Dopo oltre vent’anni di trattative, il Trattato sull’Alto Mare diventa finalmente realtà. Con la sessantesima ratifica, avvenuta a settembre 2025 grazie al Marocco, l’accordo entra nella storia come il primo strumento giuridicamente vincolante dedicato alla protezione della biodiversità marina nelle acque internazionali. Un passo epocale che mira a tutelare il cuore blu del pianeta, minacciato da attività estrattive, pesca intensiva e cambiamenti climatici.

Una vittoria dopo vent’anni di negoziati

Dopo oltre due decenni di discussioni, rinvii e compromessi, la comunità internazionale ha finalmente raggiunto un traguardo epocale: il Trattato sull’Alto Mare diventerà operativo. La sessantesima ratifica, arrivata dal Marocco il 19 settembre 2025, ha permesso di superare la soglia minima necessaria e ha sancito l’entrata in vigore ufficiale dell’accordo fissata per il 17 gennaio 2026.

Il Trattato sull’Alto Mare è il primo strumento giuridicamente vincolante che garantisce protezione alla biodiversità nelle acque internazionali, quelle che non ricadono sotto la giurisdizione di alcuno Stato e che coprono circa i due terzi della superficie degli oceani.

Perché serviva un accordo globale come il Trattato sull’Alto Mare

Fino a oggi, appena l’1% dell’alto mare godeva di qualche forma di tutela. La maggior parte di queste acque restava un “Far West” privo di regole comuni, dove pesca intensiva, traffici minerari e altre attività potevano prosperare indisturbate. Secondo la Convenzione Onu sul diritto del mare, gli Stati hanno sovranità piena solo fino a 12 miglia dalla costa e diritti economici esclusivi entro le 200 miglia. Oltre questa soglia, tutto diventava res nullius.

Il nuovo Trattato sull’Alto Mare stabilisce invece che i Paesi potranno proporre aree marine protette, limitando le attività economiche soltanto a quelle compatibili con la conservazione degli ecosistemi.

Le promesse internazionali: dal 2022 al 2030

Il varo dell’accordo è anche la risposta concreta agli impegni assunti alla COP15 sulla biodiversità di Montréal, nel 2022. In quell’occasione, oltre 190 Stati si impegnarono a proteggere il 30% dei mari e delle terre emerse entro il 2030. Senza una cornice giuridica internazionale, quell’obiettivo rischiava di rimanere sulla carta. Ora, con il Trattato sull’Alto Mare, la promessa diventa più realistica, pur richiedendo un impegno enorme in termini di controlli e cooperazione.

Per molti osservatori, questo risultato è il simbolo del multilateralismo che funziona. “L’alto mare non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti. Proteggerlo è un dovere collettivo”, ha sottolineato Julio Cordano, diplomatico cileno impegnato nei negoziati. Anche la direttrice della High Seas Alliance, Rebecca Hubbard, ha parlato di “momento storico frutto di anni di diplomazia globale”.

L’entusiasmo della comunità scientifica nasce dal fatto che negli oceani vivono oltre 17.000 specie, delle quali circa 1.500 sono a rischio estinzione. Tra i coralli duri, quasi la metà è considerata minacciata.

La direttrice della campagna per la moratoria sull’estrazione mineraria in acque profonde della Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), Sofia Tsenikli, ha posto l’accento su tutte quelle attività come l’estrazione mineraria in acque profonde che altro non fanno che accrescere la vulnerabilità dei sistemi marini, in netta contrapposizione con il Trattato sull’Alto Mare.

“Il Trattato dimostra cosa sia possibile ottenere per il nostro oceano condiviso quando i Paesi collaborano, ma questi progressi rischiano di essere vanificati se verrà autorizzata l’estrazione mineraria in acque profonde. Questa industria pericolosa è incompatibile con il nuovo trattato, perché minaccia la salute di uno degli ecosistemi più vitali della Terra” – ha affermato, invitando i Governi del mondo ha garantire il rispetto e la tutela delle acque del pianeta.

L’Italia e i ritardi accumulati

Mentre decine di Paesi hanno accelerato le ratifiche, un grande assente è l’Italia, che da quasi dieci anni non aderisce a nuovi accordi per la tutela marina. Greenpeace e altre associazioni hanno criticato questa inattività, sottolineando la contraddizione di un Paese che ospita migliaia di chilometri di coste ma che resta inerte di fronte a un impegno planetario di tale portata.

Un trattato contro la distruzione del mare profondo

Oltre alle aree protette, l’accordo introduce obblighi di valutazione di impatto ambientale per tutte le attività che potrebbero danneggiare la vita marina. Questo punto è cruciale in vista della crescente pressione delle industrie minerarie interessate al deep sea mining, l’estrazione di minerali preziosi dai fondali.

Gli esperti avvertono che si tratta di un’attività ad alto rischio: ecosistemi che hanno impiegato millenni a svilupparsi possono essere cancellati in poche settimane, con danni irreversibili.







Non è solo il mining a preoccupare. La pesca a strascico di fondo, già diffusa, schiaccia coralli e spugne, devasta canyon sottomarini e rigetta in mare migliaia di specie non commerciali, spesso già morte. A ciò si aggiungono le sfide legate alla crisi climatica, con l’acidificazione delle acque e l’innalzamento delle temperature che mettono sotto pressione la biodiversità marina.

Il Trattato nasce proprio per imporre limiti e monitoraggi a queste pratiche, integrando organismi già esistenti come l’Autorità Internazionale dei Fondali Marini e le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca.

Un patrimonio da miliardi di dollari

Proteggere l’alto mare non è solo una questione etica o ecologica, ma anche economica. Secondo il WWF, i servizi ecosistemici forniti dagli oceani – dalla regolazione del clima al turismo, dalla pesca sostenibile al valore culturale – valgono circa 3.000 miliardi di dollari all’anno, pari al 5% del PIL globale. Minare questi servizi significa colpire direttamente la sopravvivenza delle società umane.

Con l’entrata in vigore fissata per il gennaio 2026, la prima grande prova sarà la COP dedicata all’alto mare, prevista entro il 2027. Sarà il momento in cui i Paesi dovranno tradurre le promesse in azioni concrete, definendo le prime aree protette e le regole condivise per ricerca, pesca e sfruttamento delle risorse.

Il Trattato sull’Alto Mare rappresenta una svolta epocale: per la prima volta esiste un quadro giuridico vincolante che tutela i due terzi degli oceani. Restano sfide enormi, dalla resistenza delle lobby economiche alla lentezza di alcuni Stati, ma il segnale è chiaro: la comunità internazionale ha deciso di difendere un patrimonio che appartiene a tutti.

Lucrezia Agliani