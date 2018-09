La Tiramisù World Cup 2018 è una grande gara culinaria dedicata al dolce più famoso d’Italia: il tiramisù. Quest’anno il filo conduttore della rassegna sarà il Prosecco e il suo territorio: le tappe della selezione saranno infatti i comuni di Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dal 1 al 3 novembre. Semifinali e finalissima domenica 4 novembre a Treviso. Scopriamo tutti i dettagli e come partecipare.

Tiramisù World Cup 2018: requisiti e regolamento

Le selezioni dei 600 partecipanti, che possono prenotare il proprio posto alla competizione collegandosi al sito www.tiramisuworldcup.com, si svolgeranno nelle terre del Prosecco: Conegliano (1 novembre presso Chiostro ex convento di San Francesco), Pieve di Soligo (2 novembre, a Villa Brandolini di Solighetto) e Valdobbiadene (3 novembre, Villa dei Cedri). Le semifinali e la finale si terranno, invece, il 4 Novembre presso il SALONE della CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO.

I requisiti per partecipare alla gara, sono principalmente due: aver compiuto 18 anni e non essere un professionista della ristorazione. Per professionista della ristorazione, si intende chiunque abbia lavorato negli ultimi 2 anni, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, in una cucina professionale a qualsiasi titolo o in un laboratorio di pasticceria. Una volta iscritti, per vincere il premio finale, il concorrente dovrà superare tre prove: le selezioni, le semifinali e le finali.









Per ogni prova, le ricette del tiramisù saranno due: la ricetta originale: che nasce dalla tradizione e prevede l’utilizzo obbligatorio dei 6 ingredienti base: savoiardi, mascarpone, uova, caffè, cacao, zucchero; la ricetta creativa: che prevede l’utilizzo obbligatorio di 4 ingredienti base: mascarpone, uova, caffè, cacao. Quest’ultima, al contrario della prima, permette la sostituzione dei savoiardi con altri biscotti o pan di spagna, e l’aggiunta di massimo 3 ingredienti, a discrezione del concorrente. I criteri di valutazione per decidere il miglior tiramisù del 2018, saranno principalmente cinque:

Esecuzione tecnica : un voto per l’organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la capacità esecutiva

: un voto per l’organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la capacità esecutiva Presentazione estetica : valuta l’aspetto, la disposizione del piatto, le decorazioni e la gradevolezza estetica finale

: valuta l’aspetto, la disposizione del piatto, le decorazioni e la gradevolezza estetica finale Intensità gustativa : valuta la forza e la permanenza in bocca dell’assaggio

: valuta la forza e la permanenza in bocca dell’assaggio Equilibrio del piatto: Valuta l’equilibrio tra gli ingredienti utilizzati

Valuta l’equilibrio tra gli ingredienti utilizzati Sapidità e armonia: Valuta la gradevolezza, l’intensità e l’armonia dei sapori (giusta dosatura degli ingredienti).

Alessandra Colucci