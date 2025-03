Un drammatico episodio ha scosso la città tedesca di Mannheim, dove un’auto ha travolto decine di persone nel pieno dei festeggiamenti di Carnevale. L’incidente, avvenuto nei pressi della Paradeplatz poche ore fa, ha causato morti e feriti, gettando la popolazione nel caos. Mentre le autorità indagano per chiarire la dinamica dell’accaduto, restano aperti interrogativi sulle cause e sulle eventuali motivazioni del conducente, fermato subito dopo l’impatto.

L’incidente nel centro cittadino di Mannheim

Momenti di terrore a Mannheim, città situata nel land tedesco del Baden-Württemberg, dove un’auto si è lanciata a tutta velocità contro una folla di persone nel pieno centro cittadino. L’incidente è avvenuto nei pressi della Paradeplatz, durante i festeggiamenti per il Carnevale, evento molto sentito in diverse regioni della Germania. L’impatto ha provocato due vittime e almeno 25 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.







Queste sono le poche informazioni riferite dal ministro dell’Interno dello Stato del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, lasciando ancora poco chiari molti altri aspetti che non riescono ancora a definire completamente la circostanza della tragedia.

Le prime ricostruzioni

Secondo i testimoni, l’auto ha travolto i pedoni che affollavano la zona pedonale vicino alla Torre dell’Acqua, uno dei monumenti simbolo della città, dove si trovava un mercatino allestito per il Carnevale. Subito dopo l’accaduto, le forze dell’ordine sono intervenute isolando l’area e chiedendo ai cittadini di evitare il centro. La polizia ha avviato un’operazione su larga scala per garantire la sicurezza e comprendere le dinamiche dell’incidente.

Il conducente arrestato

Le autorità di Mannheim hanno confermato che l’uomo alla guida del veicolo è stato arrestato. Si tratta di un cittadino tedesco di 40 anni, originario della Renania-Palatinato. Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, è attualmente ricoverato in ospedale. Al momento, gli investigatori stanno cercando di chiarire se l’episodio sia stato un tragico incidente o un gesto intenzionale. Tuttavia, la polizia ha assicurato che non vi sono altri sospettati e che non sussiste più alcun pericolo per la popolazione.

Intervento dei soccorsi e situazione negli ospedali

Immediatamente dopo l’accaduto, il policlinico universitario di Mannheim ha attivato il piano di emergenza per far fronte all’afflusso di feriti. Secondo quanto riportato dai media locali, tra le persone ricoverate ci sarebbero anche un bambino e due adulti in gravi condizioni. La terapia intensiva dell’ospedale è stata allertata per affrontare la situazione.

Indagini in corso e misure di sicurezza

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e materiali utili alle indagini. La polizia ha chiesto ai cittadini di non pubblicare immagini o video dell’accaduto sui social, ma di caricarli su una piattaforma ufficiale per contribuire alla ricostruzione dei fatti. Nel frattempo, diverse parti del centro cittadino restano sotto sorveglianza, con pattuglie e elicotteri impiegati per garantire la sicurezza.

La zona è stata completamente militarizzata e limitata al pubblico poiché soggetta ad una “situazione pericolosa per la vita”. L’emergenza ha portato ad un dispiegamento di soccorsi e controlli in maniera massiccia.

Precedenti episodi simili in Germania

Negli ultimi mesi, la Germania è stata teatro di episodi simili. A dicembre, un uomo ha investito diversi visitatori del mercatino di Natale di Magdeburgo, causando sei vittime. A febbraio, un altro automobilista ha travolto una manifestazione sindacale a Monaco di Baviera, uccidendo una donna e sua figlia.

L’incidente di Mannheim ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone pedonali e sulle misure di prevenzione da adottare durante eventi pubblici di grande affluenza. Le autorità restano in allerta mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Lucrezia Agliani