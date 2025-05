I The Pink Pistols sono gruppi ufficiali creati con lo scopo di aiutare i giovani della comunità LGBTQ+ e qualsiasi altra minoranza o categoria discriminata. Organizzano incontri a cui chiunque senta la necessità può partecipare per imparare a maneggiare un’arma da poter usare per auto difesa. E in un periodo storico dove sempre di più la legge sembra schierarsi contro le persone queer, i partecipanti a queste riunioni sono drasticamente aumentati.

Le paure della comunità trans

Sin dalla sua vittoria alle elezioni il 5 Novembre 2024, Trump non ha mai tentato di nascondere le sue opinioni riguardo la comunità LGBTQ+, suscitando la preoccupazione di migliaia di persone queer in tutto il paese. E quando il tempo ha solo confermato le loro paure, le persone queer e soprattutto trans hanno cominciato a temere per la propria incolumità adesso più che mai.

Tra i tanti provvedimenti presi dal presidente Trump vi è per esempio l’esclusione delle persone trans dall’esercito e lo stop ai trattamenti di affermazione di genere per i minori di 19 anni.

Preoccupante anche il modo in cui mediante le sue parole stia provando a dipingere le persone transgender come “malati mentali” e paragonando il sostegno verso le persone trans a “una delle forme più diffuse di abuso sui minori che il nostro Paese deve affrontare.”

Insomma tra provvedimenti che possono solo essere enormi passi indietro per la democrazia e la diffusa propaganda contro la “follia transgender” quasi i tre quarti delle persone trans americane temono per la propria incolumità fisica oltre che mentale.

Questi timori non sono privi di fondamento poiché nel 2023 le persone LGBTQ avevano una probabilità cinque volte maggiore rispetto alle persone non LGBTQ di essere vittime di crimini violenti, secondo un nuovo studio del Williams Institute. E un rapporto dell’FBI ha rilevato che nel 2023 sono stati registrati 547 episodi di violenza legati all’identità di genere dellavittima, rispetto ai 469 dell’anno precedente.

Le donne trans si trovano poi in una posizione particolarmente pericolosa, essendo particolarmente severa la politica di Trump nei loro confronti. Dalla loro esclusione dai bagni pubblici al divieto alle donne trans di praticare sport a scuola e all’università, gran parte dell’attenzione della destra sulle questioni trans è rivolta proprio alle donne trans.

I Pink Pistols e la militanza LGBTQ+

Nata intorno agli anni 2000, quella delle Pink Pistols è un’organizzazione sparsa sul territorio e composta di gruppi con un’unica Coordinatrice nazionale che gestisce i vari gruppi. È infatti possibile direttamente dal loro sito richiedere l’apertura di un “Chapter”, un gruppo che verrà gestito dai membri locali ma stando sempre alle regole di tutti gli altri gruppi. Vengono organizzati indipendentemente dei raduni dove chi ne ha le capacità insegna a maneggiare un’arma a chi invece vorrebbe imparare.

In questo modo “Insegniamo alle persone queer a sparare. Poi insegniamo agli altri che lo abbiamo fatto. Le persone queer armate non vengono picchiate. Cambiamo la percezione pubblica delle minoranze sessuali, in modo che coloro che in passato le hanno percepite come bersagli sicuri per violenza e atti d’odio – percosse, aggressioni, stupri, omicidi – si rendano conto che ora una parte della popolazione delle minoranze sessuali è armata e utilizza efficacemente quelle armi.”

“C’è stato sicuramente molto interesse e molta preoccupazione per ciò che sta accadendo al governo” afferma Erin Palette, Coordinatrice nazionale dei Pink Pistols e fondatrice di Operation Blazing Sword, un’organizzazione di educazione alle armi da fuoco che lavora a stretto contatto con i Pink Pistols.

Palette afferma che la sparatoria di massa nel nightclub Pulse del 2016, che ha causato la morte di 49 persone ed è stata considerata un attacco terroristico dall’FBI, è stata una delle ragioni principali per cui ha fondato il gruppo. La definisce “l’11 settembre queer” e ritiene che abbia portato alla luce una minaccia latente contro le persone LGBTQ.

E quando il governo stesso del paese inizia a mostrare segni e comportamenti della stessa ideologia che ha spinto gli attentatori del Pulse, viene da pensare che chi dovrebbe proteggerti sta invece mettendo in dubbio la tua stessa esistenza e questo può spingere una persona a voler imparare a difendersi da sola, aderendo a gruppi come i Pink Pistols o Operation Blazing Sword.

Marc Stein, professore di storia queer alla San Francisco State University, afferma che la comunità LGBTQ ha una lunga tradizione di addestramento all’autodifesa.

Dice Marc:

“Le cose sono cambiate negli anni Settanta e poi di nuovo negli anni Ottanta e Novanta, quando all’interno del movimento LGBTQ hanno iniziato a circolare appelli collettivi per… l’autodifesa.”

Anche oggi, nonostante tutti i passi avanti, non è cambiata questa necessità.

La difesa armata come parte integrante della cultura americana

Per Erin Palette avere un’arma e saperla usare è un passo importante per potersi difendere in attesa delle autorità, per potersi permettere di avere il tempo di attenderle, piuttosto che essere soltanto in balia degli altri. E con il rischio altrettanto alto che alle persone trans possa venir negato il diritto di acquistare un’arma, se dovessero venir legalmente considerate instabili mentalmente, anche la possibilità di difendersi potrebbe svanire. Ma in un paese dove sono costrette a scappare da uno Stato all’altro per evitare le leggi sempre più soffocanti con le quali si sta provando a metterle a tacere, ogni barlume di speranza sembra abbastanza.

Stefania Bucciol