Ancora una volta, India e Pakistan si trovano sull’orlo dell’abisso. Il recente attacco in Kashmir, in cui sono rimasti uccisi 26 turisti nel territorio controllato da Nuova Delhi, ha innescato una nuova escalation diplomatica e militare tra due vicini che condividono non solo un confine conteso, ma anche decenni di sfiducia, rivalità e conflitto. La reazione da entrambe le parti è stata immediata: richiamo degli ambasciatori, revoca dei visti, chiusura delle frontiere e una minaccia particolarmente allarmante da parte di Islamabad.

Nuova Delhi ha annunciato una serie di misure punitive contro il Pakistan. Tra queste, la sospensione del Trattato sulle acque dell’Indo (IWT), che regola la condivisione e la gestione dei fiumi transfrontalieri tra i due Paesi confinanti. Da parte sua il governo pakistano ha ribadito che se la leadership indiana interrompesse la fornitura d’acqua condivisa del fiume Indo, verrebbe considerato “un atto di guerra”.

Questa volta, la radice del conflitto rimane la stessa: il Kashmir, una regione montuosa divisa e rivendicata nella sua interezza da entrambi i paesi sin dalla divisione del subcontinente nel 1947. Lì, l’insurrezione armata è stata una costante per decenni, con numerosi gruppi militanti che chiedono l’indipendenza o l’unione con il Pakistan. L’India accusa Islamabad di sostenere e armare questi gruppi, un’accusa che la controparte nega sistematicamente. Scontri armati, rappresaglie diplomatiche e minacce incrociate sono all’ordine del giorno nel panorama bilaterale.

Il recente attacco a Pahalgam , attribuito a una milizia nota come Fronte della Resistenza, è stata la scintilla che ha innescato questa nuova crisi. Sebbene le autorità indiano non abbiano presentato prove conclusive del coinvolgimento della controparte, il collegamento è stato di fatto dato per scontato da Nuova Delhi, che ha reagito duramente: sospendendo il trattato di condivisione delle acque, revocando tutti i visti per i cittadini pakistani e riducendo il suo personale diplomatico a Islamabad.

Tra tutti i gesti di ritorsione, la sospensione del Trattato sulle acque dell’Indo è forse il più preoccupante. Firmato nel 1960 con la mediazione della Banca Mondiale , questo accordo è sopravvissuto a precedenti guerre e crisi, regolamentando l’uso condiviso del fondamentale sistema fluviale che attraversa entrambi i paesi. Per il Pakistan, che dipende in larga misura da questi fiumi per la sua agricoltura e la produzione energetica, qualsiasi interruzione del loro flusso avrebbe effetti devastanti.

Islamabad lo considera pertanto un “interesse nazionale vitale” e ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte del governo del Primo Ministro indiano Narendra Modi di trattenere o deviare l’acqua sarebbe considerato una dichiarazione di guerra. Questo avvertimento non è di poco conto. In un contesto di cambiamenti climatici, siccità persistenti e pressione demografica, l’acqua è diventata una risorsa strategica quanto il petrolio. Usarlo come strumento di pressione può avere conseguenze umanitarie e geopolitiche di vasta portata.

Le radici del conflitto: il Kashmir e la divisione indiana

Per comprendere perché le tensioni tra queste due potenze sfocino ripetutamente in violenze, è necessario ripercorrere le origini del loro conflitto di lunga data. A più di 75 anni dalla spartizione dell’India britannica, i due vicini sono ancora invischiati in un’aspra ed esplosiva disputa sul Kashmir, un conflitto che ha alimentato guerre, innescato il terrorismo e trasformato la regione in uno dei focolai più pericolosi al mondo.

Quando gli indiani ottennero l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947, fu divisa in due nuove nazioni: l’India a maggioranza indù e il Pakistan a maggioranza musulmana. Inizialmente, lo stato principesco di Jammu e Kashmir, a maggioranza musulmana e con un sovrano indù, cercò di rimanere indipendente. Ma dopo l’invasione delle milizie tribali pakistane, il sovrano scelse di annettersi al Paese indiano, innescando la prima guerra tra i due Paesi.

Il risultato fu una divisione irrisolta del Kashmir: gli indiani controllano circa due terzi della regione, i pakistani il resto, ed entrambi la rivendicano integralmente. Non molto è cambiato nei decenni successivi. Scontri militari, attacchi terroristici e scaramucce transfrontaliere sono diventati all’ordine del giorno.

Gli indiani accusano i pakistani di sostenere gruppi terroristici islamisti che mirano all’indipendenza del Kashmir o alla sua annessione alla potenza pakistana. Islamabad, a sua volta, sostiene di sostenere semplicemente il diritto dei kashmiri all’autodeterminazione e chiede un referendum sostenuto dalle Nazioni Unite, un passo che l’India respinge.

Le tensioni sono aumentate ripetutamente e non hanno fatto altro che intensificarsi da quando il Paese indiano è diventato una potenza nucleare negli anni ’70 e quello pakistano ha seguito l’esempio nel 1998. Ogni scontro importante da allora, in particolare la guerra di Kargil nel 1999 e l’attentato di Pulwama nel 2019, ha comportato il rischio concreto di un’escalation catastrofica.

Una storia segnata dalla violenza

Non è la prima volta che un attacco al suolo indiano innesca una spirale di tensione. Nel 1999, il conflitto di Kargil vide gli eserciti di entrambi i paesi scontrarsi l’uno contro l’altro sulle cime dell’Himalaya . Nel 2008, gli attentati di Mumbai causarono 166 vittime e resero tese le relazioni diplomatiche. Nel 2019, un attacco suicida contro soldati indiani portò ad attacchi aerei, all’abbattimento di un aereo militare e alla cattura di un pilota indiano, rilasciato pochi giorni dopo.

Ognuno di questi episodi ha portato entrambe le potenze pericolosamente vicine a una guerra aperta. Ciò che contraddistingue questa occasione è il tono dichiaratamente nucleare dello sfondo. Entrambi i Paesi possiedono ingenti arsenali nucleari, insieme a sistemi missilistici, aerei avanzati e una rinnovata retorica bellicosa che amplifica i rischi di un’escalation incontrollabile. Il fattore che rende questa crisi particolarmente pericolosa è la capacità nucleare di entrambi i Paesi.

L’India ha testato il suo primo ordigno negli anni ’70, seguita dal Pakistan nel 1998. Da allora, ogni grave escalation ha fatto temere un conflitto che potrebbe sfociare nell’impensabile. L’episodio forse più emblematico fu la crisi di Pulwama nel 2019, quando un attentato suicida uccise 40 militari indiani. In risposta, Nuova Delhi lanciò attacchi aerei in territorio pakistano. Islamabad abbatté un jet indiano e catturò il pilota, rilasciato poi come gesto di distensione.









Oggi, con entrambi i Paesi nuovamente in stato di allerta e l’opinione pubblica infiammata da sentimenti nazionalisti, il rischio che un’azione militare — anche limitata — sfoci in una reazione a catena fuori controllo è elevato. Gli analisti parlano di “opzioni chirurgiche” sul tavolo del governo indiano: raid di commando, attacchi aerei mirati o colpi alle infrastrutture dei gruppi terroristici. Ma la leadership pakistana ha già messo in guardia: qualsiasi attacco riceverà una risposta proporzionata, se non superiore.

La comunità internazionale osserva questo deterioramento con crescente preoccupazione. La possibilità di un conflitto tra due potenze nucleari, anche se limitata, rappresenta un rischio enorme per la stabilità regionale e globale. Ma i canali diplomatici ora appaiono più deteriorati che mai. La pressione internazionale, in particolare da parte di potenze come gli Stati Uniti e la Cina , potrebbe essere fondamentale per evitare il fallimento totale dei colloqui.

Allo stesso tempo, l’inasprimento delle relazioni interne al Paese indiano in Kashmir, dove le libertà civili sono state limitate dalla revoca dello status speciale nel 2019, complica ulteriormente qualsiasi percorso verso la distensione. Invece di calmare la regione, le misure di repressione hanno alimentato un clima di frustrazione e radicalizzazione che potrebbe continuare ad alimentare cicli di violenza.

L’avvertimento di Islamabad sull’acqua non può essere preso alla leggera, ma non implica necessariamente un’intenzione immediata di andare in conflitto. Sembra piuttosto un messaggio potente per fermare quello che lui percepisce come un attacco esistenziale. Ma quando il linguaggio diventa più radicale e le linee rosse si moltiplicano, i margini di errore diventano pericolosamente ridotti.

Felicia Bruscino