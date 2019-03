Theresa May spera su un quarto voto per l’accordo Brexit

La Premier Theresa May non sembra pronta ad arrendersi, si aggrappa alla speranza di un quarto voto per l’accordo Brexit.

Stando a quanto riportato dai media britannici, foti vicine a Downing Street affermano che Theresa May è intenzionata a richiedere un quarto voto alla Camera sull’accordo Brexit. Dopo la votazione del 29 marzo le speranze della Premier sono state rinnovate: lo scarto per la bocciatura è sceso da 203 voti a 58, per questo motivo la donna più influente d’Inghilterra ha deciso di non dimettersi e proseguire con i suoi intenti.









Il tempo comincia però a stringersi: l’offerta dell’Unione Europea di rinviare l’uscita al 22 maggio è ormai decaduta. A Londra resta quindi fino al 12 aprile per prendere una decisione in merito alla sua posizione nella Comunità UE.

La strategia del Governo

Stando a quanto riportato dalle fonti vicine a Downing Street il Governo vorrebbe provare a riproporre l’accordo in un ballottaggio la prossima settimana a Westminster. Anche Laura Kuenssberg, la political editor della Bbc, è dell’idea che Theresa May voglia tentare una quarta votazione, ma avverte: “Il cerchio si stringe”.

Le prime reazioni da Londra

Il sindaco di Londra, intervistato da Repubblicai, ha definito un disastro il piano della Premier Tory e rilancia l’ipotesi di un nuovo referendum. Sadiq Khan ritiene che ci siano tutte le condizioni per indire una nuova consultazione popolare: “Molti deputati hanno cambiato idea, così come alcuni membri del governo May: perché i cittadini non avrebbero potuto cambiare idea?“ afferma ai microfoni di Repubblica.

Secondo il Primo Cittadino se il Parlamento non dovesse riuscire a uscire dall’impasse la decisione dovrebbe tornare in mano ai cittadini. Le proposte di Khan sono due: nuove elezioni generali o un referendum triplo. In quest’ultimo caso i cittadini sarebbero chiamati a votare un’alternativa tra tre proposte: il piano May, un piano alternativo votato dalla Camera di Comuni, restare nell’UE.

Nel caso in cui i cittadini dovessero optare per il No Deal il Governo avrebbe la possibilità di revocare l’articolo 50, revocando in tal modo la Brexit.

Emanuela Ceccarelli