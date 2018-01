Libro della settimana: Ti raggiungo in Pakistan di Roberta Marcaccio.







Mi chiamo Anna, e forse è quello una delle ragioni per cui leggo i libri dell’autrice riminese Roberta Marcaccio. C’è sempre un personaggio che porta il mio nome nei suoi racconti, perciò mi ritrovo, molto spesso, immancabile protagonista delle sue storie. Il nome Anna è fonte di sorrisi, di pensieri positivi, ma anche di una forte propensione introspettiva, è un nome che ha raggiunto l’autrice a gennaio 2012 quando ha iniziato la stesura di Ti raggiungo in Pakistan, e non l’ha più abbandonato. Mi appassiona leggere la storia di questo romanzo come se fosse la mia. Anna, devota alla scrittura, collaboratrice della rivista di cultura femminile DEA. Una donna che ha perso la fiducia nell’amore, perché ha perso se stessa e le è rimasto poco in cui credere.

Anna non se lo spiega. Non sono solo i pensieri ad andare dove c’è Davide. Il desiderio che sente dentro e che lui ha acceso con i baci e le carezze si è risvegliato da un torpore durato troppi anni. Aveva dimenticato la passione e l’amore fisico. Per non parlare poi dell’innamoramento. Aveva cancellato tutto relegando ogni sentimento nei recessi della memoria. Credeva che la vita non avesse altre possibilità da offrirle. Le era sempre bastato Andrea, non aveva mai cercato altro. Fino al quattro marzo.

Sono nata il 4 marzo, una coincidenza non da poco. La stessa data in cui Anna incontra Davide alla Feltrinelli e succede qualcosa. Il mondo di Anna cambia colore, la sua vita riprende forza e il sole le sorride. Ed è proprio quella narrazione così ritmica e semplice a catturare la mia attenzione. L’autrice descrive e introduce Anna nella mia mia vita con dei flashback che narrano il suo passato e dipingono un quadro di una donna impegnata dal lavoro e dall’amore per suo figlio. Percepisco quello che vive Anna, immagino cosa possa provare e mi innamoro con lei, della sua storia, della sua vita. L’attesa di notizie da lontano fa in modo che non chiuda mai il libro: voglio conoscere, voglio sapere come si evolve il romanzo e sono peggio di lei a tremare quando arriva la mail.

Accende il computer e guarda l’orizzonte. Davide è là, su quel mare. Da qualche parte nel mondo e respira aria salata. Anna fantastica con il volto appoggiato alle mani e lo sguardo perso nella miriade di puntini luminosi che disegnano la costa ed è così assorta da sobbalzare sulla sedia al suono di ricezione della mail. Il cuore comincia a correre. Apre Outlook e fra le decine di mail ricevute una è sua. Spedita quattro ore prima.

Questo libro mi coinvolge, mi trascina in una terra lontana e mi fa gustare il sapore dell’amore vero. Mi insegna che ci sono storie che nascono come violini, che sembrano invincibili, eterni, ma poi finiscono e lasciano un vuoto tremendo. Destini intrecciati, colpe non pronunciate, tentazioni non spiegate, distacchi come abissi, gomme che strillano sull’asfalto e una macchina che sfreccia veloce verso l’incrocio. Un libro di facile lettura, di colpi di scena inaspettati e storie di grande umanità e comprensione. E’ merito dell’autrice se mi ritrovo nel libro Ti raggiungo in Pakistan, in Anna, nel racconto di una donna sola, in mezzo alla gente, nella sua stanzetta in solaio, dove il mare le tiene compagnia, come sempre.

Mi rintano qui, nel mio posto preferito, ogni volta che ho bisogno di lasciare il mondo fuori, concentrarmi sulle idee che girano in testa e scrivere qualcosa d’interessante.

Ti raggiungo in Pakistan, edito da StreetLibWrite (giugno 2017) scritto dall’autrice Roberta Marcaccio, nata a Rimini, responsabile dell’Assistenza Clienti per una nota Software House italiana. Adora i film, la buona cucina e la tranquillità della sua casa in collina, dalle cui finestre si vede la Riviera Adriatica. Ama camminare in riva al mare, ascoltare buona musica e leggere. Non disdegna alcun genere anche se preferisce narrativa e thriller. Il suo primo romanzo “Tranne il colore degli occhi” è stato pubblicato nel maggio 2016 nella collana Amaranta di Antonio Tombolini Editore.

Maggie Van Der Toorn