La ricerca sulla comunicazione quantistica ha compiuto un nuovo, significativo progresso grazie a un esperimento condotto dall’Università di Stoccarda. Per la prima volta, è stato realizzato con successo un trasferimento quantistico tra fotoni generati da sorgenti differenti, una pietra miliare che apre la strada a reti di informazione più affidabili e sicure. Lo studio, recentemente pubblicato su Nature Communications, dimostra la fattibilità di trasferire informazioni tra particelle di luce distinte senza perdite e senza interruzioni nel flusso di dati.

Teletrasporto quantistico: come funziona

L’esperimento si concentra sul fenomeno del “teletrasporto quantistico”, un processo che consente di trasferire lo stato quantistico di una particella a un’altra, anche se le due particelle non hanno mai interagito direttamente. Questo principio è alla base di quella che molti scienziati considerano la futura rete di comunicazione quantistica globale, capace di garantire sicurezza e velocità superiori rispetto ai sistemi classici. La novità dell’approccio della squadra di Stoccarda sta nel collegare particelle generate in modo indipendente, dimostrando che la coerenza quantistica può essere mantenuta anche in condizioni più complesse.

La fibra ottica come collegamento sicuro

Il trasferimento è avvenuto attraverso un tratto di fibra ottica lungo circa dieci metri, un dettaglio tecnico che conferma la robustezza del sistema anche su distanze concrete, benché ancora limitate. Durante il test, gli scienziati hanno verificato che le informazioni trasmesse tra i fotoni non subivano alcuna degradazione. Questo risultato è fondamentale per qualsiasi applicazione futura, dalle reti di comunicazione sicure alla crittografia quantistica avanzata.

La sfida della sincronizzazione tra fotoni

Un aspetto cruciale dell’esperimento riguarda la sincronizzazione tra le sorgenti di fotoni. Generare particelle identiche da dispositivi separati rappresenta una sfida tecnica non indifferente, poiché anche piccolissime discrepanze possono compromettere la riuscita del teletrasporto. Il gruppo di Stoccarda ha sviluppato un sistema capace di allineare le proprietà dei fotoni con precisione estrema, garantendo trasferimenti affidabili. Questo passo è essenziale per costruire reti modulari in cui nodi diversi possano comunicare senza dipendere da un’unica fonte centralizzata.

Il successo dell’esperimento non si limita al trasferimento tra due fotoni. In prospettiva, rappresenta il fondamento per la creazione di un’internet quantistica globale, un’infrastruttura capace di collegare computer e sensori quantistici in tutto il mondo. Tale rete promette vantaggi significativi rispetto a quella tradizionale, garantendo sicurezza grazie ai principi della meccanica quantistica e permettendo il collegamento di computer quantistici distribuiti, ampliando enormemente le capacità di calcolo su problemi complessi.







Il ruolo dell’entanglement

Dal punto di vista tecnico, il trasferimento quantistico avviene attraverso l’entanglement, un fenomeno che lega due particelle in modo tale che lo stato di una determini immediatamente lo stato dell’altra, anche a distanza. Nel contesto dell’esperimento, i fotoni generati separatamente vengono “entangled” e uno dei fotoni subisce una misura che trasferisce lo stato quantistico all’altro. La riuscita di questo procedimento con sorgenti indipendenti dimostra che il teletrasporto quantistico è replicabile e scalabile.

Gli esperti mostrano che il passo successivo sarà aumentare la distanza tra i nodi senza compromettere l’integrità dei dati. La fibra ottica utilizzata era lunga solo dieci metri, sufficiente a dimostrare il concetto ma non ancora adatta a implementazioni su larga scala. Tuttavia, le tecniche sviluppate a Stoccarda offrono strategie concrete per affrontare problemi come la perdita di fotoni e la decoerenza ambientale, due ostacoli tradizionalmente considerati limitanti.

Oltre agli aspetti applicativi, l’esperimento contribuisce anche alla comprensione fondamentale della fisica quantistica. Mantenere l’entanglement tra particelle provenienti da sorgenti diverse conferma la validità delle previsioni teoriche e offre dati preziosi per approfondire la natura dei sistemi quantistici. Queste scoperte arricchiscono non solo la tecnologia, ma anche la conoscenza scientifica di base.

Questo risultato, quindi, non solo conferma la fattibilità del teletrasporto tra particelle distinte, ma getta le basi per reti quantistiche affidabili, sicure e scalabili, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia quantistica potrà trasformare radicalmente comunicazione e calcolo.

Patricia Iori