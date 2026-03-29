La recente risoluzione approvata dall’ONU, che definisce la tratta transatlantica degli schiavi come “un grave crimine contro l’umanità”, ha riacceso il dibattito su una delle pagine più oscure della storia.

Quando si parla di tratta degli schiavi il pensiero corre quasi automaticamente alle rotte atlantiche tra Africa, Americhe ed Europa. Tuttavia, la storia dell’umanità ha conosciuto molteplici sistemi di schiavitù e diverse tratte, sviluppatesi in contesti geografici e culturali differenti, spesso per secoli o addirittura millenni. Comprendere queste dinamiche è essenziale per cogliere la profondità e la complessità del fenomeno.

La tratta degli schiavi transatlantica

La tratta degli schiavi transatlantica rappresenta senza dubbio il caso più studiato e simbolicamente potente. Tra il XV e il XIX secolo, milioni di africani furono deportati con la forza verso le Americhe. Le principali potenze coloniali europee, tra cui Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra, organizzarono un sistema economico basato sul cosiddetto “commercio triangolare”: manufatti europei venivano scambiati in Africa con esseri umani, che venivano poi trasportati nelle Americhe per lavorare nelle piantagioni, mentre i prodotti coloniali tornavano in Europa.

Le condizioni del viaggio, noto come “Middle Passage”, erano disumane: sovraffollamento, malattie, violenze e mortalità elevatissima. Questa forma di tratta degli schiavi non solo segnò profondamente le società africane e americane, ma contribuì anche alla costruzione delle economie coloniali e alla diffusione del razzismo moderno.

La tratta araba e islamica: una storia più lunga e meno conosciuta

Meno presente nell’immaginario collettivo, ma altrettanto significativa, è la tratta degli schiavi gestita da mercanti arabi e musulmani. Questo sistema ebbe origine già nel VII secolo e si sviluppò per oltre mille anni, coinvolgendo vaste aree dell’Africa subsahariana, del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’Asia.

Gli schiavi venivano catturati o acquistati nell’Africa centrale e orientale e trasportati attraverso il Sahara o via mare lungo l’Oceano Indiano. Le destinazioni includevano città come Baghdad, Il Cairo e Zanzibar, dove gli schiavi venivano impiegati nei lavori domestici, agricoli o militari.

La tratta degli schiavi nel mondo islamico non si basava esclusivamente su criteri razziali per una combinazione di fattori religiosi, culturali ed economici che la distinguevano, almeno in parte, dalla tratta transatlantica europea. Tuttavia, la brutalità e lo sfruttamento restavano elementi centrali di questa forma di tratta degli schiavi.

Le tratte interne africane: dinamiche locali e interconnessioni globali

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda le tratte interne al continente africano. Prima e durante l’epoca coloniale, esistevano sistemi di schiavitù locali, gestiti da regni e comunità africane. Questi sistemi non erano identici a quelli europei o arabi, ma prevedevano comunque la cattura e la vendita di individui.

In alcuni casi, i prigionieri di guerra venivano integrati nelle comunità come servitori o membri subordinati; in altri, venivano venduti ai mercanti europei o arabi, alimentando così le tratte internazionali. La tratta degli schiavi africana, dunque, non può essere compresa senza considerare queste dinamiche interne, che si intrecciavano con interessi esterni.

La tratta degli schiavi nell’antichità: il caso della Grecia e di Roma

La tratta degli schiavi non è un fenomeno esclusivamente moderno. Nell’antichità, civiltà come quella greca e romana facevano ampio uso della schiavitù. Gli schiavi provenivano da guerre, razzie o commercio e venivano impiegati in ambiti domestici, agricoli e industriali.

Nell’Impero romano, gli schiavi erano fondamentali per l’economia: lavoravano nelle miniere, nei latifondi e nelle città. Le rotte della tratta degli schiavi si estendevano in tutto il Mediterraneo, coinvolgendo popolazioni europee, africane e asiatiche. Sebbene la schiavitù antica differisse da quella moderna per alcuni aspetti, ad esempio, non era rigidamente basata sulla razza, restava un sistema di sfruttamento sistematico.

La tratta vichinga e medievale europea

Durante il Medioevo, anche l’Europa settentrionale fu teatro di una significativa tratta degli schiavi. I Vichinghi, tra l’VIII e l’XI secolo, catturavano uomini, donne e bambini durante le loro incursioni in Europa e li vendevano nei mercati del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Il termine “schiavo” deriva proprio dalla parola “slavo”, poiché molti degli individui catturati provenivano dall’Europa orientale. Questa forma di tratta degli schiavi dimostra come il fenomeno fosse diffuso e trasversale, coinvolgendo culture e regioni diverse.

La tratta nell’Oceano Indiano

Un’altra importane rotta della tratta degli schiavi si sviluppò nell’area dell’Oceano Indiano, collegando Africa orientale, Penisola Arabica, India e Sud-est asiatico. Questa rete commerciale, attiva per secoli, trasportava schiavi destinati a lavori domestici, agricoli o militari.

Zanzibar divenne uno dei principali centri di questo commercio nel XIX secolo. La tratta degli schiavi nell’Oceano Indiano presenta caratteristiche proprie, tra cui una maggiore integrazione culturale degli schiavi nelle società di destinazione, ma non per questo meno violenta o ingiusta.

Anche in Asia esistevano sistemi di schiavitù e tratte di esseri umani. In India, Cina e nel Sud-est asiatico, la schiavitù assumeva forme diverse, spesso legate al debito o alla guerra. In alcuni casi, intere famiglie potevano essere ridotte in schiavitù per saldare obblighi economici. Queste pratiche, pur differendo dalle grandi tratte internazionali, rientrano nel più ampio fenomeno della tratta degli schiavi, dimostrando come lo sfruttamento umano sia stato una costante in molte società.

L’abolizione e le sue contraddizioni

A partire dal XVIII secolo, movimenti abolizionisti iniziarono a mettere in discussione la legittimità della tratta degli schiavi. Paesi come la Gran Bretagna abolirono il commercio degli schiavi all’inizio del XIX secolo, seguiti da altre nazioni.







Tuttavia, l’abolizione fu spesso lenta e contraddittoria. In molti casi, la schiavitù continuò sotto altre forme, come il lavoro forzato o il colonialismo. Inoltre, alcune tratte, come quella araba, proseguirono fino al XX secolo.

La risoluzione ONU

La recente risoluzione approvata dall’ONU il 25 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime della schiavitù, segna un passaggio significativo nel riconoscimento storico della tratta degli schiavi.

Il testo, promosso dal Ghana, è stato adottato dall’Assemblea Generale con 123 voti favorevoli, 3 contrari (tra cui Stati Uniti e Israele) e 52 astensioni, tra cui diversi Paesi europei. Pur non essendo giuridicamente vincolante, la risoluzione ha un forte valore politico e simbolico, infatti, definisce la tratta transatlantica come “il più grave crimine contro l’umanità” e invita la comunità internazionale ad avviare un percorso di giustizia riparativa, che può includere scuse ufficiali, restituzioni e risarcimenti.

In questo senso, il documento non guarda solo al passato, ma si propone come strumento per affrontare le disuguaglianze e le eredità ancora presenti nel mondo contemporaneo.

Sophia Spinelli