Il 23 ottobre il tribunale civile di Parigi ha emesso una sentenza che segna una svolta nel rapporto tra giustizia e imprese energetiche: la compagnia francese TotalEnergies è stata condannata per aver diffuso pratiche commerciali ingannevoli sulle proprie politiche climatiche. Secondo i giudici, l’azienda ha dato ai consumatori l’impressione di poter raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, pur continuando ad aumentare la produzione di petrolio e gas. Una contraddizione che, secondo il tribunale, avrebbe potuto “alterare il comportamento dei consumatori”.

Una vittoria senza precedenti per le ONG ambientaliste

La denuncia, presentata nel 2022 da Greenpeace Francia, Amici della Terra e Notre Affaire à Tous, rappresenta una pietra miliare nel diritto ambientale europeo. È infatti la prima volta che un grande gruppo del settore petrolifero come TotalEnergies viene formalmente condannato per greenwashing, ovvero per aver promosso un’immagine ecologica non supportata da fatti concreti.

L’ONG ClientEarth, che ha fornito assistenza legale alle associazioni, ha definito la decisione “la prima sentenza al mondo di questo tipo contro una multinazionale del petrolio o del gas”. La condanna impone a TotalEnergies di rimuovere dal proprio sito web tutti i messaggi che vantano l’obiettivo della neutralità carbonica e di pubblicare la decisione giudiziaria sullo stesso portale, pena una multa giornaliera di 10.000 euro in caso di inadempienza. Inoltre, la compagnia dovrà versare 8.000 euro di risarcimento a ciascuna delle tre ONG e coprire 15.000 euro di spese legali.







Il caso nasce da una campagna pubblicitaria del 2021

Al centro del procedimento vi è una campagna di comunicazione lanciata nel maggio 2021, in coincidenza con il cambio di nome da Total a TotalEnergies. L’operazione di rebranding voleva segnare un “nuovo corso” per l’azienda, che si presentava come un attore impegnato a “sviluppare tutte le fonti di energia”, comprese le rinnovabili.

Tuttavia, gli attivisti hanno denunciato che le promesse ambientali erano prive di coerenza, poiché nello stesso periodo la società annunciava nuovi progetti di esplorazione di gas naturale e petrolio.

Secondo il tribunale, le affermazioni dell’azienda non erano solo vaghe, ma deliberatamente fuorvianti: far credere di essere protagonisti della transizione ecologica mentre si continua a puntare sui combustibili fossili costituisce una forma di disinformazione climatica.

TotalEnergies si difende: “Siamo un’azienda multi-energia”

In seguito alla sentenza contro TotalEnergies, la compagnia ha dichiarato di accettare il verdetto, pur sottolineando che molte delle accuse sono state respinte. In particolare, i giudici hanno escluso le contestazioni relative alle dichiarazioni sul gas naturale e sugli agrocarburanti, considerate “a scopo informativo” e non pubblicitario.

TotalEnergies ha anche precisato che il caso riguarda solo le comunicazioni istituzionali sul sito della società madre, e non le campagne della sua divisione TotalEnergies Électricité et Gaz France. L’azienda ha ribadito di voler raggiungere 100 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2030, ma ha confermato che il gas fossile rimane una parte centrale della sua strategia.

“La nostra missione”, ha dichiarato il gruppo, “è produrre energia in modo responsabile, accessibile e sostenibile, per soddisfare i bisogni quotidiani delle persone”.

Un segnale forte alla finanza fossile

Per le ONG coinvolte, la sentenza è un messaggio chiaro al settore energetico mondiale: non è più possibile presentarsi come “paladini della transizione” mentre si continua a investire nei combustibili fossili.

“Il sistema giudiziario francese sta finalmente affrontando l’impunità del greenwashing di cui Total ha goduto finora”, ha dichiarato Justine Ripoll, responsabile delle campagne di Notre Affaire à Tous. “La disinformazione climatica non può più essere accettata come una normale strategia aziendale”.

Questa decisione, secondo l’avvocato Jonathan White di ClientEarth, “rappresenta un colpo di avvertimento per le altre compagnie petrolifere e del gas in Europa: fingere di essere parte della transizione mentre si sostengono nuovi progetti fossili comporta un rischio legale concreto”.

Un precedente che cambia le regole del gioco

La pronuncia di Parigi arriva in un contesto di crescente attenzione giudiziaria sul greenwashing. Negli ultimi anni, tribunali e autorità europee hanno già sanzionato compagnie aeree come KLM e Lufthansa per dichiarazioni ambientali ingannevoli, ma mai prima d’ora un colosso dell’energia fossile era stato formalmente condannato.

Gli esperti di diritto ambientale ritengono che la decisione possa aprire la strada a nuovi procedimenti contro multinazionali che fanno leva su messaggi “verdi” per migliorare la propria reputazione. In un momento in cui il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) e l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ribadiscono che non sono compatibili con l’Accordo di Parigi nuove esplorazioni di petrolio e gas, la pressione legale e sociale sulle imprese fossili non può che aumentare.

La verità dietro le parole verdi

La sentenza contro TotalEnergies segna un cambio di paradigma: per la prima volta, la giustizia riconosce che la comunicazione ambientale ingannevole è un danno reale per i consumatori e per il clima.

Se fino a oggi il greenwashing era un tema morale o politico, da oggi diventa anche una questione di legalità.

E il messaggio che arriva da Parigi è inequivocabile: la transizione ecologica non può più essere solo uno slogan pubblicitario.

Lucrezia Agliani