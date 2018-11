Cosa si è veramente disposti a fare quando la tua squadra sfida una più forte? Si è disposti veramente a tutto? Si è disposti a usare qualunque mezzo a disposizione? Ebbene, alcune volte si.

Distrarre l’avversario utilizzando qualunque mezzo. Questo è quello che hanno pensato di fare alcuni tifosi olandesi, consapevoli, che la propria squadra non era in grado di vincere la partita con la forte capolista.

Stiamo parlando dell’idea “messa in campo” dai Rijnsburgse Boys, i tifosi in questione, durante la partita di Tweede Divisie (terza serie olandese, semiprofessionistica) contro la capolista Afc Amsterdam.

Come? Cosa hanno messo in atto? Ebbene, i tifosi del Rijnsburgse al 20′ del primo tempo mentre gli ospiti (in maglia rossa) si apprestavano a battere un calcio di punizione, hanno cominciato a far cadere dei nastri gialli e neri (i colori sociali della squadra padrona di casa) e contemporaneamente una bellissima ragazza bionda fa il suo ingresso, nuda, in campo, portando con sé la bandiera delle Api.

Il pubblico del Middelmors (5mila posti a sedere, questa la capienza massima), in un primo momento incredulo, si è poi divertito nel vederla avvicinare ai giocatori e provocarli, tra l’imbarazzo degli stessi.

Purtroppo, i tifosi non hanno ottenuto nulla. L’arbitro non ha sospeso la partita e “la trovata geniale” non ha avuto successo. L’Afc ha vinto 6-2 ed i gialloneri sono rimasti al settimo posto in classifica.

Il gesto “voleva far parlare di noi”, ha ammesso un portavoce degli Harde Kern Rijnsburgse Boys, un gruppo di tifosi non nuovo a gesti insoliti come questo.









Le parole dei tifosi

“Abbiamo cominciato un paio di anni fa con alcune azioni ludiche, anche perché con le severe regole della federazione è difficile usare fuochi d’artificio o fumogeni. Quindi abbiamo pensato a questo tipo di azioni, per creare atmosfera”.

Poi ha rivelato l’identità della ragazza, che si chiama Roxy. “Lei fa parte di un’agenzia di modelle. Inizialmente dovevamo farlo durante il derby contro il Katwijk, ma lei ha preferito una partita con una minore attenzione mediatica”.

A fine partita ha parlato anche lei: “Dopo la mia corsa, ho continuato a fare il mio lavoro. Di solito faccio spettacoli di striptease, però mi sono divertita lo stesso. Potrei anche rifarlo, senza dubbio”, ha detto Roxy.

Che dire, una trovata insolita che alla squadra non è servita a nulla, ma al pubblico ha regalato attimi di puro divertimento.

Maria Di Naro