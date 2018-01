Tide Pods, si diffonde l’assurda moda di mangiare detersivi

Si chiama Tide Pods ed è la nuova e assurda moda di mangiare detersivo che si sta diffondendo tra i giovani di tutto il mondo. Una mania pericolosa se si pensa che dati della American Association of Poison Control Centers (AAPCC), il Centro Antiveleni Statunitense, aggiornati al 21 gennaio, parlano di 86 casi solo nelle prime tre settimane del 2018. Un fenomeno in forte crescita se si pensa che in tutto il 2017 i casi sono stati 57 e l’anno prima, quando l’assurda moda era iniziata, 36.









Il gioco consiste nel filmarsi mentre si morde e si mastica una capsula di detersivo. Ancora una volta questa assurda mania è iniziata nei social network, dove alcuni giovani hanno postato dei video in cui masticavano delle capsule di sapone e invitavano, oltre che sfidavano gli altri a fare il contrario. Da quel momento, la sfida che ha preso il nome di Tide Pods Challenge ha iniziato a diffondersi sul web, nonostante Amazon, YouTube, Facebook e Procter&Gamble stiano tentando di impedirne la diffusione. Eppure, quando i social fanno da cassa di risonanza, diventa sempre più difficile fermare la diffusione di idee così strane e pericolose. I casi di avvelenamento sono in aumento ma ciò non sembra fermare la diffusione del Tide Pods. “Non possiamo sottolineare abbastanza quanto questo sia pericoloso per la salute degli individui: può portare a convulsioni, edema polmonare, arresto respiratorio, coma e persino morte“, ha detto Stephen Kaminski, CEO dell’AAPCC in una nota sottolineando di contattare immediatamente la hotline nazionale di Poison Help, in caso di dubbi o emergenze in merito. La piattaforma di streaming video ha fatto sapere, riporta la CNN “Le linee guida della Community di YouTube vietano i contenuti che istigano attività pericolose, che presentano un rischio intrinseco di un danno fisico. Lavoriamo per rimuovere i video segnalati che violino le nostre norme”. Resteranno su YouTube i video informativi sull’argomento, mentre tutto il resto verrà oscurato.

Laura Porcu