Un nuovo terremoto in Afghanistan ha colpito la zona orientale del Paese nelle ore notturne, seminando distruzione e morte in uno Stato e in una popolazione già provati da crisi umanitarie e conflitti. La scossa, di magnitudo 6, ha devastato interi villaggi, lasciando oltre 800 vittime accertate e migliaia di feriti, mentre il bilancio è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore.

Le difficoltà dei soccorsi, la vulnerabilità delle abitazioni e la fragilità del sistema sanitario rendono la situazione drammatica, in un contesto in cui anche i rifugiati recentemente rimpatriati sono rimasti intrappolati in una nuova tragedia.

Un Paese fragile di fronte alla natura

L’Afghanistan è una delle aree del mondo più esposte ai terremoti. La sua posizione geografica, lungo la catena montuosa dell’Hindu Kush, dove si incontrano le placche tettoniche indiana ed euroasiatica, rende frequenti scosse devastanti.

Nella memoria recente restano i sismi del 2022 e del 2023, con migliaia di vittime, intere comunità cancellate e un sistema sanitario al collasso. Già allora i talebani, tornati al potere dopo il ritiro statunitense del 2021, avevano chiesto aiuto alla comunità internazionale per affrontare il terremoto in Afghanistan, trovandosi però ad affrontare enormi difficoltà logistiche e un riconoscimento internazionale parziale.

L’ultimo terremoto in Afghanistan ha colpito il Paese nella notte, quando la maggior parte della popolazione dormiva. Poco dopo mezzanotte la terra ha iniziato a tremare con violenza nell’Afghanistan orientale, scuotendo Jalalabad, Kabul e arrivando fino a Islamabad, in Pakistan. Secondo l’Usgs, il sisma ha avuto magnitudo 6, con epicentro a circa 27 chilometri da Jalalabad, a una profondità di appena 8 chilometri: un dettaglio che ne ha amplificato la potenza distruttiva. La scossa principale è stata seguita da numerose repliche, avvertite anche in India, Uzbekistan e Tagikistan.

Interi villaggi cancellati

Le immagini diffuse del terremoto in Afghanistan dalle poche telecamere disponibili raccontano di case di fango e legno ridotte in polvere, di villaggi montani completamente rasi al suolo e di famiglie intrappolate sotto le macerie. Testimoni oculari hanno riferito che “non è rimasto più nulla” in diverse aree della provincia di Kunar. La devastazione si aggiunge a quella recente di un’alluvione che aveva già colpito la stessa regione, rendendo ancora più complesso l’arrivo dei soccorsi.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, i morti sono oltre 800 e i feriti più di 3.000. Ma il numero, avvertono i funzionari, è destinato a salire man mano che le squadre di emergenza raggiungono zone ancora isolate. La geografia del Paese, fatta di catene montuose e strade impervie, complica l’accesso ai villaggi. Intere comunità risultano irraggiungibili e si teme che decine, forse centinaia di persone, siano ancora sepolte.

La risposta dei soccorsi

Le prime ore dopo il terremoto in Afghanistan hanno visto medici, volontari e civili scavare tra le rovine anche a mani nude. In alcuni casi gli elicotteri hanno potuto raggiungere le zone più difficili, ma le risorse a disposizione del governo talebano sono limitate. Per questo motivo è stato lanciato un appello urgente alle organizzazioni umanitarie internazionali per fornire supporto logistico e mezzi di trasporto.

In parallelo, la popolazione locale ha dato prova di solidarietà: a Kandahar, ad esempio, centinaia di cittadini hanno donato sangue da inviare agli ospedali delle province colpite.

Tra le vittime figurano anche numerose famiglie rimpatriate di recente dal Pakistan e dall’Iran, dove milioni di afghani sono stati costretti a rientrare contro la loro volontà negli ultimi mesi. “C’erano circa 2.000 famiglie che avevano appena iniziato a ricostruire una vita qui”, ha spiegato un funzionario locale della provincia di Kunar.

Per loro, il terremoto in Afghanistan della scorsa notte ha significato perdere nuovamente tutto. L’Alto commissario dell’Unhcr, Filippo Grandi, ha ricordato come questa tragedia si aggiunga alle già enormi difficoltà di un Paese piegato da siccità, crisi economica e rimpatri forzati.







Solidarietà e aiuti internazionali

Messaggi di cordoglio sono arrivati da ogni parte del mondo per il terremoto in Afghanistan. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha espresso le sue condoglianze, annunciando l’invio di squadre di soccorso e materiali di prima necessità. L’Unione europea ha ribadito che i propri partner umanitari sono già attivi sul campo, mentre Paesi vicini come Pakistan e India hanno garantito sostegno logistico. Anche il Giappone ha dichiarato la propria disponibilità a contribuire con aiuti immediati.

Le strutture sanitarie afghane, già ridotte ai minimi termini da anni di conflitto e mancanza di fondi, stanno accogliendo feriti oltre le proprie capacità. Secondo alcune fonti, i tagli dell’agenzia americana USAID hanno aggravato ulteriormente la situazione, rendendo difficile garantire cure adeguate. L’UNICEF ha mobilitato i propri team medici, mentre la Mezzaluna Rossa afghana lavora senza sosta per prestare assistenza.

Il terremoto in Afghanistan è una ferita che segna la popolazione

Il sisma ha colpito in profondità il tessuto sociale del Paese. Non si tratta soltanto delle vittime immediate, ma anche di migliaia di sfollati che ora non hanno più un’abitazione, di bambini rimasti orfani, di villaggi interi da ricostruire. “La nostra priorità non è contare i morti, ma salvare chi è ancora vivo”, ha dichiarato un funzionario talebano impegnato nei soccorsi. Parole che descrivono la lotta contro il tempo in un contesto di risorse limitate.

Dal 1998 a oggi, l’Afghanistan ha visto decine di terremoti mortali, spesso con migliaia di vittime. Ogni volta, il ciclo si ripete: dolore, emergenza, richieste di aiuto, promesse di ricostruzione. Ma la fragilità del territorio, unita alla debolezza dello Stato, alla presenza dei talebani e alle difficoltà geopolitiche, fa sì che il Paese si ritrovi sempre impreparato di fronte alla forza della natura.

Lucrezia Agliani