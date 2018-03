The dark side of the woman è un Premio Letterario riservato a sole donne. Organizzato dal blog Donne Difettose, https://donnedifettose.com/author/donnedifettose/ nato nel 2016 da tre donne, diverse tra di loro, ma ugualmente, insofferenti agli stereotipi. Nel blog si parla di scienziate, scrittrici e artiste con grande carisma, ma si affrontano anche temi come consigli domestici inutili, sfoghi di madri e si possono leggere interviste e molto altro.









The dark side of the woman è un Premio Letterario per donne che trovino nella scrittura la propria dimensione e siano disposte a

tirar fuori il proprio dark side, attraverso racconti noir, in modo originale e del tutto soggettivo. Che siano indisponenti, bucoliche, folli, depresse, pulp, esaurite o inguaribili romantiche, noi apprezziamo qualsiasi sfaccettatura.









Raccontare e raccontarsi, è questo l’obiettivo del The dark side of the woman, mostrare il lato “oscuro”, ovvero quello che gli altri non vorrebbero vedere, né ascoltare.

La giuria di The dark side of the woman è così composta:

Cristiana Astori – scrittrice e traduttrice (Giallo Mondadori, Elliot Edizioni)

Veronica Galletta – docente presso la scuola Carver e scrittrice (finalista premio Calvino e Neri Pozza)

Giorgia Lepore – archeologa e scrittrice (Fazi Editore, E/O)

Serena Scuderi – blogger (www.cappelloabombetta.com) e consulente musicale (Universal Music)

Il presidente della giuria sarà Gordiano Lupi: scrittore, traduttore e direttore della casa editrice Il Foglio Letterario.

Premio in palio:

Le autrici selezionate saranno pubblicate assieme ad altre scrittrici di genere nell’antologia “The Dark Side Of the Woman” edita dalla casa editrice il Foglio Letterario.

La prima classificata assoluta riceverà come premio, oltre alla pubblicazione, anche un week end per due persone in Toscana nella suggestiva Costa degli Etruschi.

Il concorso si articola in una sola sezione che è quella del racconto inedito, la cui lunghezza dovrà essere compresa tra le 8.000 e le 25.000 battute – spazi inclusi – e dovrà appartenere al genere giallo, noir, thriller o hard boiled. Allegare anche una BREVE BIOGRAFIA dell’autrice (max 1000 battute – spazi inclusi).

SCADENZA 31 MARZO 2018.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Il bando The dark side of the woman:

https://donnedifettose.com/2018/01/19/concorso-letterario-the-dark-side-of-the-woman/

Che dire ancora, armatevi di penna e scrivete donne, scrivete!

Maggie Van Der Toorn

Foto Copertina: fonte www.donnedifettose.com