Three Basins Summit: salvare le foreste tropicali ma senza alleanza

Il Three Basins Summit si è concluso il 28 ottobre a Brazzaville, nella Repubblica del Congo. Un evento senza precedenti che vede al centro del dialogo l’impegno verso un’alleanza globale per ridare vita a 350 milioni di ettari di ecosistemi marini e terrestri: un obiettivo raggiunto a metà, ma le speranze non sono esaurite

Il Three Basins Summit si è tenuto dal 26 al 28 ottobre a Brazzaville, la capitale della Repubblica del Congo. L’evento ha visto riunirsi i capi di Stato e di governo di Amazzonia, Bacino del Congo, Asia sudorientale (inclusi Borneo e Mekong) ma, nonostante gli sforzi, non si è ancora giunti a un’alleanza forte che permetta di lavorare sinergicamente per soddisfare gli obiettivi del summit.

Three Basins Summit e l’importanza di preservare foreste tropicali e oceani

Il Three Basins Summit coinvolge regioni chiave che rappresentano i due terzi della biodiversità globale. Amazzonia, Bacino del Congo e Asia sudorientale sono culla dell’80% delle foreste tropicali presenti al mondo, e svolgono un ruolo cruciale nello smaltimento di anidride carbonica e produzione di ossigeno, costituendo quindi una risorsa non da poco nella lotta contro il cambiamento climatico. Per questi motivi, la loro protezione ambientale è essenziale per il successo dell’attuazione del Global Biodiversity Framework, o Accordo Kunming-Montreal tenutosi nel dicembre 2022. L’adozione di suddetto accordo si inserisce all’interno della COp15 di Montreal dove è stata concordata una tabella di marcia per la protezione del 30% della biodiversità delle terre e 30% dei mari entro il 2030 e la conservazione nei Paesi in via di sviluppo con un fondo di 30 miliardi di dollari in aiuti annuali.

Quali sono gli obiettivi del Three Basins Summit?

Tra gli obiettivi attesi e discussi al Three Basins Summit non sono mancati:

Governance : miglioramento della cooperazione attraverso meccanismi di cooperazione più efficaci tra i Paesi e le organizzazioni interessate alla protezione delle foreste pluviali con possibili accordi internazionali e iniziative congiunte per affrontare le sfide legate alla deforestazione e alla gestione sostenibile delle foreste

: miglioramento della cooperazione attraverso meccanismi di cooperazione più efficaci tra i Paesi e le organizzazioni interessate alla protezione delle foreste pluviali con possibili accordi internazionali e iniziative congiunte per affrontare le sfide legate alla deforestazione e alla gestione sostenibile delle foreste Aumento dei finanziamenti : fondi che possono essere utilizzati per programmi di conservazione, sviluppo sostenibile e per sostenere le comunità locali che dipendono dalle foreste

: fondi che possono essere utilizzati per programmi di conservazione, sviluppo sostenibile e per sostenere le comunità locali che dipendono dalle foreste Cooperazione tecnico-scientifica: scambio di conoscenze, tecnologie e ricerche per migliorare la gestione delle risorse forestali

Si aggiungono la strategia comune per la creazione di un portfolio di investimenti, l’abbattimento delle barriere tra diritto climatico e diritto ambientale emerse durante la COp15 di Montreal, la creazione di un’organizzazione che garantisca la negoziazione all’interno dei forum multilaterali sul clima e la biodiversità.

Aspettative infrante o obiettivi raggiungibili?

Il Three Basins Summit è sicuramente un ulteriore passo in avanti che prevede un lavoro faticoso e incessante verso la preservazione della biodiversità, ma nonostante le forti aspettative e l’impegno di rappresentanti di Stato, esperti tecnici e finanziari, ONG, il summit non ha prodotto i risultati sperati, almeno al momento.

Tuttavia ci sono delle riflessioni che alimentano una linea strategica da tenere in considerazione. A parlarne è Victorine Che Thoener, Senior Portfolio Manager di Greenpeace Internazionale e capo delegato di Greenpeace a Brazzaville, che mette in luce la popolazione indigena delle aree coinvolte e il loro necessario coinvolgimento. Dice:

“Chiediamo ai governi dei Paesi dei Tre Bacini di proteggere e ripristinare le foreste, anche garantendo il riconoscimento dei diritti e del ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Questi governi dovrebbero concentrarsi sull’implementazione di approcci alternativi, sostenibili e non di mercato per il finanziamento della biodiversità e incoraggiare l’azione collettiva”.

Che sia questa la chiave di volta e la voce che spiani la via verso azioni future volte alla preservazione del nostro pianeta?

Intanto, il Three Basins Summit è un altro tassello che si aggiungerà alla COp28, la ventottesima Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, programmata a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2028. Si tratta pur sempre di una buona partenza.

Jennifer Trovè