Nel cuore di una giornata che avrebbe dovuto essere di piacere e bellezza naturale, un dramma si è consumato sulle alture del Monte Faito, lasciando una scia di dolore, sconcerto e domande senza risposta. Il bilancio della tragedia di Monte Faito è pesantissimo: quattro morti, un ferito grave e un’intera comunità in lutto.

Il superstite in condizioni critiche

L’unico sopravvissuto alla tragedia di Monte Faito è un turista israeliano di 30 anni. Trasportato in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, il giovane versa in condizioni critiche. Secondo il bollettino medico diffuso alle 7:45 del mattino successivo, il paziente è ricoverato in Rianimazione, sottoposto a ventilazione meccanica e in sedazione profonda. Ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e la prognosi resta riservata. I medici monitorano la situazione con costanti accertamenti, nel timore che si manifestino complicazioni post-trauma.

Indagini in corso e sequestro dell’impianto

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla tragedia di Monte Faito per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Al momento non ci sono indagati, ma sono stati sequestrati sia le stazioni della funivia a monte e a valle, che i piloni, le cabine – quella precipitata e quella rimasta sospesa – e la documentazione tecnica presente negli uffici. Il sostituto procuratore Giuliano Schioppi, insieme al procuratore capo Nunzio Fragliasso e all’aggiunto Giovanni Cilenti, coordina le indagini con il supporto del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia.

Chi erano le vittime della tragedia

Tra le vittime del tragico crollo si contano due coppie di turisti stranieri – una proveniente dall’Australia e una dal Regno Unito – e Carmine Parlato, storico macchinista dell’Eav, l’ente che gestisce la funivia. Parlato, 59 anni, era un volto noto e rispettato, impegnato da anni a garantire il funzionamento dell’impianto. Era a bordo della cabina insieme ai turisti quando il cavo di trazione si è spezzato, provocando la caduta rovinosa al suolo dell’abitacolo.

La tragedia di Monte Faito è avvenuta poco dopo le 14:30. Il cavo di trazione si è rotto, facendo precipitare la cabina a monte prima dell’arrivo alla stazione. La seconda cabina, quella a valle, è invece rimasta sospesa nel vuoto a circa venti metri dal suolo. Fortunatamente, il freno di emergenza ha funzionato correttamente e ha evitato un secondo disastro. I passeggeri, per lo più turisti, sono stati tratti in salvo grazie all’intervento dei soccorritori, imbragati uno a uno e calati con un verricello.







L’allerta meteo e le difficoltà nei soccorsi

La Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali a partire dalle 14:00. Le operazioni di soccorso sono risultate estremamente complesse a causa della nebbia e della pioggia fitta che avvolgevano la montagna. Solo in tarda serata, grazie al lavoro congiunto del CNSAS, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco e del 118, è stato possibile completare il recupero delle salme e del ferito.

Le massime autorità italiane hanno espresso vicinanza e dolore per la tragedia di Monte Faito. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Washington, ha inviato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime e al ferito. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha richiesto un report dettagliato sull’incidente, mentre il Ministro dell’Interno Piantedosi ha sottolineato la gravità della tragedia e il dolore per le vite spezzate. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è recato sul posto per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Le condizioni dell’impianto e le domande inevase

La funivia del Monte Faito aveva ripreso servizio il 10 aprile, dopo la consueta chiusura invernale. L’impianto, ritenuto da molti un’eccellenza tecnologica, era stato sottoposto a regolari controlli e test di sicurezza. Il sindaco di Castellammare ha ricordato l’entusiasmo con cui i dipendenti Eav avevano celebrato la riapertura, garantendo l’efficienza del sistema anche in caso di guasti.

Tuttavia, resta aperta la questione se le condizioni meteorologiche fossero davvero compatibili con un’esercitazione regolare del servizio.

La funivia del Monte Faito, con il suo percorso mozzafiato tra mare e montagna, non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di connessione tra la costa e l’entroterra campano. Con oltre 113mila passeggeri nel 2024, rappresentava una risorsa turistica importante per il territorio. Il servizio giornaliero dalle 10 alle 17, con estensioni previste per le festività, era stato accolto con entusiasmo sia dai cittadini sia dai visitatori.

A poche ore dall’accaduto, restano tanti interrogativi: come ha potuto spezzarsi il cavo? Era possibile prevedere o evitare l’incidente? Per ora le risposte sono affidate alle indagini in corso. Intanto, Castellammare e l’intero Paese piangono le vittime di una tragedia che non doveva accadere.

Lucrezia Agliani