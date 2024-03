I sostenitori dei test psicoattitudinali li propongono come strumento per garantire l’accesso alla magistratura solo a coloro che possiedono le caratteristiche psicologiche e attitudinali necessarie. Si invoca la meritocrazia, auspicando una selezione rigorosa che ponga al centro le qualità individuali e non le appartenenze o le simpatie politiche. Un’esigenza di trasparenza e di oggettività che, in un sistema complesso come quello italiano, assume un valore inestimabile.

Tuttavia, l’alone di discrezionalità che avvolge la scelta dei test e dei criteri di valutazione non può essere ignorato. Chi decide quali caratteristiche psicologiche sono “necessarie” per un magistrato? E chi garantisce che i test non siano utilizzati per discriminare o per favorire determinate correnti di pensiero? Il rischio di politicizzare la magistratura e di renderla un mero strumento nelle mani del potere è concreto e non può essere sottovalutato.

La complessità della questione e la necessità di un dibattito costruttivo

L’imparzialità e l’indipendenza della magistratura sono pilastri fondamentali di una società democratica. I test psicoattitudinali, se utilizzati in modo improprio, potrebbero trasformarsi in un bavaglio per le voci scomode, in un modo per silenziare quei magistrati che, con coraggio e indipendenza, si oppongono al potere o contestano le decisioni dei vertici. La minaccia all’autonomia della magistratura è reale e non può essere liquidata come una semplice paranoia.

La questione dei test psicoattitudinali per i magistrati è complessa e sfaccettata, non ammette facili soluzioni o slogan banali. È necessario un dibattito costruttivo e partecipato che tenga conto di tutte le implicazioni, sia positive che negative, di questa proposta. Un confronto aperto e sereno, in cui le diverse posizioni possano essere ascoltate e vagliate con attenzione, è l’unica via per giungere a una scelta ponderata e responsabile.

L’auspicio è che il tema dei test psicoattitudinali per i magistrati non sia strumentalizzato per fini politici o di parte, ma che sia affrontato con serietà e rigore. La posta in gioco è alta: il futuro della magistratura e, con essa, la tenuta stessa della nostra democrazia. Solo un confronto aperto e sincero, basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca di una sintesi virtuosa, potrà permettere di trovare una soluzione capace di tutelare l’integrità della magistratura e, al contempo, di preservare l’inviolabile principio dell’imparzialità.

Veronica Esposito