione delle aree di emergenza

In risposta alla scossa, il Comune di Napoli ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (Coc) per il coordinamento dei soccorsi e dell’assistenza alla popolazione. Sono state allestite aree di attesa in viale della Liberazione e in piazzale Ippodromo, mentre un’ulteriore area di accoglienza è stata messa a disposizione presso la sede della Municipalità 10, in via Acate.







Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una riunione di emergenza convocata dalla Prefettura per monitorare la situazione e definire le strategie di intervento.

Il fenomeno del bradisismo e il monitoraggio dell’Ingv

L’evento sismico si inserisce nel contesto del fenomeno del bradisismo, caratteristico dell’area dei Campi Flegrei. Questo fenomeno geologico consiste nel sollevamento e abbassamento periodico del suolo a causa dell’attività dei gas e fluidi vulcanici sotterranei. Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, ha spiegato che la scossa della notte scorsa è stata la seconda più intensa dall’inizio della crisi bradisismica e ha precisato che si è trattato di un evento isolato, seguito solo da poche scosse di assestamento.

La risposta delle autorità e le precauzioni per i residenti

Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali crepe o danni strutturali alle proprie abitazioni e a richiedere verifiche tecniche se necessario. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione e a predisporre eventuali misure di emergenza in caso di ulteriori scosse o sciami sismici.

Il terremoto ai Campi Flegrei, pur non avendo causato danni gravi, ha riacceso le preoccupazioni della popolazione per l’attività sismica nell’area e l’importanza di un piano di emergenza efficiente per far fronte a eventuali nuovi episodi. Nonostante non ci siano stati particolari ferimenti, i danni registrati stanno provocando numerosi disagi, sopratutto nell’area di Bagnoli.

Lucrezia Agliani