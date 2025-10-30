Per la prima volta nella storia della medicina, è avvenuto con successo un trapianto di arteria polmonare su una paziente affetta da tumore, aprendo una nuova frontiera nella chirurgia toracica oncologica. Il rivoluzionario intervento è stato eseguito all’Ospedale Sant’Andrea di Roma il 17 luglio scorso da un’équipe guidata dal professor Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia Toracica e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma.

La protagonista di questa pagina di storia è una donna di oltre settant’anni colpita da una forma di neoplasia polmonare infiltrante che aveva invaso completamente l’arteria polmonare sinistra. La complessità dell’intervento e l’audacia dell’approccio scelto hanno reso possibile ciò che fino a oggi nessuno aveva mai tentato: sostituire l’arteria malata con una nuova, proveniente da un donatore, crioconservata nella Banca dei Tessuti di Barcellona.

L’intuizione di due giovani chirurghe

Dietro al successo di questa operazione pionieristica si nasconde il coraggio di due giovani specialiste, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, che hanno immaginato una soluzione laddove la letteratura medica non offriva precedenti. Fino ad allora, un intervento simile era considerato impossibile: nei casi di tumore al polmone, l’infiltrazione delle arterie è imprevedibile e rende estremamente difficile ricostruire il flusso sanguigno in modo sicuro.

Ma l’intuizione delle due chirurghe, sostenuta dall’esperienza e dalla supervisione di Rendina, ha trasformato un’idea visionaria in un’operazione reale, unendo rigore scientifico e creatività medica e realizzando con successo il trapianto di arteria polmonare.







Quattro ore di chirurgia ad alta precisione

L’intervento, durato oltre quattro ore e mezza, ha richiesto una perfetta sincronia tra cardiochirurghi, toracici, anestesisti, perfusionisti e infermieri specializzati. Grazie alla circolazione extracorporea, il cuore della paziente è stato momentaneamente fermato per permettere ai medici di rimuovere completamente il polmone sinistro e la porzione di arteria invasa dal tumore.

Successivamente è iniziata la delicata fase di ricostruzione del sistema vascolare, durante la quale è stata trapiantata l’arteria donata, lunga circa cinque centimetri e perfettamente compatibile con le dimensioni del vaso originario.

Il successo dell’intervento è stato immediatamente evidente: al termine della procedura, il sangue ha ripreso a fluire regolarmente dal cuore verso il polmone destro, ripristinando una funzionalità respiratoria equilibrata.

La forza di una paziente e la rinascita dopo il trapianto di arteria polmonare

Dopo l’intervento, la paziente è stata trasferita nel reparto di Terapia Intensiva, dove si è risvegliata poche ore dopo in grado di respirare e parlare autonomamente. Il decorso post-operatorio è stato sorprendentemente rapido e privo di complicazioni gravi: dopo quattro settimane, la donna è tornata a casa, indipendente e in buone condizioni.

A rendere ancora più straordinario questo risultato è il fatto che la paziente non necessita di terapia immunosoppressiva né anticoagulante — condizione rara nel caso dei trapianti d’organo — grazie alla perfetta biocompatibilità del tessuto trapiantato. Questo ha permesso di evitare effetti collaterali significativi e di garantire una qualità di vita ottimale.

Dalla ricerca alla realtà: un traguardo della sanità pubblica

Il trapianto di arteria polmonare non è solo una conquista clinica, ma anche un successo della sanità pubblica italiana. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso orgoglio per l’impresa, definendola “una prova concreta dell’eccellenza del sistema sanitario nazionale e della qualità della formazione medica italiana”.

L’intervento, infatti, rappresenta la sintesi di competenze accademiche, ricerca universitaria e infrastrutture sanitarie d’avanguardia. Come sottolineato dalla rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il caso del Sant’Andrea dimostra quanto il dialogo tra università e ospedale pubblico possa generare innovazione e progresso reale, con impatto diretto sulla vita dei pazienti.

Il trapianto di arteria polmonare non è solo un successo medico, ma anche un simbolo di speranza per la ricerca oncologica e per la medicina rigenerativa. Il suo valore risiede nell’aver dimostrato che anche in casi ritenuti inoperabili si può tentare l’impossibile, se sostenuti da competenza, visione e coraggio.

Il professor Rendina ha annunciato che i risultati dell’intervento saranno oggetto di pubblicazione scientifica internazionale, aprendo così la strada a nuove applicazioni cliniche e a ulteriori studi sui trapianti vascolari oncologici.

Questo trapianto non è soltanto un primato tecnico, ma un atto di fiducia nella scienza e nella solidarietà umana. A Roma, al Sant’Andrea, la chirurgia ha dimostrato che anche di fronte ai limiti imposti dalla malattia si può scegliere di innovare, di credere e di osare.

Una storia che segna un punto di svolta per la medicina italiana, ma soprattutto una testimonianza di coraggio e intelligenza collettiva: quella di chi ha scelto di sfidare l’impossibile per restituire a una donna la possibilità di respirare ancora.

Lucrezia Agliani