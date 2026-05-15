Negli ultimi anni il panorama internazionale della pizza è diventato un laboratorio di contaminazioni culturali, reinterpretazioni gastronomiche e sperimentazioni tecniche. Dalle versioni americane più estreme fino alle rivisitazioni gourmet europee, ogni nuova tendenza ha inevitabilmente generato discussioni accese, soprattutto in Italia, dove la pizza continua a rappresentare molto più di un semplice alimento: è identità culturale, tradizione popolare e patrimonio nazionale. Eppure, tra le tante varianti emerse, ce n’è una che sta riuscendo in un’impresa rara: attirare curiosità senza provocare ostilità. Si tratta della cosiddetta “Tokyo style”, una pizza nata in Giappone che, pur introducendo elementi innovativi, mantiene un legame estetico e filosofico molto forte con la scuola napoletana.

A differenza di altre interpretazioni straniere che hanno deliberatamente preso le distanze dalla tradizione italiana, la Tokyo style non cerca lo scontro né la provocazione. Al contrario, sembra voler instaurare un dialogo rispettoso con la cultura gastronomica partenopea, reinterpretandola con precisione quasi artigianale e con quella cura meticolosa tipica della cucina giapponese.

Dalle pizze americane alla ricerca dell’identità

Per comprendere il successo della Tokyo style è necessario osservare l’evoluzione internazionale della pizza negli ultimi anni. Il piatto simbolo della cucina italiana ha infatti attraversato una trasformazione profonda, diventando una tela gastronomica sulla quale chef e pizzaioli di tutto il mondo hanno sperimentato tecniche, ingredienti e forme.

Negli Stati Uniti, ad esempio, si sono diffuse varianti molto lontane dalla sensibilità italiana tradizionale. La Detroit style, caratterizzata da un impasto alto e soffice cotto in teglia rettangolare, presenta bordi ricoperti da uno strato croccante di formaggio caramellato che le conferisce un aspetto deciso e riconoscibile. Ancora più estrema è la Chicago style, spesso definita “deep dish pizza”, che ricorda più una torta salata che una pizza nel senso classico del termine: alta, ricca, stratificata e abbondantemente farcita.

Una pizza che sembra napoletana

Osservando una Tokyo style appena sfornata, molti faticherebbero a distinguerla da una tradizionale pizza partenopea. Il cornicione pronunciato, la disposizione degli ingredienti, la leggerezza dell’impasto e persino la cottura richiamano chiaramente il modello napoletano contemporaneo.

Ed è proprio questa somiglianza a renderla particolarmente interessante. Non punta a stupire con dimensioni esagerate o ingredienti improbabili, ma lavora sui dettagli, sulle tecniche e sugli equilibri.

La filosofia che la sostiene sembra essere profondamente giapponese: migliorare ciò che già esiste attraverso disciplina, precisione e attenzione quasi maniacale ai processi produttivi.

Il ruolo fondamentale dell’impasto

La differenza principale rispetto alla pizza napoletana tradizionale si trova nell’impasto. I pizzaioli giapponesi che hanno sviluppato questo stile utilizzano generalmente una miscela di farine provenienti da Giappone e Stati Uniti, studiata per ottenere una consistenza molto particolare: elastica ma leggera, soffice ma resistente.

L’obiettivo non è semplicemente imitare l’impasto italiano, bensì adattarlo alle caratteristiche climatiche, agli ingredienti locali e ai gusti del pubblico giapponese. Il risultato è una base estremamente equilibrata, capace di sostenere la farcitura senza risultare pesante.

Anche la lievitazione segue tempi differenti rispetto alla tradizione più diffusa in Italia. L’impasto viene spesso lasciato maturare per circa trenta ore, un processo lungo che contribuisce a sviluppare aromi più complessi e a migliorare la digeribilità del prodotto finale. Questa attenzione al tempo è coerente con molti aspetti della cucina giapponese, dove pazienza e gradualità rappresentano valori fondamentali.

La lunga fermentazione permette inoltre di ottenere un cornicione ben alveolato, morbido all’interno e leggermente croccante all’esterno, una caratteristica molto apprezzata dagli appassionati contemporanei della pizza artigianale.

Tecniche di lavorazione tra tradizione e innovazione

Anche nella fase di stesura emergono differenze sottili ma significative. La pasta viene lavorata dal centro verso l’esterno, seguendo un metodo molto simile a quello napoletano, così da preservare l’aria accumulata durante la lievitazione e garantire una struttura soffice.

Tuttavia, il bordo della pizza viene pizzicato lungo tutto il perimetro, una tecnica che contribuisce a definire maggiormente il cornicione e a conferirgli una forma più regolare. Si tratta di un dettaglio apparentemente minimo, ma che rivela quanto la Tokyo style sia il frutto di un approccio quasi scientifico alla preparazione.

In Giappone, infatti, la cucina viene spesso affrontata con una logica di perfezionamento continuo. Nulla è lasciato al caso: temperatura, umidità, tempi di riposo e modalità di cottura vengono controllati con estrema precisione.







Il Giappone e la passione per la cucina italiana

Il successo della Tokyo style non nasce dal nulla. Da decenni il Giappone coltiva una profonda fascinazione per la gastronomia italiana, considerata sinonimo di qualità, artigianalità e autenticità.

Nelle grandi città giapponesi si trovano ristoranti italiani di altissimo livello, spesso gestiti da chef che hanno trascorso anni di formazione in Italia. Tokyo, Osaka e Kyoto ospitano alcune delle pizzerie più apprezzate al mondo fuori dai confini italiani, e molti pizzaioli giapponesi studiano direttamente a Napoli prima di aprire un proprio locale.

Questo legame culturale ha favorito la nascita di una scena gastronomica estremamente raffinata, nella quale il rispetto per la tradizione italiana convive con il desiderio di reinterpretarla attraverso sensibilità locali.

Perché in Italia potrebbe essere accolta diversamente

Molte delle polemiche che accompagnano le reinterpretazioni internazionali della pizza derivano dalla percezione che certi prodotti vogliano sostituire o superare l’originale italiano. Nel caso della Tokyo style, invece, questa tensione sembra quasi assente.

La pizza giapponese non appare come una sfida alla tradizione napoletana, ma come una sua evoluzione parallela. Non rinnega le radici italiane, anzi le valorizza attraverso una ricerca tecnica rigorosa e rispettosa.

È probabile che proprio questa attitudine contribuisca alla sua accoglienza positiva anche tra i puristi italiani. La Tokyo style dimostra infatti che innovare non significa necessariamente rompere con il passato: si può reinterpretare un grande classico mantenendone intatta l’anima.

Il caso della Tokyo style racconta anche qualcosa di più ampio sul destino della cucina contemporanea. Oggi i piatti tradizionali non appartengono più esclusivamente ai luoghi in cui sono nati. Viaggiano, si trasformano, vengono studiati e reinterpretati da culture diverse.

Questo processo non implica automaticamente una perdita di autenticità. Al contrario, in molti casi contribuisce a mantenere vive le tradizioni, stimolando nuove riflessioni tecniche e creative.

Patricia Iori