Tra le più grandi sfide del XXI secolo figurano senza dubbio l’inquinamento da plastica e le malattie neurodegenerative. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Sustainability , descrive per la prima volta un processo biologico ingegnerizzato capace di convertire materiali plastici in una molecola terapeutica. L’idea di fondo è sorprendente quanto promettente: utilizzare batteri geneticamente modificati per trasformare il polietilene tereftalato, ossia il PET in L-DOPA, uno dei principali farmaci impiegati nella terapia del Parkinson.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Edimburgo ha così sviluppato questo metodo alquanto rivoluzionario.

Il peso della plastica

Il PET, in particolare, è uno dei materiali più diffusi al mondo. Viene utilizzato per la produzione di bottiglie per bevande, contenitori alimentari e numerosi imballaggi. La sua resistenza e leggerezza lo rendono estremamente versatile, ma proprio queste caratteristiche contribuiscono alla sua persistenza nell’ambiente.

Ogni anno vengono prodotte circa 50 milioni di tonnellate di PET. Una parte significativa di questo materiale finisce nelle discariche o negli oceani, dove può impiegare secoli per degradarsi completamente. Il problema dell’inquinamento da plastica è diventato quindi una questione ambientale globale, con effetti negativi sugli ecosistemi, sulla fauna marina e, indirettamente, sulla salute umana.

Tradizionalmente, il riciclo del PET avviene tramite processi meccanici o chimici che permettono di riutilizzare il materiale per nuovi prodotti. Tuttavia, questi metodi non sempre risultano efficienti o economicamente sostenibili. Da qui nasce l’interesse crescente verso soluzioni innovative basate sulla biotecnologia.

Il Parkinson: una sfida medica mondiale

Parallelamente alla crisi ambientale, la medicina deve affrontare un’altra emergenza: l’aumento delle malattie neurodegenerative. Tra queste, il Parkinson è una delle più diffuse. Si tratta di una patologia progressiva che colpisce il sistema nervoso e compromette gradualmente il controllo dei movimenti.

Secondo le stime internazionali, circa 10 milioni di persone nel mondo convivono con questa malattia. I sintomi principali includono tremori, rigidità muscolare, rallentamento dei movimenti e difficoltà di coordinazione. Con il progredire della patologia possono comparire anche disturbi cognitivi e alterazioni dell’umore.

Il trattamento più comune per alleviare i sintomi si basa sull’utilizzo della L-DOPA, una molecola che nell’organismo viene convertita in dopamina, il neurotrasmettitore carente nei pazienti affetti da Parkinson. Sebbene la L-DOPA rappresenti uno dei pilastri della terapia farmacologica, la sua produzione richiede processi industriali complessi e costosi.

L’ingegneria biologica al servizio della medicina

Il cuore della scoperta risiede nell’impiego di batteri geneticamente modificati. Gli scienziati hanno scelto di lavorare con il microrganismo Escherichia coli, uno dei batteri più utilizzati nei laboratori di biotecnologia per la sua facilità di manipolazione genetica.

Attraverso tecniche avanzate di ingegneria genetica, i ricercatori hanno introdotto nel batterio specifiche sequenze di DNA in grado di attivare una serie di reazioni biochimiche. Queste modifiche permettono al microrganismo di trasformare alcune molecole derivate dalla plastica in composti utili per la sintesi della L-DOPA.

Il processo rappresenta un esempio di “biotrasformazione”, cioè la conversione di una sostanza in un’altra mediante l’azione di organismi viventi o dei loro enzimi.

Come avviene la trasformazione della plastica

Il procedimento sviluppato dai ricercatori si svolge in più fasi.

La prima riguarda la scomposizione del PET nei suoi componenti chimici di base. Questo polimero è formato da lunghe catene molecolari che devono essere “smontate” attraverso specifici processi chimici o enzimatici. Una volta frammentata, la plastica libera tra gli altri composti l’acido tereftalico, una sostanza che diventa il punto di partenza per la fase successiva.

È proprio su questa molecola che intervengono i batteri geneticamente modificati. Gli scienziati hanno progettato un percorso metabolico artificiale che consente ai microrganismi di trasformare l’acido tereftalico attraverso diverse reazioni biochimiche.

Durante queste trasformazioni, gli enzimi presenti nei batteri agiscono come minuscole “fabbriche molecolari”, modificando progressivamente la struttura chimica delle molecole fino a ottenere la L-DOPA.

Il risultato finale è quindi una molecola farmaceuticamente attiva prodotta a partire da un rifiuto plastico.







Una prima assoluta nella biotecnologia

Secondo gli autori dello studio, si tratta della prima dimostrazione concreta di un processo biologico modificato capace di convertire rifiuti plastici direttamente in un farmaco destinato al trattamento di una malattia neurologica.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica aveva già sperimentato l’utilizzo di microrganismi per degradare la plastica o per produrre biocarburanti e sostanze chimiche industriali. Tuttavia, la produzione di un principio attivo farmacologico a partire da materiali plastici rappresenta un salto qualitativo significativo.

Se processi biotecnologici come quello sviluppato dai ricercatori dell’Università di Edimburgo venissero applicati su scala industriale, sarebbe possibile ridurre significativamente la quantità di plastica destinata alle discariche o dispersa nell’ambiente.

Inoltre, la conversione dei rifiuti in prodotti di alto valore aggiunto, come i farmaci, potrebbe rendere economicamente vantaggioso il recupero di materiali che oggi vengono semplicemente smaltiti.

Questo approccio potrebbe quindi contribuire a trasformare la gestione dei rifiuti da problema ambientale a opportunità industriale.

Una nuova visione dei rifiuti

La trasformazione delle bottiglie di plastica in farmaci contro il Parkinson rappresenta molto più di una curiosità scientifica. È il simbolo di un cambiamento culturale nel modo di concepire i rifiuti. Invece di essere considerati semplicemente un problema da smaltire, gli scarti possono diventare una risorsa preziosa se gestiti con tecnologie adeguate.

La scoperta dei ricercatori dell’Università di Edimburgo dimostra che anche i materiali più inquinanti possono essere reinventati attraverso l’ingegno scientifico.

Patricia Iori