Guardare il film “The Moment” di Richard Ramchurn sarà una esperienza totalmente differente dalla visione di qualsiasi altro film, e il motivo è che sarete voi a decidere cosa succederà. Anzi, la vostra mente.

Richard Ramchurn è uno studente laureato all’università di Nottingham, oltre ad essere un artista e un regista affascinato dalle tecnologie interattive. Dopo aver trascorso anni a realizzare cortometraggi, documentari e video musicali, ha iniziato a sperimentare il modo di sfruttare la tecnologia nel suo lavoro.

Le prime esperienze

Ha iniziato a giocherellare con l’idea di un’interfaccia cervello-computer applicata al cinema nel 2013, quando per la prima volta ha provato un auricolare NeuroSky, in sostanza un apparecchio simile ad un rilevatore ElettroEncefaloGrafico.

Successivamente ha trascorso gli ultimi anni a creare film che possano essere controllati dalla mente, semplicemente indossando una cuffia EEG che appunto rileva le onde cerebrali del cervello.

Attivando questa cuffia infatti, musica e trama cambiano ogni volta a seconda dei percorsi emotivi del proprio cervello.

Dopo The Disadvantages of Time Travel, opera prima del 2014, l’ultimo lavoro di Ramchurn è una storia d’avanguardia di 27 minuti intitolata The Moment. Il film è ambientato in un futuro oscuro in cui le interfacce cervello-computer (combinazione?) sono ormai realtà.

Come funziona The moment

Per guardare “The Moment” basta indossare una cuffia NeuroSky MindWave, la quale monitora il livello di attenzione attraverso l’attività elettrica all’interno di una gamma di frequenze (ad onor del vero esistono dei dubbi sulla reale capacità di questi dispositivi).

I dati, continuamente inviati in modalità wireless a un laptop, sono elaborati dal software ideato da Ramchurn e utilizzati per modificare il montaggio delle scene, il flusso della musica di sottofondo e altro ancora. Non c’è da gridare “ciak, azione” né sbraitare contro gli attori.

Ovviamente l’ideatore è entusiasta che tutto ciò funzioni.

L’aspetto più entusiasmante forse sta nel fatto che, permettendo allo spettatore di intervenire sulla trama del film, si crea una sorta di loop con feedback a due vie: lo spettatore interviene sul film a seconda del proprio stato d’animo e contemporaneamente ne viene influenzato.

Diventa quasi parte del sistema della mente di chi guarda

dice Ramchurn.

A giugno nelle sale

E’ già stato proiettato un trailer del film a Nottingham, in cui otto persone hanno potuto vederlo ma solo una di loro poteva controllare la trama.

Ramchurn ritiene che si possano ottenere circa 101 bilioni di versioni differenti del film. Per rendere possibile tutto questo in 27 minuti, il regista ha dovuto girare un numero di immagini tre volte superiori rispetto a quanto necessiterebbe un film tradizionale, e un audio sei volte maggiore di una pellicola della stessa durata.

Il film sarà presentato a giugno allo Sheffield International Documentary Festival.

Tutto questo sembra tratto da un film di un po’ di tempo fa, Strange Days, in cui si “guardavano” video direttamente col cervello per mezzo di un lettore molto simile al Neurosky. Fantascienza che diventa realtà? Vedremo.

Intanto alzi la mano chi vuole andare al cinema. Naturalmente a vedere un film girato in modo tradizionale .

Alessandro Desogus