Il The Arzner diventa il primo cinema dedicato alla comunità LGBTQ+, dalle proiezioni a tema più popolari ai film meno conosciuti. Vuole proporsi come uno spazio dove tutti possano sentirsi i benvenuti e dove vengano rappresentate e rispettate tutte le persone appartenenti alla comunità, un luogo privo di pregiudizi e giudizi.

Conosciamo il The Arzner

Il The Arzner, situato in Bermondsey Square a Londra, è il primo cinema dedicato completamente alla proiezione di film con rappresentazioni queer, dai cult più classici a film indipendenti o di registi emergenti, fino ad arrivare ai film da red carpet, l’importante è che sia in qualche modo legato alla comunità LGBTQ+, in tutte le sue forme.

”Tante storie queer raccontate al cinema sono strazianti e hanno avuto finali tristi“, afferma Garrison, il manager. “Proietteremo sicuramente quei film perché sono importanti, ma vogliamo anche trovare pellicole che diffondano la gioia queer, perché è ciò di cui la comunità ha bisogno in questo momento“.

Se di notte si può entrare per gustarsi un bel film, di giorno il The Arzner è invece un bar che offre cocktail ispirati e che prendono il nome da icone della Golden Age di Hollywood come Rock Hudson e Sophia Loren. Nonostante ciò, i due proprietari, Greenlees e Burke, non vogliono che il locale sia troppo incentrato sull’alcol ed è quindi stato adibito anche a zona studio o lavoro, in base alle esigenze. Greenlees la descrive come un locale in cui puoi recarti “Così come sei, è una zona libera dai giudizi”.

Ma non è finita qui, infatti vengono periodicamente invitati degli ospiti, da comici queer ai registi e attori stessi dei film proiettati, iniziative che servono a far sentire più forte il senso di comunità e di vicinanza.

Il cinema prende il nome da Dorothy Arzner, regista, montatrice e sceneggiatrice statunitense, fu la prima regista donna a lavorare ad Hollywood dal 1927 al 1943. Era inoltre dichiaratamente lesbica e lanciò attrici come Katherine Hepburn e Lucille Ball.

È stata scelta per rappresentare il locale poiché, racconta Burke, c’è un focus maggiore nei confronti delle personalità queer maschili piuttosto che femminili, perciò rendere omaggio ad un’artista del suo calibro in questo modo è stato il loro modo per includere ancora una volta una categoria di persone spesso marginalizzata.







Perchè è importante avere un cinema dedicato alla comunità LGBTQ+?

Racconta Greenlees “Ho visto così tanti film queer nel corso degli anni e sfortunatamente molti di questi non arrivano sul grande schermo, volevamo creare uno spazio in cui tutte queste storie queer potessero essere viste dalla comunità.” Aggiunge invece Burke, riferendosi alle storie queer che verranno proiettate nel loro cinema, che uno dei loro obiettivi è proprio “dar loro una piattaforma per essere apprezzati da una nuova audience”.

Infatti, nonostante ci siano sempre più film queer e sempre più persone della comunità lavorino in questo ambito, le proiezioni sono spesso limitate a festival cinematografici o a eventi specifici.

Spiegano inoltre come secondo loro sia importante dare visibilità a categorie di persone che vengono spesso dimenticate, di dare la possibilità a chi fa parte della comunità LGBTQ+ di sentirsi rappresentato e di potersi immedesimare in un modo che nei film più eteronormativi potrebbe non essere possibile fare.

Tuttavia, la missione del The Arzner non è stata accolta con favore da tutti. “Nel clima attuale, in cui regna così tanto odio inutile nei confronti della nostra comunità, soprattutto quella trans, credo che avere uno spazio come questo sia di per sé potente“, afferma Garrison “Capita spesso che qualcuno si avvicini, veda la bandiera del Pride all’esterno e poi si giri. Ecco perché è così importante la nostra presenza qui”.

Il The Arzner è quindi molto più del primo cinema dedicato alla comunità LGBTQ+ di Londra, è uno spazio sicuro e accogliente, dove poter essere sè stessi e interagire con persone legate dalla stessa passione per il cinema queer.

Stefania Bucciol