L’immagine che la scienza sta tracciando delle prime fasi di vita del Sistema solare diventa sempre più dettagliata e, al tempo stesso, sorprendente. Una delle questioni più affascinanti riguarda la nascita della Luna, un evento catastrofico che avrebbe coinvolto un corpo celeste oggi scomparso, il misterioso pianeta Theia. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Science e guidata da Timo Hopp dell’Istituto Max Planck per la Ricerca sul Sistema Solare, riporta in primo piano questo antico protagonista cosmico, delineandone un profilo più chiaro e, in alcuni aspetti, radicalmente diverso rispetto alle ipotesi precedenti.

Secondo il nuovo studio, Theia non solo possedeva dimensioni paragonabili a quelle di Marte, come già suggerito da molti modelli, ma aveva anche un’origine sorprendentemente vicina al Sole. Tale condizione avrebbe giocato un ruolo cruciale nella dinamica che, circa cento milioni di anni dopo la formazione del Sistema solare, portò alla sua collisione con la Terra appena formata. È da quell’impatto, violentissimo e definitivo, che avrebbe preso forma la Luna. Questa conclusione, frutto di complesse simulazioni e nuove analisi geochimiche, offre una prospettiva diversa sulle origini del nostro satellite naturale e sui processi che plasmarono i pianeti rocciosi.

Una collisione che ha cambiato la storia del Sistema solare

Da decenni l’ipotesi dell’impatto gigante rappresenta la spiegazione più accreditata per la formazione della Luna. In questo scenario, un corpo delle dimensioni di Marte, chiamato Theia, avrebbe urtato la Terra primordiale con un’energia tale da vaporizzare parte dei materiali di entrambi gli oggetti coinvolti. Da questa nube di detriti incandescenti sarebbe poi emerso il nostro satellite, consolidandosi nell’arco di poche decine di milioni di anni.

Tuttavia, nonostante il consenso generale, molte domande sono rimaste a lungo senza risposta. Una su tutte: da dove proveniva Theia e quale fosse la sua composizione originaria. La nuova ricerca di Hopp e colleghi affronta proprio questa incertezza, mostrando che le tracce chimiche conservate nelle rocce terrestri e lunari possono fornire indizi molto più precisi di quanto si pensasse.

La firma chimica che tradisce l’origine di Theia

Il punto di partenza dell’analisi risiede nella distribuzione degli isotopi dell’ossigeno e di altri elementi presenti nelle rocce lunari, confrontata con quella dei materiali terrestri. In passato, la quasi perfetta corrispondenza isotopica tra Terra e Luna aveva portato a ipotizzare che il materiale all’origine del nostro satellite provenisse quasi completamente dal nostro pianeta. In tal caso, Theia avrebbe lasciato ben poche tracce di sé, rendendone difficile l’identificazione.

Il nuovo studio ribalta parzialmente questa interpretazione. Secondo Hopp, la similarità isotopica non esclude affatto un contributo significativo di Theia. Al contrario, se esso si fosse formato in una regione molto interna del Sistema solare, vicina al Sole, la sua composizione sarebbe stata sorprendentemente simile a quella della Terra primordiale. Questo spiegherebbe l’affinità chimica tra i due corpi senza necessità di postulare un impatto che abbia mescolato in modo totale i materiali.

Le simulazioni chimiche e dinamiche elaborate per la pubblicazione mostrano infatti che i pianeti nati nelle regioni più prossime al Sole acquisivano una firma isotopica peculiare, dovuta alle particolari condizioni di temperatura e radiazione presenti nella fascia interna della nebulosa protosolare. Se Theia si fosse realmente formato in questa zona, avrebbe avuto una composizione altamente compatibile con quella del giovane pianeta Terra, facilitando un’integrazione quasi perfetta dei materiali nel momento dell’impatto.







Un pianeta in viaggio verso la catastrofe

L’idea che Theia sia nato vicino al Sole implica che, nei primi milioni di anni del Sistema solare, abbia intrapreso una migrazione verso l’esterno. Questo tipo di spostamento non costituiva una rarità nella fase primordiale del sistema planetario: le interazioni gravitazionali tra piccoli protopianeti, uniti alla massa ancora in formazione dei pianeti maggiori, potevano facilmente destabilizzare le orbite, generando percorsi complessi e talvolta caotici.

Theia, secondo gli autori dello studio, avrebbe intrapreso un tragitto instabile che lo portò progressivamente ad avvicinarsi all’orbita della Terra. Quando ciò accadde, il nostro pianeta aveva appena iniziato a consolidarsi: cento milioni di anni dopo la nascita del Sistema solare, la Terra non era ancora il corpo geologicamente differenziato che conosciamo oggi, ma un mondo caldo, plastico, in continua trasformazione.

Il destino di collisione tra i due oggetti appare, secondo le simulazioni, quasi inevitabile. Le interazioni gravitazionali del tempo erano troppo violente e imprevedibili perché Theia potesse mantenere una traiettoria stabile una volta entrato nella regione dominata dal campo gravitazionale terrestre. La collisione, una delle più importanti della storia del Sistema solare, avrebbe liberato un’energia sufficiente a scuotere per sempre l’evoluzione geologica della Terra.

La Luna come archivio della catastrofe

Le rocce lunari, studiate dalla metà del secolo scorso grazie alle missioni Apollo e, più recentemente, alle missioni robotiche cinesi, hanno sempre rappresentato una fonte preziosa di informazioni. Tuttavia, molte delle loro caratteristiche sono state oggetto di interpretazioni discordanti. Solo con l’impiego di tecniche analitiche ad altissima precisione è stato possibile rilevare differenze isotopiche minime ma significative, che oggi contribuiscono a ricostruire in modo più accurato l’origine della Luna.

Secondo il nuovo modello, la composizione del nostro satellite è il risultato di una fusione di materiali provenienti sia dalla Terra primordiale sia da Theia. Questa miscela sarebbe stata omogeneizzata dal calore estremo dell’impatto, ma senza cancellare completamente la firma isotopica del corpo impattante. Come un archivio geologico sospeso nel cielo, la Luna conserva dunque la memoria di un pianeta ormai perduto.

Implicazioni per la formazione dei pianeti rocciosi

Il resoconto offerto dallo studio di Hopp non riguarda solo la Luna e la sua origine: apre scenari più ampi sulla formazione dei pianeti rocciosi. Se Theia si fosse formato nelle regioni interne del disco protoplanetario, e poi migrato verso zone più esterne, ciò potrebbe significare che la nascita dei pianeti terrestri sia stata caratterizzata da uno scambio continuo di materiali lungo tutto il sistema.

Questa visione dinamica contraddice i modelli più semplici secondo cui i pianeti si sarebbero formati solo nelle regioni che oggi occupano. Al contrario, l’evoluzione del Sistema solare potrebbe essere stata una danza complessa di corpi in movimento, che si urtavano, si fondavano o venivano scagliati verso orbite periferiche.

Pur se dettagliato, il nuovo identikit di Theia non costituisce un punto d’arrivo definitivo. Restano aperte molte questioni, come la precisa dinamica dell’impatto e la distribuzione dei materiali che avrebbero portato alla formazione della Luna. Ulteriori studi, basati su simulazioni ancora più raffinate e sull’analisi di nuovi campioni lunari – che potrebbero essere recuperati dalle prossime missioni Artemis e Chang’e – potranno chiarire alcuni dei punti ancora oscuri.

Il lavoro di Timo Hopp e del suo team rappresenta un passo significativo nella comprensione delle origini della Luna e dell’evoluzione primordiale del Sistema solare. L’idea che Theia si sia formato vicino al Sole e che abbia poi intrapreso un viaggio verso l’orbita terrestre non solo rende più plausibile la similarità isotopica tra il nostro pianeta e il suo satellite, ma contribuisce a ridefinire il quadro complessivo della formazione planetaria. La Luna, nata da un impatto titanico, continua così a fornire indizi preziosi sul passato remoto della Terra e del suo ambiente cosmico.

Patricia Iori