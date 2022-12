Trasformare un bar o un pub: ecco come fare per rilanciare la propria attività

Oggi sono molte le attività in crisi in Italia, o comunque non in grado di rendere al massimo del proprio potenziale. Un discorso del genere può essere fatto anche per molti bar e pub della Penisola, che avrebbero l’opportunità di cambiare volto, con l’obiettivo di rilanciare la propria attività. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme alcune strategie utili per raggiungere questo scopo, dalla ristrutturazione fino all’organizzazione di eventi per il rilancio di questo business.

Dalla ristrutturazione all’acquisto di nuovi macchinari

Quando si desidera rilanciare la propria attività, ogni sforzo deve essere visto come un piccolo punto di partenza per mirare al bersaglio grosso: aumentare i clienti e farlo tramite la qualità dei servizi offerti e il naturale passaparola. Per riuscirci ci sono diverse strategie da seguire, alcune delle quali fondamentali. Si parla ad esempio della ristrutturazione del locale, per dargli un tono più moderno o più in linea con il messaggio comunicato dal brand.

Tutto dovrebbe comunque iniziare da una valutazione dei punti deboli e dei punti forti del proprio bar o pub, per evidenziare le criticità e per capire ciò che invece funziona e non deve essere toccato. Per intraprendere questa strada servirà avere un giusto budget a disposizione. In alternativa, si può pensare anche a richiedere un prestito, tenendo sempre a mente alcuni aspetti specifici di questa operazione, come il TAS (tasso annuo nominale), che viene spiegato da alcune aziende del settore. Tutti questi conteggi e queste informazioni vanno studiati prima di fare qualsiasi tipologia di richiesta, per avere in anticipo un’anteprima di quello che potrebbe essere il rientro proveniente dall’investimento.

Gli acquisti da fare sono tanti, ma tutto dipende dal modo in cui si vuole trasformare il proprio locale o, in alternativa, dai punti deboli che si vogliono rinforzare. Per fare alcuni esempi, è possibile investire sull’acquisto di nuovi macchinari, come nel caso delle macchine da caffè professionali di ultima generazione, che possono rendere il vostro servizio qualitativamente migliore. In alternativa, se non se ne dovesse essere in possesso, fra gli altri lavori da programmare si potrebbe pensare all’allestimento di una zona pasticceria o di una gelateria.

Quali eventi organizzare nel proprio locale?

Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, si può pensare di fare un ulteriore passo avanti per il rilancio della propria attività. Ciò significa organizzare alcuni eventi per attirare l’attenzione dei clienti, e per tentare di trasformare il proprio locale in un autentico punto di ritrovo di tendenza. Alcuni esempi concreti? Ad esempio i classici concerti e la musica dal vivo, insieme ad altre opzioni come gli stand up, ovvero gli spettacoli umoristici, che grazie ad alcuni professionisti italiani sta diventando sempre più celebre nel nostro paese. Anche le feste e le serate a tema sono un sistema molto efficace per coinvolgere nuove persone, e per far conoscere la propria attività.

Questi eventi contribuiranno ad attirare l’attenzione e a creare curiosità intorno al locale, scatenando un passaparola che farà crescere in modo naturale la fama del bar o del pub. È quindi fondamentale pianificare ogni evento nel dettaglio, dalla scelta delle cover band per la musica dal vivo all’organizzazione degli spettacoli e alla selezione degli artisti. Ci sono anche altre opzioni, come organizzare una degustazione di vini e birre artigianali, o ricorrere ad altre soluzioni evergreen come le serate karaoke. Inoltre, è possibile sponsorizzare il proprio locale per ospitare feste di compleanno e di laurea. Infine, si possono organizzare delle serate in stile salotto letterario, o dedicate alla visione di film e cortometraggi. Tutto, comunque, dipende dal target che il locale desidera attirare.

