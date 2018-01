Toyota: dal 2018 stop alle auto diesel in Europa

Secondo quanto dichiarato in una serie di interviste da Didier Leroy, vicepresidente esecutivo di Toyota, il gruppo giapponese sarebbe in procinto di abbandonare i motori diesel. Già la più recente versione di Yaris, auto che garantisce la maggior parte degli introiti di Toyota in Europa, non sarà disponibile nella versione diesel. Tale decisione è solo l’ultimo passo di un’evoluzione dovuta tanto a motivazioni ecologiche quanto a logiche di mercato.

In effetti, oltre a Yaris, il combustibile a gasolio è stato abbandonato anche nelle recenti C-HR, Prius Family, Aygo, Auris e RAV4. Un chiaro segno dell’intenzione di Toyota di ridurre al minimo l’impatto di NOx e polveri sottili sull’ecosistema e sulla salute delle persone. Non a caso, tutti i modelli citati, ad esclusione di Aygo, sono già disponibili in versione ibrida.

Discorso che conferma ulteriormente la volontà di Toyota di rendere elettriche tutte le sue auto entro il 2030. E che rientra, a sua volta, nel progetto Environmental Challenge 2050, il cui obiettivo è quello di minimizzare l’impatto della produzione e del ciclo vitale delle automobili, rendendoli più ecosostenibili. Un progetto, quest’ultimo, di cui lo stesso Leroy era stato precursore in tempi non sospetti.

Secondo quanto dichiarato, effettivamente, Leroy prese la decisione di non produrre la C-HR (crossover) in versione diesel sin dall’inizio. Decisione rispettata nonostante la contrarietà dei grandi distributori, nell’ottica di puntare al trend a lungo termine delle auto eco-friendly, piuttosto che sul guadagno immediato.

Una scelta che ha pagato, se consideriamo che nell'anno appena terminato l'ibrido del gruppo Toyota ha visto un incremento dei guadagni pari al 71% rispetto all'anno precedente.









Attenzione per la natura, insomma, ma anche per l’evoluzione del mercato.

Infatti, secondo i dati JATO Dynamics, le vendite di auto diesel nel mercato europeo sono calate al 45,3%, mentre quelle a benzina sono aumentate al 49,2%, dato più alto degli ultimi otto anni. D’altra parte, la vendita di auto elettriche e ibride è arrivata al 4,2%, più di tutti gli anni precedenti.

Questi cambiamenti sono anche una diretta conseguenza delle regole imposte dalla Comunità Europea sulle emissioni di CO2. Anche per questo, storicamente, le aziende produttrici di automobili preferivano le auto diesel piuttosto che a benzina. Tuttavia, le regole si fanno sempre più restrittive, e il diesel sempre meno popolare tra i consumatori, al punto che le auto ibride ed elettriche stanno diventando le preferite da entrambe le parti.

Inoltre, la produzione di auto elettriche sta diventando sempre più efficiente, proprio per rispondere alle problematiche ambientali. Dal canto suo, la produzione di auto ibride Toyota si attesta attualmente al 40% ed è destinata ad aumentare col passare degli anni. In particolare, il 98% delle Lexus – auto di punta Toyota – vendute in Europa sono ibride.

Nel frattempo, anche gli altri produttori di automobili si stanno adeguando. Ad esempio, Jaguar Land Rover ha dichiarato che tutti i suoi modelli futuri potranno essere acquistati in versione ibrida. Il mercato sembra d’altronde dare ragione a queste scelte, e i produttori stanno cercando di adattarsi. Resta da vedere se il trend del diesel-free è solo una moda del momento, o se è destinato a diventare il nuovo standard nella produzione di automobili.

Roberto Maselli