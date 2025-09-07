La Thailandia attraversa una nuova fase di instabilità politica con l’elezione di Anutin Charnvirakul a primo ministro, figura conservatrice ma capace di muoversi come mediatore tra forze opposte. La sua ascesa arriva dopo la destituzione della premier Paetongtarn Shinawatra, ultimo volto della dinastia familiare che da oltre vent’anni domina le urne ma viene regolarmente ostacolata dall’establishment monarchico e militare. Dietro la scelta di Anutin si cela un compromesso fragile, fondato sulla promessa di nuove elezioni e di una possibile riforma costituzionale, che mette in evidenza quanto il sistema politico thailandese resti segnato da equilibri precari, tensioni istituzionali e influenze regionali.

Un governo nato da compromessi

L’elezione di Anutin Charnvirakul alla guida del governo thailandese segna l’inizio di una fase politica che molti osservatori definiscono di transizione. Il leader del partito conservatore Bhumjaithai non dispone della forza parlamentare necessaria per governare in autonomia, ma è riuscito a emergere come figura di mediazione, accettata sia dall’establishment monarchico-militare sia, seppur con riserve, dal principale partito d’opposizione.

L’appoggio del Partito del Popolo, che ha posto come condizione la convocazione di elezioni anticipate entro quattro mesi e l’avvio di un processo di revisione costituzionale, ha consolidato la sua maggioranza. Tuttavia, questo compromesso mostra già i limiti intrinseci di un governo fragile, destinato a reggere sotto il peso della provvisorietà.

La caduta di Paetongtarn Shinawatra

Il nuovo corso politico arriva a pochi giorni dalla destituzione della premier Paetongtarn Shinawatra, figlia dell’ex leader Thaksin e ultimo volto della dinastia che per oltre vent’anni ha dominato le urne in Thailandia. Paetongtarn era in carica solo da un anno quando è stata travolta da uno scandalo che ha coinvolto una telefonata con l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen.

Le sue parole, interpretate come un’eccessiva deferenza sul delicato tema della disputa territoriale tra i due paesi, sono bastate alla Corte costituzionale per giudicarla non idonea a ricoprire l’incarico, con l’accusa di aver violato gli standard etici richiesti dalla Costituzione.

La vicenda ha inflitto un duro colpo al clan Shinawatra, che negli ultimi due decenni è stato regolarmente ostacolato dall’intervento di esercito, magistratura e monarchia, nonostante i continui successi elettorali. Due colpi di stato, procedimenti giudiziari e repressioni violente hanno scandito il rapporto conflittuale tra la famiglia e l’establishment. La rapidità con cui è stata rimossa Paetongtarn conferma un modello consolidato: i governi vicini ai Shinawatra vengono sistematicamente neutralizzati, mentre il paese resta intrappolato in un ciclo di instabilità.







Il profilo di Anutin Charnvirakul e l’ombra di Thaksin

Anutin Charnvirakul, 58 anni, non è un volto nuovo nella politica thailandese. Imprenditore immobiliare di successo, ha ricoperto diversi incarichi ministeriali: dalla Salute all’Interno, fino alla vicepresidenza del Consiglio. Durante la pandemia da coronavirus, ha avuto un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza sanitaria. Nonostante le sue posizioni conservatrici e il forte legame con la monarchia, è stato anche promotore della legalizzazione della cannabis, segnale di un approccio politico pragmatico. Questo mix di fedeltà all’establishment e capacità di muoversi su terreni più progressisti lo rende una figura complessa, capace di dialogare con mondi diversi.

L’elezione di Anutin è stata preceduta dall’uscita di scena di Thaksin Shinawatra, padre di Paetongtarn e simbolo della dinastia. L’ex premier ha lasciato la Thailandia a bordo di un jet privato poche ore prima della votazione. Ufficialmente ha dichiarato di recarsi a Singapore per motivi di salute, per poi proseguire verso Dubai a causa della chiusura di un aeroporto. Ma secondo vari analisti, la fuga sarebbe legata ai suoi contenziosi giudiziari, nonostante di recente fosse stato assolto da alcune accuse di lesa maestà. Thaksin ha comunque promesso di tornare per un’udienza in tribunale il 9 settembre, alimentando ulteriori tensioni politiche.

Il peso della monarchia e delle istituzioni

Uno degli aspetti più delicati del dibattito politico thailandese resta il ruolo della monarchia. I movimenti progressisti chiedono da tempo una riduzione dei poteri reali e la revisione della legge sulla lesa maestà, spesso utilizzata come strumento politico per mettere a tacere i dissidenti. Anutin, monarchico convinto, rappresenta la continuità con il sistema vigente, ma la sua disponibilità ad accogliere alcune istanze riformatrici potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere l’appoggio di parte dell’opposizione.

La Costituzione attuale, redatta nel 2017 durante un governo militare, è considerata da molti analisti uno strumento per consolidare il potere dell’élite conservatrice. Il nuovo premier ha accettato la richiesta di aprire un processo di revisione, ma resta da vedere se la promessa si tradurrà in riforme sostanziali. La possibilità di convocare una nuova assemblea costituente potrebbe aprire uno scontro frontale tra le forze conservatrici e quelle progressiste, con il rischio di accentuare ulteriormente la polarizzazione politica.

Implicazioni regionali e internazionali

Lo scandalo che ha travolto Paetongtarn dimostra quanto la politica interna thailandese sia intrecciata con gli equilibri regionali. La disputa di confine con la Cambogia ha avuto un ruolo centrale nella crisi, mentre sullo sfondo resta la competizione tra Stati Uniti e Cina per l’influenza nel Sud-est asiatico. Una Thailandia politicamente debole rischia di ridurre la propria autonomia in seno all’ASEAN, aumentando la dipendenza dalle dinamiche esterne e dai rapporti economici con Pechino.

Oltre ai conflitti istituzionali, la Thailandia deve fronteggiare problemi strutturali: crescita economica stagnante, aumento del debito pubblico e un settore turistico che, pur fondamentale, non basta a sostenere l’intero sistema. Le origini imprenditoriali di Anutin lasciano pensare a un orientamento verso politiche infrastrutturali e investimenti, ma senza una base politica stabile anche le riforme economiche più ambiziose rischiano di restare incompiute.

In definitiva, la nomina di Anutin Charnvirakul non rappresenta una soluzione definitiva alla crisi politica, ma piuttosto l’apertura di un nuovo capitolo. La sua leadership nasce da compromessi e ha il compito esplicito di traghettare la Thailandia verso nuove elezioni. Resta da capire se riuscirà a mantenere un equilibrio tra le diverse forze in campo – esercito, monarchia, opposizione progressista e dinastia Shinawatra – o se il paese continuerà a oscillare tra aperture democratiche e colpi di mano istituzionali.

Lucrezia Agliani