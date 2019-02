Trasporto: soluzioni innovative per città più vivibili

Le nostre città stanno affrontando sfide senza precedenti. Le popolazioni urbane crescono ad un ritmo vertiginoso e si stima che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Tale urbanizzazione mette sotto pressione ogni aspetto dello status quo di una città, e nessun trasporto non fa eccezione, quindi come possiamo continuare a spostare le persone in giro per le città senza peggiorare la congestione cronica e le questioni relative alla qualità dell’aria?

Si ritiene che l’offerta di una gamma di opzioni positive, flessibili ed economicamente vantaggiose debba essere il punto di partenza. In modo da convincere i cittadini ad abbandonare le norme tradizionali della proprietà delle automobili. Rendere tali alternative convincenti con incluso l’accesso continuo a un’auto.

È qui che il car sharing può costituire una parte importante del futuro puzzle della mobilità. Fornendo l’accesso alle auto in modo più efficiente e sostenibile, pur conservando la funzionalità che offre.

Il car sharing è chiaramente solo una parte dei possibili meccanismi di coping che faciliteranno la mobilità futura. Una rete di trasporto sostenibile e lungimirante deve offrire una gamma completa di opzioni per soddisfare ogni tipo di viaggio che gli abitanti delle città moderne hanno. Quindi quali città stanno aprendo la strada?









Ecco cinque città che pensiamo siano all’avanguardia nel settore dei sistemi di trasporto a prova di futuro e che offrano alle persone la possibilità di scegliere come muoversi in modo sostenibile.

Oslo, Norvegia: ridisegnare la vita di città

Nel 2015, Oslo fece notizia, a livello mondiale, quando annunciò la sua intenzione di essere la prima città europea ad essere senza auto. Oslo prevede di bandire definitivamente tutte le auto dal centro della città entro il 2019 – sei anni prima che il divieto nazionale della Norvegia entrasse in vigore.

La capitale norvegese investirà molto nel trasporto pubblico e sostituirà 35 miglia di strade precedentemente dominate da auto con piste ciclabili.

Una zona pedonale solo in centro, consente a escursionisti e ciclisti di esplorare liberamente, inoltre ha ridisegnato in modo drammatico le strade, eliminando il parcheggio su strada. Il car sharing sta iniziando a sostituire la tradizionale proprietà dell’auto, riducendo il numero di auto in strada e il numero di posti auto necessari.

Hong Kong, Cina: tecnologia, praticità e puntualità

Il potenziale integrativo di una città alta e compatta dominata da un piccolo numero di sviluppatori, solo due fornitori integrati verticalmente, uno dei migliori sistemi sanitari al mondo e digitalmente integrati, e una delle infrastrutture digitali più dotate al mondo. In diversi modi, Hong Kong è il modello perfetto per la pianificazione della città vivibile.









Con il suo sistema di trasporto pubblico di massa – la Mass Transit Railway (MTR) – Hong Kong è stata salutata come uno dei migliori sistemi di trasporto pubblico al mondo. Circa 1,6 miliardi di persone all’anno. Con connessione Wi-Fi gratuita ad ogni stazione, un record di puntualità del 99%, oltre 1.300 negozi nelle sue stazioni. Unisce tecnologia, praticità e puntualità. La carta di pagamento intelligente Octopus Card di MTR può essere utilizzata per tutti i sistemi di trasporto pubblico, oltre a parcheggi, cene e generi alimentari, tra le altre cose.

Tokyo, Giappone: sistema di auto a guida autonoma entro il 2020

Il Giappone si è impegnato a lanciare, entro il 2020, un sistema di autovetture senza conducente. In coincidenza con le Olimpiadi ospitate dalla città. Quest’anno il Giappone sta spingendo per testare un sistema di auto a guida autonoma su strade pubbliche. Un gruppo conglomerato giapponese, SoftBank Group, ha collaborato con la General Motors per sviluppare auto a guida autonoma, con un investimento di $ 2,25 miliardi in GM Cruise Holdings, la divisione tecnologica autonoma della casa automobilistica di Detroit.

Buenos Aires, Argentina: la “metropolitana di superficie”

La capitale argentina, una città di tre milioni di persone, ha recentemente introdotto due importanti servizi di trasporto rapido per autobus. La vecchia Avenue 9 de Julio a 20 corsie, la strada più ampia del mondo, ora ha solo dieci corsie per le auto. Il resto è una “metropolitana di superficie” che combina aspetti di un servizio di autobus convenzionale, con il comfort di una metropolitana. Per attraversare la città erano necessari più di quaranta minuti, ora occorrono in media 14.

Londra, Regno Unito

Come la maggior parte delle capitali, la crescente popolazione di Londra significa che sono necessarie nuove forme di mobilità per affrontare i problemi associati a traffico, congestione, parcheggi e pendolarismo. Accanto agli investimenti e agli aggiornamenti della rete di trasporto pubblico, i servizi di car sharing privato e ride sharing continuano a svolgere un ruolo chiave nel fornire ai londinesi maggiore scelta e flessibilità. Oltre a ridurre radicalmente il numero di auto sulla strada. Nel 2018, alla Zipcar UK, hanno fatto un ulteriore passo in avanti aggiungendo 325 auto elettriche alla flotta di Londra. Il maggior numero di auto elettriche condivise pubblicamente disponibili nel paese.









Non vi è dubbio che le città debbano fornire scelta e flessibilità quando si tratta di trasporto per garantire che le persone stiano facendo scelte più intelligenti. Queste scelte dovranno andare ben oltre un incredibile sistema di trasporto pubblico e buone opzioni per camminare e andare in bicicletta. Il settore della mobilità sta attraversando una rivoluzione con nuove aziende e idee che nascono quasi quotidianamente. Le opzioni saranno lì, ora tocca alle città il modo in cui le abbracciano e le implementano.

Felicia Bruscino