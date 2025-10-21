A tre anni dal suo insediamento, Giorgia Meloni raggiunge un traguardo storico: il suo governo diventa il terzo più longevo della Repubblica italiana. Il primato del Governo di Giorgia Meloni segna la solidità dell’attuale esecutivo ma anche la complessità di una gestione politica che, tra promesse ancora in corso e sfide irrisolte, continua a bilanciarsi tra pragmatismo e cautela. In un panorama europeo attraversato da tensioni e trasformazioni, la premier italiana si distingue per uno stile comunicativo controllato e una strategia di equilibrio che punta a consolidare la leadership interna e il riconoscimento internazionale.

Un primato nella storia repubblicana

Con 1.093 giorni di permanenza a Palazzo Chigi, il Governo di Giorgia Meloni è oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica, a pari merito con quello di Bettino Craxi. Al primo posto resta il Berlusconi II, in carica per 1.412 giorni, seguito dal Berlusconi IV con 1.287. È un traguardo simbolico ma significativo: per la prima volta nella storia repubblicana, una donna premier raggiunge un livello di stabilità politica paragonabile a quello dei governi più solidi del centrodestra italiano.

La longevità, tuttavia, non è di per sé garanzia di efficacia. Dopo tre anni, molti obiettivi fissati nel programma del 2022 risultano ancora in corso, altri sono stati raggiunti solo parzialmente. Eppure, nel panorama politico europeo, il governo di Giorgia Meloni si distingue per la capacità di mantenere compatta una maggioranza eterogenea, segno di un equilibrio politico che ha retto finora a tensioni interne e a sfide esterne complesse.

Promesse mantenute e riforme avviate

Secondo l’analisi del programma di coalizione, circa un quinto delle promesse elettorali è stato effettivamente realizzato. Tra i risultati più concreti del Governo di Giorgia Meloni figurano la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la riforma del fisco e il taglio strutturale del cuneo fiscale. Anche l’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, rientra tra i provvedimenti centrali del nuovo impianto sociale.

Sul fronte economico, il governo ha potenziato l’assegno unico per le famiglie e introdotto misure di sostegno al Made in Italy, mentre in campo energetico ha riaperto la discussione sull’estrazione di gas naturale. Si tratta di interventi coerenti con la linea programmatica iniziale, orientata a rafforzare la produzione interna e a contenere la dipendenza energetica dall’estero. Tuttavia, molte riforme strutturali — a partire da quelle sulla giustizia e sulla burocrazia — restano ancora da completare.

Le sfide del PNRR e le promesse rimandate

Le difficoltà maggiori emergono nell’attuazione del PNRR, dove l’Italia sconta ritardi nella spesa delle risorse europee e un lento avanzamento dei progetti infrastrutturali. La promessa di estendere la flat tax ai lavoratori autonomi con redditi fino a 100 mila euro, una delle bandiere del centrodestra, è ancora sospesa.

Restano inoltre incerte alcune promesse iniziali: la riforma del premierato si è tradotta in una proposta diversa da quella originaria, mentre l’impegno ambientale è stato ridimensionato, con un taglio agli obiettivi di rimboschimento previsti dal PNRR. Sul fronte migratorio, il governo ha adottato una linea di contenimento con la creazione di centri di permanenza in Albania, misura che ha suscitato critiche giuridiche e diplomatiche in sede europea.







Una politica estera di equilibrio e opportunismo

Sul piano internazionale, il Governo di Giorgia Meloni ha consolidato il sostegno all’Ucraina e mantenuto una postura saldamente atlantista, rafforzando i legami con gli Stati Uniti e con la NATO. La premier ha costruito un’immagine di affidabilità nei consessi internazionali, spostandosi da una posizione euroscettica a una partecipazione più pragmatica alle dinamiche comunitarie.

Tuttavia, questa linea ha spesso mostrato tratti di opportunismo strategico. Meloni ha saputo presentarsi come interlocutrice credibile a Bruxelles e Washington, senza rinunciare alla retorica sovranista rivolta all’elettorato interno. È una doppia cifra comunicativa: rassicurare gli alleati esterni e al tempo stesso alimentare, sul piano nazionale, la narrativa di un’Italia autonoma e “padrona del proprio destino”.

Lo stile politico del Governo di Giorgia Meloni: visibilità controllata e linguaggio simbolico

Uno degli elementi distintivi del governo di Giorgia Meloni è lo stile comunicativo della premier. Diversamente dai leader del passato, che puntavano sulla sovraesposizione mediatica, Meloni sceglie una presenza più calibrata. Interviene con decisione su temi identitari — famiglia, sicurezza, difesa — ma evita di esporsi su dossier divisivi. Il controllo del linguaggio è parte integrante della sua strategia: il lessico patriottico e l’uso di parole chiave come “merito”, “nazione” e “sovranità” consolidano un racconto coerente e riconoscibile, pur adattabile ai contesti.

La sua leadership si fonda su una comunicazione verticale e disciplinata, che privilegia il messaggio rispetto al confronto. Ciò le ha consentito di evitare gli errori di eccessiva personalizzazione che in passato hanno logorato figure come Matteo Renzi o Silvio Berlusconi. Al tempo stesso, però, questo approccio limita la trasparenza e accentua l’impressione di una distanza tra governo e opinione pubblica.

A tre anni dall’insediamento, il governo di Giorgia Meloni appare in bilico tra continuità e cambiamento. La premier ha garantito una stabilità politica rara nella storia recente, ma il prezzo di questa stabilità è stato, in alcuni casi, un rallentamento decisionale. Le grandi riforme — giustizia, fisco, istituzioni — procedono con lentezza, mentre il contesto economico e sociale richiederebbe maggiore rapidità e visione di lungo periodo.

La sfida del Governo di Giorgia Meloni nella lunga durata

Dal punto di vista politico e comunicativo, la figura che Giorgia Meloni è riuscita a creare a livello pubblico incarna una forma di leadership nuova per la destra italiana: meno ideologica, più attenta alla gestione e al consolidamento del potere. La sua capacità di restare in equilibrio tra consenso interno e legittimazione internazionale è, finora, il segreto della sua durata. Tuttavia, la strategia della “visibilità controllata” rischia di tradursi, nel tempo, in un immobilismo politico.

Il governo di Giorgia Meloni è oggi una forza stabile ma cauta, più concentrata sulla conservazione del consenso che sulla realizzazione di cambiamenti strutturali. In un’epoca di crisi globali e di competizione geopolitica, la sfida per la premier sarà passare dal linguaggio dell’identità a quello della visione: da una narrazione di resistenza a una politica di trasformazione.

Lucrezia Agliani