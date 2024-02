La trattativa ex Ilva va avanti a fatica e a Taranto ci si confronta con la dura realtà economica e sociale, mentre il Senato e l’intero arco parlamentare assiste a un’esibizione teatrale di proporzioni politiche. Mentre la città dei due mari è agitata dalla protesta degli imprenditori dell’indotto, il dibattito parlamentare si concentra sulle dichiarazioni dell’amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli. Nella trattativa ex Ilva, il divario tra ciò che accade sul campo e ciò che viene discusso in aula diventa sempre più evidente, sollevando domande cruciali sulla gestione della crisi e sul futuro dell’industria siderurgica italiana.

Trattativa Ex Ilva: realtà a Taranto, illusioni in Parlamento

Mentre a Taranto si fa sentire l’eco della protesta degli imprenditori dell’indotto dell’ex Ilva, al Senato l’amministratrice delegata Lucia Morselli si esibisce in un’interpretazione che lascia molti interrogativi sul tavolo riguardo alla trattativa ex Ilva. La situazione sul campo è densa di tensione e preoccupazioni, mentre in Parlamento si assiste a uno spettacolo politico che sembra distante dalla concretezza dei problemi economici e sociali che affliggono la città dei due mari.

Ieri e oggi sono due giornate importanti per la trattativa ex Ilva, sia in Parlamento che al Governo. A palazzo Chigi infatti, si è tenuta una riunione tra i ministri e i tecnici su questo dossier. Ma, nonostante gli incontri con Arcelor Mittal, la situazione ancora non è sotto controllo. Le questioni da sciogliere, poste sul tavolo della trattativa ex Ilva, è la richiesta del Governo di avere i conti sulla società attraverso la sua manager Lucia Morselli. D’altro canto, c’è la richiesta di Arcelor Mittal di mantenere l’attuale management, senza quindi andare ad introdurre alcuna forma di commissariamento.

La realtà a Taranto sulla trattativa ex Ilva

Nel tessuto urbano di Taranto, dove le industrie pesanti hanno plasmato il paesaggio e la vita quotidiana, si avverte un senso di precarietà e incertezza. Gli imprenditori dell’indotto ex Ilva, consapevoli della difficile situazione economica e delle prospettive incerte per il futuro, decidono di alzare la voce. L’occupazione del ponte girevole diventa un simbolo della loro protesta, mentre le preoccupazioni per il destino dell’acciaieria continuano a crescere.

Timori e proteste sono sorte anche dalle voci dei sindacati, spaventati dall’ipotesi del commissariamento. Alcuni imprenditori, con l’aiuto dei sindacati, si sono incatenati davanti alla prefettura di Taranto per rivendicare dei diritti e delle tutele nei loro confronti e in quelli dei loro dipendenti.

Illusioni al Senato: Morselli sulla trattativa ex Ilva

Nel frattempo, al Senato, Lucia Morselli, protagonista di una lunga carriera caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e svolte inaspettate, si presenta di fronte ai senatori con un atteggiamento teatrale. La sua performance sembra distante dalla realtà vissuta dai lavoratori e dagli imprenditori a Taranto. Morselli si atteggia a difensore degli interessi dell’azienda, ma le sue parole lasciano trasparire una certa distanza dalla cruda realtà economica e sociale che caratterizza la città e l’intera regione.







Lucia Morselli è l’amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia e ieri, alla sua audizione, ha dato una visione dei fatti totalmente diversa: prima di tutto, ha ridimensionato il debito della società, dichiarando che, di quei 3,1 miliardi solo 700 milioni sono il debito reale. Allo stesso modo però, ha tenuto a dire che i soldi stanziati dal governo sarebbero stati troppo pochi, e spesi da altre aziende per l’emergenza energetica.

Insomma, l’audizione di Morselli non ha dato serenità, ma anzi ha solo accresciuto malcontento politico e sociale, sopratutto tra i sindacati che vogliono denunciare l’AD per diffamazione. L’irrealtà sociale raccontata dalla Morselli sarebbe quella di una responsabilità aziendale presa in carico nè agevolazioni nei confronti dei lavoratori che sono in cassa integrazione.

Negoziati ancora in corso

Il divario tra la situazione sul campo e il dibattito politico sulla trattativa ex Ilva in Senato diventa sempre più evidente. Mentre a Taranto si combatte per la sopravvivenza economica e per la tutela dei posti di lavoro, al Senato si discute di questioni che sembrano distanti dai reali bisogni e dalle preoccupazioni della popolazione. La trattativa ex Ilva si trasforma così in uno scontro tra il pragmatismo necessario per affrontare le sfide concrete e le illusioni e le retoriche politiche che sembrano caratterizzare il dibattito parlamentare.

Dopo la deposizione di Morselli sulla trattativa ex Ilva, si aspetta il verdetto del Tribunale di Milano sulle misure di gestione della crisi aziendale e la possibilità di introdurre un unico management. Il governo stesso, dopo la decisione delle prossime ore del Tribunale, ha fissato un nuovo incontro con i sindacati per il prossimo 19 febbraio.

Lucrezia Agliani