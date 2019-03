Toy Story 4: il ritorno di Woody e Buzz

Non ci sarà più Andy ad essere il centro della vita dei giocattoli di Toy Story: il ragazzo ormai cresciuto è al college e ha regalato alla vicina Bonnie i suoi amati compagni di giochi nel terzo film della serie. Il quarto film del franchise ritorna sul motivo sfruttato della perdita dei giocattoli, aggiungendo il nuovo personaggio di Forky (doppiato da Tony Hale), creato da Bonnie stessa.

Non certo proporzionato, sbilenco e non pronto per la vita che gli spetta, il nuovo arrivato scappa in un parco giochi con Woody al seguito. Il cowboy, doppiato da Tom Hanks in lingua originale, cerca di riportarlo indietro ma la presenza di Bo (Annie Potts), una sua vecchia fiamma, lo turba e gli fa scoprire una nuova forma di libertà. I suoi amici giungeranno a salvarli.









Josh Cooley è il regista del film che in origine doveva essere firmato da John Lasseter, sempre autore del soggetto con Lee Unkrich. Altre aggiunta degna di nota al progetto sarà di sicuro Keanu Reeves come voce della new entry Duke Caboom.

Costantemente posticipato anche a causa dell’uscita di altri film Pixar come Incredibili 2, Toy Story 4 vedrà un cambiamento nelle voci dei doppiatori nella versione italiana. Si ricorda infatti che Fabrizio Frizzi (Woody), Giorgio Faletti (Chuckes il Clown), Piero Tiberi (Slinky Dog), voci importantissime della versione italiana, sono di recente venuti a mancare.

Sostituire queste figure non sarà di certo facile. Nondimeno, il film sarà di certo uno dei titoli più ricercati al botteghino estivo: l’uscita in Italia è prevista per il 27 giugno. La campagna pubblicitaria aveva già colpito il pubblico americano al Super Bowl il 4 febbraio con il teaser trailer e sarà inoltre disponibile in streaming su Disney+ insieme al seguito di Frozen ed Il re leone live action di Jon Favreau.

Antonio Canzoniere