Tre Film e tre videogiochi perfetti per il surround

Lo sviluppo tecnologico ha permesso alle diverse ditte produttrici di dispositivi per l’intrattenimento domestico di creare home theatre dal costo accessibile e dall’installazione intuitiva. Fino a pochi anni fa tutto questo sarebbe stato impossibile, infatti gli impianti per il surround erano un lusso destinato ad utenti con un budget molto alto e magari anche un bel salotto spazioso.

D’altronde le casse dei vecchi home theatre avevano dimensioni alquanto impegnative, mentre i nuovi impianti si presentano con speaker di misure ridotte che si possono sistemare tranquillamente anche su delle mensole o pensili. La connettività via Bluetooth o rete Wi-Fi permette di allestire l’impianto senza dover per forza trovarsi il salotto o la stanza invasa da cavi di qualsiasi genere.

L’arrivo di televisori con risoluzioni 4K e con tecnologia HDR ha rivoluzionato il modo di vedere film, serie TV ed eventi sportivi, potenziando inoltre l’aspetto grafico di alcuni videogiochi. Ormai il confine tra i due media è davvero sottile, basta pensare al nuovo film di Sam Mendes, 1917.

Home theatre come il Yamaha yht-1840 possono valorizzare ancora di più lo spettacolo, creando un’atmosfera sonora avvolgente e coinvolgente. Non tutti i film e videogiochi però vengono realizzati con il surround in mente, infatti solo alcuni prodotti possono dare davvero il massimo con questa tecnologia. Vediamo quali sono i tre film e i tre videogiochi più spettacolari da godere con il surround.

Avengers: Endgame

Con un buon home theatre qualsiasi cinecomic si trasforma in un tripudio di effetti speciali e colonna sonora, ma pensiamo che Avengers: Endgame meriti un posto d’onore vista la trama e la quantità di effetti speciali spettacolari presenti nella pellicola. Con il surround potrete sentirvi nel pieno della battaglia tra gli eroi e Thanos, assaporando tutti i momenti del tanto atteso scontro finale.

La trilogia de Il Signore degli Anelli

La cura per il suono e la colonna sonora di questa trilogia è davvero sorprendente, sebbene senza un buon impianto audio è difficile poterla apprezzare in pieno. Il surround dà nuova vita alle avventure di Frodo, Aragorn, Gandalf e compagni nella Terra di Mezzo, valorizzando la splendida colonna sonora e gli effetti speciali curati nel minimo dettaglio. Sentire l’oscuro richiamo di Sauron vi farà accapponare la pelle, mentre il salotto prenderà fuoco nell’incredibile Battaglia del Fosso di Helm, una delle più spettacolari scene di guerra mai realizzate nella storia del cinema moderno.

2001 Odissea nello Spazio

Uno dei capolavori di Stanley Kubrick (scritto con Arthur C. Clarke) trascende la cinematografia, per portarci in un viaggio spaziale ai confini della dimensione, attraverso il concetto di vita, morte e rinascita. Come dimenticare il robot HAL 9000 e la sua suadente voce? Gli effetti sonori regnano per tutta la durata del film, facendoci sentire la solitudine del protagonista, unico membro dell’equipaggio.

God of War 4 (Playstation 4)

Il nuovo episodio della violenta saga di Kratos lo vede alle prese con la paternità, in un mondo molto lontano dal suo. Il gioco è un esperimento a livello grafico, in quanto è stato realizzato come un unico piano sequenza cinematografico. L’effetto è spettacolare, come lo è anche il suono. Con un impianto surround potrete sentire chiaramente la presenza dei nemici alle spalle e i loro versi raccapriccianti. La colonna sonora ricca d’atmosfera vi avvolgerà completamente, trasportandovi in un mondo desolato, ma allo stesso tempo affascinante.

Uncharted 4 (Playstation 4)

Le avventure del ladro\archeologo Nathan Drake si concludono con questo episodio finale. La serie di Uncharted è sempre stata caratterizzata dal suo ottimo doppiaggio (specialmente in lingua originale) e dai suoni ambientali dei diversi scenari. Gli scontri a fuoco non mancano e l’esplorazione è sempre un piacere, specialmente quando il sonoro è portato ai massimi livelli da un buon home theatre.

Red Dead Redemption 2 (Playstation 4/Xbox/PC)

Un consenso di pubblico e critica, l’ultimo titolo di Rockstar Games ha fatto molto parlare di sé per l’ambientazione western curata in ogni minimo dettaglio. La cura maniacale si può vedere in ogni albero o roccia, nei personaggi e nelle animazioni che rendono Red Dead Redemption 2 un’esperienza quasi virtuale degna della famosa serie Westworld. Aggiungendo il surround, potrete godere al massimo dei curatissimi suoni atmosferici che comprendono il cinguettio degli uccelli e addirittura le foglie colpite dalle gocce di pioggia.