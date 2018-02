The Walking Dead: da stasera riparte la seconda parte dell’ottava stagione

The Walking Dead 8 si avvia alla conclusione. Dopo il tumultuoso finale di metà stagione che ha lasciato i fan sulle spine, ma soprattutto increduli, lo show riprende da stasera per completare questa ottavo anno di produzione, sempre sul canale satellitare Fox.

Eravamo rimasti fermi all’ottava puntata dove non erano certo mancati vari ribaltamenti di situazioni e conseguenti spostamenti di equilibri. Come se tutto ciò non fosse già abbastanza proprio nelle ultimissime battute dell’episodio eravamo venuti a sapere che uno dei “veterani” del cast era ormai (ed è proprio il caso di dirlo) un morto che cammina.

Ora, però, dobbiamo ripartire tenendo bene a mente che quanto visto finora è solo metà del cammino intrapreso. Cosa aspettarsi, dunque, da questo prosieguo?

Proprio qualche giorno fa la AMC ha diffuso online un trailer per questa nuova tranche di episodi. Qui di seguito riportiamo il video:









The Walking Dead 8: cosa dobbiamo aspettarci nel finale?

Intervistato da EW, lo sceneggiatore della serie, Scott Gimple, ha chiesto agli amanti della serie, di mettere da parte i fumetti. Inoltre ha suggerito di tenersi pronti per un finale devastante, dichiarando:

Sarà enorme. Forse anche troppo. La portata di alcune cose che avverranno è davvero importante. E allo stesso modo anche l’intensità emotiva, si viene a creare un vero e proprio nuovo inizio per la prossima storia. Quello che accade potrebbe cambiare quello che avviene nei fumetti, anche se proviamo sempre a rimanere fedeli alle emozioni della storia, anche se cambiamo qualcosa. Sarà una cosa completamente diversa alla fine. Fonte

Se da un lato ci dobbiamo preparare a un cataclisma, o giù di li, dall’altra lo stesso Kirkman interviene con una dichiarazione che riaccende una flebile luce di speranza per il povero Carl affermando:

Non è ancora morto. Potrebbe non morire. Non si sa mai. Ma credo che, se accadrà, avrebbe delle conseguenze interessanti su Rick, sconvolgerebbe gli equilibri e influenzerebbe l’andamento della guerra che animerà la seconda metà dell’ottava stagione. Perciò credo che sarebbe davvero interessante. Fonte

Una cosa è certa la futura nuova showrunner della serie, Angela Kang, che sostituirà Gimple dalla prossima stagione non avrà per niente vita facile.

Emanuele Algieri