Titanic: per 125000 $ a persona presto si potrà visitare il relitto

La pandemia da nuovo coronavirus ha colpito l’industria del turismo in maniera molto dura nell’ultimo anno. Ma quando si potrà di nuovo partire per un viaggio di piacere, le persone avranno l’opportunità di visitare il relitto più famoso di tutti i tempi, quello del Titanic. Sfortunatamente, visitare il Titanic sarà un’escursione che in pochi si potranno permettere.









Il relitto diventerà presto una costosissima meta turistica

Un secolo dopo che la nave ritenuta inaffondabile affondò dopo aver colpito un iceberg e decenni dopo che il relitto fu scoperto dal dottor Robert Ballard, centina di persone hanno visitato il luogo in cui è affondato il Titanic.

Ora, una compagnia con sede a Washington, la OceanGate Expeditions, tornerà nell’ultima dimora del Titanic per una serie di spedizioni di ricerca. Il tutto invitando insieme a loro un piccolo numero di turisti

Stockton Rush, il presidente della OceanGate ha lavorato con Boeing e la NASA per progettare e costruire il suo sottomarino in fibra di carbonio chiamato Titan. Questo piccolo battello è dotato di una finestra circolare da 21 pollici che consente a due occupanti di sbirciare fuori dal veicolo, che può scendere ad una profondità di 2,5 miglia. Ovvero leggermente più in profondità di dove si trova il relitto del Titanic.

Il sottomarino conterrà un equipaggio di sole cinque persone. Tra questi un pilota, uno scienziato e ciò che la società chiamerà tre "specialisti di missione". Questi ultimi saranno turisti che dovranno pagato 125000 dollari per un'avventura di otto giorni. Lo scopo delle immersioni sarà quello della ricerca e sarà finanziato anche grazie al turismo sul Titanic.

Rush spera di studiare come la nave sta decadendo nel tempo e vorrà documentare le migliaia di artefatti che circondano il relitto come fosse un grande campo di detriti.

Inoltre, Rush allo stesso tempo vorrà trarre anche profitto dalle spedizioni. Proprio per questo motivo, Bloomberg ha spiegato che sono necessari “almeno $ 100.000 a persona per fare soldi“.

MARIO RUGGIERO