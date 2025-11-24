Brasilia – Il trasferimento dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro in carcere è stato effettuato lo scorso sabato dopo un tentativo di manomissione della cavigliera elettronica che l’uomo indossava per scontare gli arresti domiciliari. La decisione di mandare Bolsonaro in cercere, presa dal Supremo Tribunal Federal, segna un passo decisivo nell’odissea giudiziaria dell’ex leader di estrema destra, condannato a 27 anni e 3 mesi di reclusione per il tentativo di colpo di stato dopo la sconfitta elettorale del 2022.

Il tentativo di manomissione e le spiegazioni di Bolsonaro

Durante un’udienza domenica, Bolsonaro ha dichiarato di aver cercato di forzare il braccialetto elettronico usando una saldatrice domestica, strumento che già possedeva in casa. L’ex presidente ha spiegato di aver avuto un’allucinazione che lo ha indotto a credere che la cavigliera elettronica contenesse una microspia, precisando di non aver avuto intenzione di fuggire. I medici che lo seguono hanno confermato che il comportamento potrebbe essere legato a effetti collaterali dei farmaci che prende, tra cui il pregabalin per l’ansia e altri farmaci per le crisi convulsive, la cui interazione può provocare alterazioni dello stato mentale e allucinazioni.

Dopo l’arresto e il trasferimento di Bolsonaro in carcere, è stata disposta la custodia cautelare dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che ha evidenziato il rischio di fuga dell’ex presidente. L’arresto di Bolsonaro è avvenuto nella sua residenza di lusso a Brasilia, dove era agli arresti domiciliari dal 4 agosto per motivi di salute e in attesa della conclusione dell’iter processuale. La misura è stata motivata anche dalla manifestazione convocata dal figlio Flávio Bolsonaro, prevista per sabato, che secondo le autorità avrebbe potuto facilitare una fuga verso un’ambasciata straniera, in particolare quella degli Stati Uniti, distante solo 15 minuti dalla sua abitazione.







Contesto della condanna

Bolsonaro, 70 anni, era stato condannato a settembre nell’ambito di un processo per aver orchestrato un tentativo di golpe mai realizzato, con l’obiettivo di restare al potere nonostante la sconfitta elettorale. Il piano, secondo la sentenza, prevedeva l’arresto o l’eliminazione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente e di un giudice della Corte Suprema. L’ex capo di stato aveva usufruito degli arresti domiciliari in attesa della decisione definitiva sulla sua condanna e poteva ancora presentare appello alla Corte Suprema, il cui verdetto è atteso a novembre.

Il giudice Moraes ha precisato che, nonostante la custodia cautelare, Bolsonaro riceverà tutte le cure necessarie per il suo stato di salute e potrà ricevere visite solo autorizzate. L’ex presidente è stato trasferito in una cella di 12 metri quadrati presso la Policia Federal di Brasilia. La decisione del Supremo Tribunal Federal è stata definita necessaria per garantire l’ordine pubblico, soprattutto alla luce della manifestazione di sabato e del precedente tentativo di manomissione del braccialetto elettronico.

Le autorità hanno espresso timori che Bolsonaro potesse tentare di sfruttare il raduno dei sostenitori per fuggire all’estero. Già un alleato, il deputato Alexandre Ramagem, condannato a 16 anni nello stesso processo, è fuggito in Florida, negli Stati Uniti. Bolsonaro mantiene stretti legami politici con il Presidente statunitense Donald Trump, che in passato aveva denunciato una “caccia alle streghe” contro l’ex leader brasiliano e criticato le misure giudiziarie, prima di ridurre le tensioni diplomatiche.

La vicenda e l’opinione pubblica sul caso di Bolsonaro in carcere

La notizia dell’arresto e il traferimento di Bolsonaro in carcere ha suscitato ampio dibattito in Brasile, paese dove l’ex Presidente, nonostante il passato e le condanne, rimane una figura polarizzante. La sua condanna e la successiva custodia cautelare segnano un evento senza precedenti nella storia repubblicana del paese, consolidando il percorso giudiziario che ha portato prima alla sua ineleggibilità e ora alla detenzione. La vicenda ha inoltre attirato attenzione internazionale, sottolineando le implicazioni politiche e legali del tentativo di colpo di stato e dei comportamenti dell’ex presidente.

Lunedì è prevista un’udienza per valutare la convalida o l’annullamento della custodia cautelare, un procedimento distinto ma legato al rischio di fuga. La Corte Suprema deciderà se mantenere la detenzione preventiva fino alla conclusione definitiva del processo. Intanto, Bolsonaro resta in carcere, sorvegliato e sotto stretta osservazione medica, mentre il Brasile osserva con attenzione l’evolversi della vicenda giudiziaria di uno dei suoi ex presidenti più controversi.

Lucrezia Agliani