La tessera elettorale ha il cognome del marito, polemica alle elezioni

In seguito alle ultime elezioni 2019 molte delle donne che hanno rinnovato la propria tessera elettorale hanno trovato oltre al proprio nome anche il cognome del marito. Ad annunciare la notizia Iole Murrini, ex presidente del Municipio Valpolcevera di Genova che ha denunciato l’accaduto sui social, scrivendo:

“In 35 anni di matrimonio è la prima volta che mi succede. Non è una bella sensazione. La donna, anche se sposata non si identifica con il marito. La società si è evoluta. Si torna indietro? A me non è stato chiesto nulla al momento del rinnovo, e quella prevista dovrebbe essere una possibilità non l’obbligo, così l’ho intesa. Credo un input ci sia stato se queste disposizioni fino ad oggi sono rimaste in applicate. Stiamo tornando indietro su tante cose gravi, questa può sembrare una piccola cosa, ma non è un bel segnale.”