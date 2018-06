The Magic Order, il primo fumetto di Netflix

Netflix lancia la sua prima incursione nel mondo dei nei fumetti e sembra che sia già impostata per battere i record. Infatti, i numeri di pre-ordine indicano che The Magic Order, di Mark Millar, sarà probabilmente il debutto di maggior successo degli ultimi decenni. Progetto che arriva poco meno di un anno dopo l’accordo firmato tra Netflix e Mark Millar. Accordo con cui Netflix ha acquisito i diritti della Millarworld.









Millar è uno dei migliori talenti del settore e un affermato produttore di hitmaker (vedi: Ultimate, Ultimate X-Men, Old Man Logan, Civil War , Superman: Red Son, Kick-Ass, Wanted, Chrononauts, ecc.). The Magic Order è la loro serie inaugurale in uscita oggi negli store digitali e nei negozi. Vendibile in formato cartaceo ma non disponibile gratuitamente con abbonamento Netflix.

E, The Magic Order, segna la prima serie di fumetti pubblicata da Netflix. Il gigante dei media streaming che ha acquistato l’anno scorso la casa editrice di Millar in un enorme affare che ha scosso l’industria del fumetto.

La trama di The Magic Order

La storia di The Magic Order, come suggerisce il titolo, sarà centrata in un mondo intriso di magia. Tuttavia, con l’elemento aggiuntivo dei mostri e il crimine radicato nel mondo reale. Millar ha messo insieme un pastiche che viene propagandata come: “la magia incontra la mafia”. Qui, cinque famiglie di maghi giurano di proteggere un mondo combattuto da un nemico che minaccia di prenderli uno a uno.

In una vera dinamica da supereroe, di giorno le famiglie vivono tra le persone normali inosservate, ma di notte indossano i loro cappelli (figurativi e letterali) come stregoni e maghi. Per combattere le forze dell’oscurità. Per Millar, scrittore visionario dietro una moltitudine di fumetti ispirati all’azione dal vivo, questa prima uscita Millarworld come consociata Netflix ha dovuto portare qualcosa di unico nel nuovo paesaggio.

A illustrare la serie sarà Olivier Coipel, il fumettista francese che ha collaborato in passato sia con Marvel sia con Dc Comics.

In una dichiarazione Millar esprime:

Volevamo fare qualcosa di eclatante con il nostro primo fumetto per Netflix. E questo è quanto. Adoro la dark fantasy e c’è un’enorme lacuna nel mercato per il genere. Il fatto che Netflix abbia assunto Olivier mi ha reso il ragazzo più felice. Lo seguo da quasi dieci anni, quindi essere finalmente insieme nello stesso progetto è un onore assoluto.









In un periodo competitivo per i fumetti, Millar afferma che The Magic Order sta vendendo più della maggior parte dei libri Marvel e DC. Si tratta di una grande impresa come prima collaborazione tra Millar e Netflix, insieme per i fumetti. E se sperate in una seconda stampa del libro, non trattenete il respiro. Millar dice che non ce ne saranno. Adora l’idea di scarsità, farlo diventare un prodotto raro, esclusivo un must-buy.

Felicia Bruscino