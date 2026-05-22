La tragedia di Modena ha riproposto con forza il rapporto tra disagio mentale, prevenzione e abbandono sociale. Oltre il sangue rimasto sull’asfalto del centro storico affiora il ritratto di una società che osserva il crollo umano soltanto quando diventa impossibile ignorarlo.

A cura di Andrea Umbrello

C’è un prima e un dopo. E in mezzo, un tonfo sordo che non ha smesso di rimbombare.

A Modena l’asfalto del centro storico è rimasto coperto di sangue per ore. Una Citroën C3 lanciata a oltre cento chilometri orari ha travolto pedoni e ciclisti lungo via Emilia Centro nel pomeriggio del 16 maggio. Otto i feriti. Quattro in condizioni gravissime. Una turista tedesca di sessantanove anni ha perso entrambe le gambe. Una donna polacca di cinquantatré anni resta ricoverata in terapia intensiva. Altri feriti sono stati trasferiti tra Modena e Bologna con traumi multipli e prognosi ancora riservate.

Alla guida dell’auto c’era Salim El Koudri, trentunenne italiano residente a Ravarino, fermato subito dopo l’attacco e accusato di strage aggravata dalle lesioni gravissime. Secondo le ricostruzioni investigative, dopo aver investito i passanti avrebbe tentato anche di colpire alcune persone con un coltello prima di essere bloccato. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, parlando di pericolo di fuga e rischio di reiterazione.

Nei giorni successivi si è appreso che El Koudri era stato seguito da un Centro di Salute Mentale per un disturbo schizoide della personalità. Aveva interrotto il percorso terapeutico. Lo hanno confermato amministratori locali, magistrati e persone vicine alla vicenda.

Da quel momento il caso Modena ha scavato più in fondo. Oltre il sangue sui marciapiedi, oltre i

titoli dei giornali. È diventato una domanda su chi siamo, su come curiamo, su chi lasciamo cadere. La politica ha iniziato immediatamente a contendersi il significato dell’accaduto. Sicurezza, immigrazione, cittadinanza, salute mentale. Ogni parte ha cercato il proprio bersaglio. Eppure, oltre il rumore delle dichiarazioni, si ripete una domanda molto più difficile da affrontare. Una domanda che torna dopo ogni gesto estremo compiuto da una persona già conosciuta dai servizi sanitari. Quanto è davvero prevedibile l’essere umano?

L’idea che ogni violenza possa essere anticipata sta diventando quasi un’ossessione contemporanea. Monitorare, classificare, valutare il rischio. La psichiatria moderna vive anche dentro questa tensione permanente tra prevenzione e imprevedibilità. Se una persona viene osservata, seguita, inserita in un percorso terapeutico, allora molti iniziano a pensare che il gesto finale avrebbe dovuto essere evitato per forza. La tragedia di Modena riapre proprio questo conflitto. Quanto spazio resta alla libertà individuale dentro una mente analizzata clinicamente? E quanto grava sulle istituzioni il fallimento della previsione?

Il punto forse più inquietante sta nel fatto che la società contemporanea sembra incapace di accettare l’imprevedibilità umana. Ogni tragedia genera immediatamente una ricerca ossessiva del segnale ignorato, dell’errore tecnico, della procedura mancata. Quasi che la sofferenza psichica possa essere gestita usando algoritmi amministrativi. Solo che la mente umana continua a sfuggire a qualsiasi schema definitivo. Una persona può apparire stabile per mesi e precipitare improvvisamente. Oppure vivere per anni dentro un dolore invisibile senza mai farlo sfociare in violenza.

La tragedia di Modena riaccende anche la questione del significato stesso della cura pubblica. Cosa significa davvero “prendere in carico” qualcuno? Curarlo? Contenerlo? Ridurne la pericolosità sociale? I servizi psichiatrici territoriali nascono teoricamente per accompagnare le persone più vulnerabili dentro percorsi di sostegno, riabilitazione e reinserimento. Nei fatti spesso finiscono per essere strutture sovraccariche che lavorano dentro emergenze continue.

Esiste poi un problema di tempo. La violenza ha un ritmo rapidissimo. Le istituzioni ne hanno uno lentissimo. Il disagio mentale evolve in giorni, a volte in ore. La macchina sanitaria procede invece con appuntamenti, relazioni cliniche, graduatorie, autorizzazioni. La collisione tra questi due tempi genera spesso il vuoto dentro cui maturano le tragedie. Tra un’urgenza che urla e una prassi che sospira, si spalanca il baratro. A Modena qualcuno ci è caduto dentro, e nessuno lo ha teso la mano prima che sparisse.

Anche il linguaggio usato dopo l’attacco racconta qualcosa. “Seguito”. “Attenzionato”. “Preso in carico”. Parole che sembrano rassicuranti e che invece spesso nascondono una distanza enorme tra l’osservazione e la presenza reale. La sofferenza viene tradotta in categorie amministrative. Il dolore rimane confinato in pratiche clinica. E dentro quel linguaggio il soggetto rischia lentamente di sparire. La società contemporanea tende sempre più spesso a medicalizzare qualsiasi forma estrema di disagio. Solitudine, rabbia, alienazione, isolamento diventano immediatamente categorie diagnostiche. La diagnosi rischia così di sostituire la comprensione umana. Il problema smette di appartenere alla collettività e viene confinato dentro il perimetro sanitario.

Eppure il disagio psichico raramente nasce dal nulla. Cresce dentro vite isolate, relazioni istabili, precarietà, assenza di legami amorevoli. Modena riporta anche questo davanti agli occhi. Una società che tollera soltanto individui efficienti, controllati, performanti finisce inevitabilmente per nascondere tutto ciò che rompe quell’immagine. La fragilità genera imbarazzo. Il crollo mentale viene percepito quasi come una colpa.

C’è poi la convinzione che spiegare significhi giustificare. Appena si parla di disagio psichico, una parte dell’opinione pubblica teme immediatamente che la responsabilità individuale venga attenuata. Ma comprendere ciò che precede un gesto violento non cancella la gravità del gesto stesso. Le due cose possono convivere. Anzi devono convivere, altrimenti resta soltanto una semplificazione rabbiosa incapace di capire qualsiasi cosa.

Nel frattempo Modena continua a fare i conti con le conseguenze di quanto accaduto. Le vittime restano ricoverate. Una donna dovrà affrontare una vita completamente diversa da quella che aveva poche settimane fa. Una città intera prova a metabolizzare immagini che molti pensavano appartenessero soltanto ad altri minuscoli angoli del mondo. E intanto è lì, immobile quella formula ripetuta quasi automaticamente dopo ogni tragedia. “Era seguito”. Una frase che ha il sapore di una confessione collettiva di impotenza.

Ci raccontiamo come civili, moderni, avanzati. Poi basta avvicinarsi un poco a certe vite per scoprire quanti esseri umani resistono sopra un vuoto che nessuno vuole guardare troppo a lungo. Finché reggono, tutto sembra funzionare. Quando cadono, improvvisamente diventano un problema pubblico, un titolo, una statistica, un volto nei telegiornali. Eppure il crollo era iniziato molto prima. In silenzio. Dentro stanze chiuse, telefonate mancate, appuntamenti saltati, solitudini diventate abitudine. Questo è il crinale tra una società capace di curare e una che riesce soltanto a intervenire dopo aver contato i feriti.