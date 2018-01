The End of The F**king World: il viaggio on the road su Netflix più strano di sempre

Che The End of the F**king world metta in scena le storie di conflitti generazionali è più che chiaro, ma il modo in cui li affronta è da annotare su un taccuino. James e Alyssa sono due adolescenti scontenti di tutto ma particolarmente delle loro famiglie. Durante il primo episodio (uno dei più bizzari di sempre) li vediamo presi da smanie di libertà che si sintetizzano con la tipica fuga da casa (non prima che James abbia dato un pugno nell’occhio di suo padre e gli abbia rubato la macchina.)

Comincia così uno dei viaggi più entusiasmanti e strambi che si siano mai visti (almeno su Neflix). James ed Alyssa incontreranno diversi adulti (da non tenere propriamente come esempio) che cercheranno di sbarrare sempre le loro strade, impedendogli di proseguire il cammino. Ci riusciranno?

La serie Netflix ricorda moltissimo un altro viaggio, o meglio, una fuga per la libertà: quella di Donatella e Beatrice ne “La pazza gioia” di Virzì ma anche quella delicata e colorata di Wes Anderson con il suo cult Moonrise Kingdom.









Tornando a James ed Alyssa, con il tempo, vedremo in loro delle nuove e piacevoli sfumature caratteriali che man man si faranno scoprire, fino a quando diremo a noi stessi “quanto mi mancano”, alla fine della serie.

Il percorso verso la “normalità” dei due si riassume nell’amore che provano l’uno dell’altro (Chi lo avrebbe mai detto al primo episodio?) e della risposta alla domanda: Ma io sono davvero quello che credo di essere? Meglio non convincersi troppo, la realtà ci da tutte le risposte che ci servono se sappiamo interpretarla nel modo giusto.

Un punto di forza, anzi, il punto di forza per eccellenza della serie Netflix è senza ombra di dubbio l’ironia con cui vengono affrontate diverse tematiche come quella dell’abbandono (di Alyssa) o del senso di colpa verso qualcuno (di James) scrivendo tra le righe come queste sensazioni possono cambiare il nostro modo di vivere. Ma la speranza non va mai abbandonata, e questi due adolescenti ce lo stanno insegnando.

GIULIA D’ALTERIO