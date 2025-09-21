Nel gennaio 2026, dopo oltre due decenni di intense negoziazioni, vedrà finalmente la luce un accordo di portata storica: il trattato ONU sull’alto mare. È un passo decisivo nella governance globale degli oceani, volto a colmare un vuoto normativo che per troppo tempo ha lasciato l’alto mare esposto a sfruttamento indiscriminato e a danni irreversibili.

Oltre il confine delle giurisdizioni: perché serviva un trattato

Il trattato affronta un’area finora largamente trascurata: l’alto mare, ovvero quelle zone oceaniche che si trovano oltre le 200 miglia nautiche dalle coste e che non ricadono sotto la sovranità di alcun Paese. Questa porzione di oceano rappresenta circa il 60% della superficie marina globale e quasi la metà del pianeta in termini di superficie, ma solo una frazione minima di essa è attualmente protetta da regolamenti ambientali. L’assenza di un quadro giuridico comune ha permesso, nel tempo, la proliferazione di attività dannose come la pesca intensiva, il traffico navale non regolamentato, l’inquinamento industriale e il crescente interesse per lo sfruttamento minerario dei fondali.

Il cuore dell’accordo ruota attorno a un obiettivo ambizioso ma essenziale: trasformare almeno il 30% delle acque internazionali in aree marine protette entro il 2030. Attualmente, solo il 10% circa degli oceani è oggetto di protezione formale, spesso concentrata nelle acque territoriali degli Stati. Il nuovo trattato mira a invertire questa tendenza, introducendo meccanismi vincolanti per creare e gestire zone di conservazione nell’alto mare, limitando o vietando le attività economiche più dannose, come l’estrazione mineraria in acque profonde e la pesca a strascico.

Una risposta ai molteplici rischi ambientali

Le minacce alla biodiversità marina sono molteplici e convergenti. I cambiamenti climatici stanno alterando profondamente le condizioni fisiche e chimiche degli oceani: l’acidificazione delle acque, il riscaldamento globale e la deossigenazione stanno compromettendo la sopravvivenza di numerose specie marine. A ciò si aggiungono gli effetti dell’inquinamento da plastica, dei rifiuti chimici, e del rumore sottomarino generato dalle grandi rotte commerciali. La pesca eccessiva, in particolare, ha già portato molte popolazioni ittiche al collasso, minacciando non solo la biodiversità ma anche la sicurezza alimentare di intere comunità costiere.

Il trattato ONU introduce una serie di strumenti operativi per garantire l’effettività della sua attuazione. Tra questi, la creazione di un ente scientifico internazionale incaricato di valutare l’impatto ambientale delle attività pianificate in alto mare; la possibilità di istituire aree protette attraverso una procedura multilaterale; e meccanismi di monitoraggio, ispezione e controllo condivisi tra gli Stati membri. Particolarmente innovativa è l’introduzione di un principio di equa condivisione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche marine, spesso oggetto di interesse da parte dell’industria farmaceutica e biotecnologica.

Una lunga gestazione diplomatica

Il percorso che ha portato alla definizione del trattato è stato lungo e tortuoso. I negoziati, iniziati ufficialmente nel 2004 sotto l’egida dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno attraversato numerose fasi interlocutorie e momenti di stallo. Tra i nodi più controversi vi erano la definizione delle competenze giuridiche, la distribuzione dei benefici economici, e il bilanciamento tra interessi commerciali e tutela ambientale. La svolta è arrivata nel marzo 2023, quando, dopo una maratona negoziale durata 38 ore, i delegati di oltre 100 Paesi hanno raggiunto un accordo sul testo finale. Successivamente, il trattato ha raccolto il numero necessario di ratifiche per entrare in vigore all’inizio del 2026.

Un banco di prova per la diplomazia multilaterale

Alcuni Stati, in particolare quelli con economie fortemente dipendenti dalle risorse marine, temono che le nuove restrizioni possano limitare le opportunità di sviluppo economico. Anche alcune grandi compagnie private, attive nell’ambito della pesca industriale e delle estrazioni sottomarine, hanno espresso riserve sul potenziale impatto del trattato sulle attività commerciali. Tuttavia, numerosi studi dimostrano che la protezione della biodiversità marina ha ricadute positive nel lungo periodo, sia in termini ambientali che economici, contribuendo alla rigenerazione degli stock ittici e alla stabilità degli ecosistemi marini.

Educazione e consapevolezza

La salvaguardia degli oceani non può dipendere unicamente da trattati internazionali e organismi sovranazionali. La consapevolezza dell’opinione pubblica e l’educazione ambientale saranno determinanti per consolidare i risultati ottenuti e spingere i governi a rispettare gli impegni presi. La tutela dell’alto mare riguarda ciascuno di noi, poiché la salute degli oceani influenza direttamente il clima, la produzione alimentare e l’equilibrio degli ecosistemi globali. Proteggere il mare significa proteggere la vita sulla Terra.