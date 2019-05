Tragedia di Piazza San Carlo: arrivano le condanne

Tragedia di Piazza San Carlo a Torino: condannati i 4 autori della strage.

Arrivano le condanne per i 4 ragazzi di origine magrebina accusati di aver provocato la tragedia di Piazza San Carlo, la sera del 3 giugno del 2017. Al termine del processo di primo grado, sono stati condannati a poco più di 10 anni i giovani che, quella sera, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico nella Piazza torinese, spargendo spray urticante tra la folla, a scopo di rapina.

Le condanne

Il giudice Maria Francesca Abenavoli ha condannato, con rito abbreviato, a 10 anni e 4 mesi: Sohaib Boumadaghen, Hamza Belghazi e Mohammed Machmachi. Dieci anni e 3 mesi di reclusione, invece, per Es Sahibi Aymene, accusato di un minor numero di furti. Per i 4 le accuse sono di: omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Gli autori della strage avevano spruzzato spray urticante tra la folla radunata in piazza, in attesa della finale di Champions, proiettata sul maxi schermo, per creare panino e derubare i presenti. Il caos, che si scatenò, portò al ferimento di 1692 persone e alla morte di 2 donne, Erika Pioletti, 38enne di Domodossola che morì pochi giorni dopo quella tragica serata e Marisa Amato, rimasta tetraplegica e morta lo scorso gennaio. Erika Pioletti morì il 15 giugno, a seguito di un arresto cardiaco, dovuto allo schiacciamento delle vertebre.









La difesa

«Mi aspettavo qualcosa di diverso e rimango convinti della nostra ricostruzione dei fatti. Non ci fu la rapina all’origine della tragedia. Questa non è giustizia, faremo appello».

Così uno degli avvocati difensori, Basilio Foti, ha commentato la condanna, che arriva a poco meno di 2 anni dalla strage di Piazza San Carlo. I 4 imputati sono in carcere da aprile 2018. Restano dunque in cella, in attesa del processo d’appello, come richiesto dai pm Paolo Scafi e Roberto Sparagna.

Mena Indaco