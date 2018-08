Già disponibile su PlayStore, Tik Tok è la nuova app di videosharing che ha sostituito la famosa Musical.ly Gli utenti, che decideranno di scaricarla, ritroveranno il proprio account, le impostazioni e tutti i video già condivisi. La caratteristica principale dell’app è sempre la stessa: condividere brevi video musicali in cui ballare o cantare in playback le canzoni più famose. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli della nuova app del momento.

Da Musical.ly a Tik Tok

Famosa soprattutto tra gli adolescenti, Musical.ly è stata negli ultimi mesi, l’app più utilizzata per condividere contenuti musicali. Nata in Cina nel 2014, contiene circa 12 milioni di video caricati ogni giorno. Si tratta, infatti, di un’app di videosharing, che permette di condividere brevi filmati e cantare in playback sulle canzoni più famose del momento.

Una volta scelto il brano, basta dare il via alla registrazione e scegliere tra tanti tipi di effetti e filtri diversi. Inoltre, accanto a ciascun video condiviso, c’è la possibilità di commentare, mettere like e guardare il profilo dell’utente. L’applicazione è stata acquistata nel 2017 da una famosa società cinese, ByteDance, per un miliardo di dollari. Oggi, però, la stessa società ha deciso di fondere Musical.ly con Tik Tok, creata nel 2016.

L’obiettivo principale è quello di unire due Social Network del tutto complementari, ma che abbracciano un pubblico di diverse nazionalità. Musical.ly, infatti, ha avuto maggiormente successo in occidente, Tik Tok, invece, è utilizzata principalmente in Cina. Il passaggio non comporterà nessun cambiamento per gli utenti, che potranno scaricare la nuova applicazione e ritrovare il proprio account, le impostazioni e tutti i video già pubblicati.

Le novità di Tik Tok

Disponibile per Android e iOS, la nuova applicazione per condividere video è già diventata popolare tra gli adolescenti. La novità è stata annunciata con un hashtag: #MakeEverySecondCount: ogni secondo di video è importante. Queste le parole della società cinese ByteDance: “TikTok, il suono di un ticchettio di orologio, rappresenta la natura breve dei video sulla nostra piattaforma.TikTok celebra tutti i tipi di video brevi, non solo musica, ma anche commedia, animali, sport, cibo, moda e altro ancora”.

I video caricati e condivisi potranno essere personalizzati con diversi effetti e filtri divertenti:

Emoji e filtri facciali: oltre 100 emoji disponibili, effetti di bellezza e caricature divertenti;

Strumenti di editing per tagliare, accorciare, unire o duplicare i video;

Filtri per livestreaming;

Oltre al caricamento dei propri video, la piattaforma permette di esplorare quelli caricati dagli altri utenti: sport, fai-da-te, video di animali, canzoni del momento e tanto altro.

Alessandra Colucci