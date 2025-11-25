Nei punti vendita Pam Panorama si è aperto un fronte di tensione che coinvolge cassieri, sindacati e dirigenza. Al centro della controversia c’è il “test del carrello”, una pratica interna che trasforma semplici controlli di routine in verifiche disciplinari dai risvolti pesanti. Contestazioni, sospensioni e licenziamenti sono esplosi in varie regioni, sollevando dubbi sulla legittimità del metodo e sulle reali finalità dell’azienda. Mentre i sindacati denunciano un clima punitivo e discriminatorio, Pam difende la procedura come una misura formativa, irrigidendo ulteriormente il confronto.

Un’ondata di contestazioni e licenziamenti dopo il “test del carrello”

Negli ultimi mesi, numerosi punti vendita Pam Panorama in Toscana, Lazio e altre regioni sono stati attraversati da un clima di forte tensione. Diversi cassieri sono stati sospesi o allontanati con la motivazione di non aver superato il cosiddetto “test del carrello”: una prova interna in cui ispettori aziendali, camuffati da clienti qualunque, nascondono articoli in confezioni o sacchetti per verificare se il cassiere li individua al momento del passaggio in cassa.

Secondo i sindacati, questa pratica sta diventando uno strumento disciplinare di massa che ha già portato a decine di contestazioni e almeno una quindicina di licenziamenti.

Come funziona davvero il “test del carrello”

Il meccanismo è semplice solo in apparenza: piccoli cosmetici infilati tra le uova, merce di cancelleria nascosta tra frutta e verdura, oggetti incastrati nei cartoni del latte o della birra. Situazioni volutamente artificiose, raccontano i sindacati, pensate per mettere in difficoltà chi lavora alla cassa in condizioni già complesse, tra code lunghe, richieste dei clienti e ritmi serrati.

Il cassiere, dunque, dovrebbe riconoscere in pochi secondi un prodotto collocato in modo irregolare e, se non lo fa, scatta la contestazione disciplinare fino al licenziamento per “omesso controllo”. Una procedura che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, stravolge completamente la natura del mestiere.

“I cassieri non sono addetti alla sicurezza”

Proprio da questo paradosso parte la critica più forte delle sigle sindacali: la cassa non è un posto di vigilanza. Pretendere che ogni cliente venga sottoposto a un’ispezione totale — controlli dentro le borse, verifica dei sacchetti della frutta, ispezione dei contenitori non trasparenti — renderebbe impossibile la gestione delle file e comprometterebbe il servizio.

Il sindacato ritiene inoltre che tali richieste siano fuori dai limiti giuridici: il controllo dei beni di un cliente è un atto delicato, che solo figure specifiche possono svolgere e non può essere imposto a chi è incaricato di registrare e incassare la spesa.







Una strategia “diffusa” e poco trasparente

Stando alle informazioni emerse nel confronto nazionale tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e l’azienda, la pratica dei test del carrello sarebbe stata estesa a decine di punti vendita, non come semplice formazione ma come vero dispositivo disciplinare.

I sindacati denunciano che le organizzazioni dei lavoratori non siano state informate preventivamente e che la comunicazione ai dipendenti parlasse solo di “iniziative formative”, senza chiarire l’effettivo scopo punitivo.

Durante l’ultimo incontro nazionale, descritto come estremamente teso, le sigle hanno raccontato episodi giudicati “lesivi delle prerogative sindacali”, come la presenza non annunciata di personale di sicurezza e di presunti funzionari di polizia.

I dubbi sulla legittimità del test del carrello

Per le organizzazioni dei lavoratori, la pratica rischia di configurare un controllo indiretto e costante delle prestazioni individuali, in violazione delle norme che regolano la sorveglianza nei confronti dei dipendenti.

Il test, spiegano, non valuta competenze specifiche ma espone al rischio di sanzioni anche chi opera in condizioni di stress o in supermercati dove una sola cassiera deve supervisionare le casse automatiche, fino a otto postazioni contemporaneamente.

Su questo punto i sindacati pongono un interrogativo: se alle casse automatiche i furti non sono chiaramente monitorati, perché l’azienda insiste tanto nel colpire errori minimi dei cassieri in carne e ossa?

Le richieste al tavolo nazionale

Le sigle chiedono tre interventi immediati:

reintegro dei lavoratori licenziati ,

stop ai provvedimenti disciplinari legati al test del carrello ,

un confronto vero e trasparente sulle difficoltà strutturali dei punti vendita.

In assenza di risposte, sono pronti a proseguire con proteste, mobilitazioni e ricorsi legali, inclusi quelli per comportamento antisindacale.

Pam Panorama respinge le accuse e sostiene che il test rientri in iniziative formative già comunicate ai dipendenti. Ha inoltre definito “diffamatorie” le denunce delle organizzazioni sindacali, mantenendo una linea rigida sui licenziamenti.

Lucrezia Agliani