Torino, la maestra ai poliziotti: “Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire

Scontri tra antifascisti e Casapound

Guerriglia a Torino per impedire a Di Stefano, leader di Casapound, di tenere il suo comizio. Gli scontri sono stati particolarmente feroci, con la denuncia da parte di poliziotti del lancio di bombe carte con chiodi “allo scopo di uccidere“. Un video mostra una donna che urla contro ai poliziotti schierati davanti a lei: “Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire“. Ciò che ha suscitato più scalpore è il fatto che si tratti di una maestra.









Raggiunta da Angelo Macchiavello, giornalista di Matrix, ha ribadito la sua posizione, senza vergognarsene “Ho detto quelle parole perché loro stanno proteggendo i fascisti, e perché un giorno potrei trovarmi fucile in mano a combattere contro questi individui“.

La reazione di Matteo Renzi

Il video è stato mandato in onda lunedì sera con in studio presente Matteo Renzi che ha condannato il comportamento della maestra: “Che schifo, una professoressa che augura la morte ai poliziotti andrebbe licenziata su due piedi. Per me quell’insegnante va licenziata perché è una persona pericolosa per l’educazione dei ragazzi che le sono affidati e chi picchia un carabiniere non è uno che una ideologia, ma un criminale che va assicurato alle patrie galere. Su questi temi non ci dovrebbe essere divisione, ma bisogna evitare la deriva pistolera”.

Gli insulti sui social

C’è chi non si è limitato soltanto a condannare le parole, ma ha cercato su Facebook la maestra per poterla insultare. E così sotto la foto di lei che tiene la manina di suo nipote appena nato c’è chi si è sfogato:

Zoccola grida ancora contro i poliziotti, dai!!! è ora che ti licenzino A CASA!

Anche se al momento in realtà non tiene nessun classe. E come sempre c’è anche chi passa il limite:

Hai mai pensato a spararti? sarebbe un ottima idea!! di gente come te la società non se ne fa nulla.

Camilla Gaggero