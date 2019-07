Torino, droga intrisa nei libri e raffinata sull’ambulanza: 5 arresti

Torino, droga intrisa nei libri – La cocaina era nascosta nelle copertine dei romanzi pronta per la spedizione, per poi essere ricavata attraverso un processo chimico. Stroncato un vasto traffico tra Perù e Italia.

I cinque trafficanti, tutti pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri di Torino, che hanno stroncato un vasto traffico di droga tra Perù e Italia. I trafficanti sono stati sorpresi mentre eseguivano un processo chimico di estrazione della cocaina dalle pagine dei libri. Sono stati sequestrati tre chili di cocaina purissima, e stupefacente liquido.

La banda dell’autolettiga: “Breaking Bad”

La banda era formata da cinque componenti, quattro sudamericani e un’italiano con un’età media di 40anni, tutti pregiudicati. Uno dei componenti aveva allestito un laboratorio all’interno di un’ambulanza proprietà di una onlus dove faceva il volontario, risultata comunque estranea alla vicenda. L’operato ricorda moltissimo le vicende del telefilm americano Breaking Bad. Dove il protagonista, il professore di chimica Walter White, dopo aver allestito un laboratorio su un camper si dedicherà alla produzione di metanfetamina. Diventando così il più grande spacciatore e produttore d’America.









Walter White in arte Heisenberg è tornato in azione

Questa vicenda, avvenuta in Italia e non in America, ricorda molto l’operatività del professor Heisenberg. In questo caso però non si produce metanfetamina, non si utilizza un camper e non ci troviamo nel deserto, ma il concetto è esattamente lo stesso. I cinque trafficanti, sono stati colti in flagranza proprio mentre eseguivano il processo chimico di estrazione della droga all’interno di un’ambulanza. Tre chili di cocaina pura a cui si aggiunge la sostanza stupefacente allo stato liquido, ancora da quantificare. La droga stava per essere confezionata per la successiva distribuzione sulla piazza lombarda e fuori dai confini regionali.

Il blitz

E’ scattato ieri pomeriggio: la guardia di finanza di Pavia, in sinergia con il comando provinciale dei carabinieri di Torino, coordinati dalla direzione centrale per i servizi antidroga di roma, sono riusciti a scoprire un laboratorio clandestino per l’estrazione della cocaina intrisa nelle copertine dei romanzi. Ora i cinque trafficanti si trovano a San Vittore a disposizione della Procura della Repubblica di Milano e di quella di Torino.

Come ci insegna il telefilm Breaking Bad, puoi essere bravo e astuto quanto vuoi, ma se ti occupi di attività illecite prima o poi verrai scoperto.

Andrea Cremonesi