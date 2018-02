È ufficiale: The Weinstein Company dichiara bancarotta, la notizia è arrivata questa mattina ed è finita su tutti i siti di notizie. La casa di produzione cinematografica lanciata nell’ottobre 2005 da Harvey Weinstein e suo fratello Bob (già fondatori della Miramax Film nel 1979) giunge dunque al capolinea.

Addio, The Weinstein Company

La compagnia non ha retto all’enorme scandalo provocato dal caso che ha visto il noto produttore accusato da decine di attrici di molestie e abusi sessuali. Da quando, nel settembre 2017, è stata pubblicata la famosa inchiesta in cui si raccontava di come Harvey Weinstein approfittasse della propria posizione a capo della compagnia per fare delle avances alle attrici che aspiravano ad ottenere un ruolo in uno dei film prodotti da The Weinstein Company, sono stati bloccati tutti i film in uscita e si è rischiato il fallimento. Eppure un tentativo di salvataggio c’è stato: ad ottobre un gruppo di investitori si è rivolto a Maria Contreras-Sweet (responsabile durante l’amministrazione Obama di Small Business Administration, agenzia governativa punto di riferimento per le piccole imprese) per comprare la TWC. La sua intenzione era quella di far rinascere la compagnia e di affidare alle donne dei ruoli primari, così infatti aveva dichiarato la Contreras-Sweet:

«Sarò la presidente di un consiglio di amministrazione a maggioranza femminile. Le donne saranno investitori di primo piano nella nuova compagnia, e controlleranno il suo pacchetto azionario».









Inoltre, ella desiderava istituire un fondo milionario per risarcire le accusatrici di Harvey Weinstein. Gli investitori guidati da lei non erano però i soli a voler acquistare The Weinstein Company, ma erano riusciti a spuntarla grazie alla garanzia di non licenziare nessuno dei dipendenti, l’unico a dover lasciare sarebbe stato Bob Weinstein, che avrebbe portato con sé la Dimension Film, sussidiaria di The Weinstein Company. La rilevazione della società sarebbe costata mezzo miliardo di dollari, ben 500 milioni.

Putroppo la trattativa per l’acquisto della casa di produzione è fallita perché Eric Schneidrmann l’ha denunciata “per violazione dei diritti civili” proprio nel giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la vendita a Maria Contreras-Sweet e agli investitori con lei a capo.

Trattativa fallita

Ecco le motivazioni addotte alla suddetta denuncia dal procuratore generale di New York:

«Qualunque vendita della Weinstein Company deve garantire che le vittime riceveranno una compensazione, che i dipendenti da ora in poi saranno protetti e che né i colpevoli né chi li ha agevolati vengano ingiustamente arricchiti. Come emerge dalla nostra denuncia la Weinstein Company ha ripetutamente infranto le leggi di New York, non tutelando i propri impiegati da pervasive molestie sessuali, intimidazioni e discriminazioni».

Gli agevolatori di cui parla il procuratore sarebbero Ron Burke (tra i principali investitori, che dovrebbe avere il 20% della nuova compagnia e David Glasser, socio di Harvey Weinstein, a cui andrebbe la carica di Ceo.









Eppure la tutela delle vittime e dei dipendenti era uno dei punti fondamentali per il procuratore generale, difatti la sua portavoce, Amy Spitalnick ha dichiarato al New York Times: «Ci ha sorpresi apprendere che non erano seriamente intenzionati a discutere questi problemi, e nemmeno a condividere con noi qualunque informazione su come intendessero affrontarli».

Il Chapter 11 della legge fallimentare statunitense non può più attendere e The Weinstein Company dichiara bancarotta, così il cda ha spiegato questa mattina la drastica decisione:

“Pur riconoscendo come questo esito sia estremamente sfortunato per i nostri dipendenti, i nostri creditori e ogni vittima, il board non ha scelta se non quella di perseguire l’unica azione percorribile per massimizzare il valore residuo dell’azienda: un ordinato processo di bancarotta“.









E il futuro cosa prevede?

E alle vitime e agli impiegati cosa succederà? Nessun risarcimento spetta a chi ha dovuto subire molestie per anni o a chi non c’entrava nulla con gli scorretti comportamenti del capo? L’unica a guadagnarci qualcosa da tutto questo è stata l’ex-moglie di Harvey Weinstein, Georgina Chapman, che pure ha rischiato di chiudere la propria linea di moda a causa dei legami con il marito (ormai ex). Alla signora spettano una casa del valore di 15 milioni di dollari, situata nel quartiere di West Village a New York e una da 12 milioni negli Hamptons. Prima che scoppiasse il caso delle molestie, Harvey Weinstein aveva un patrimonio personale di ben 300 milioni di dollari, ma si stima che solo le spese legali che dovrà affrontare ammonteranno a 100 milioni. Insomma, dalle stelle (di Hollywood) alle stalle (di un centro per curarsi dalla sessuomania). Una storia degna di un film, chissà se qualcuno lo sta già scrivendo.

Carmen Morello