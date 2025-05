Il Consiglio d’Europa sta per compiere un passo storico: creare un tribunale speciale per processare i crimini di aggressione di Putin e dei vertici del governo russo contro l’Ucraina. La decisione, sostenuta da quasi 40 Paesi europei e non solo, è stata annunciata a Leopoli, dove i ministri degli Esteri si sono riuniti per dare slancio a questa iniziativa giudiziaria senza precedenti. Il tribunale, che dovrebbe cominciare a operare nel 2026, non sarà parte dell’Unione Europea ma agirà all’interno del Consiglio d’Europa, un organo indipendente dedicato alla promozione dei diritti umani e della democrazia.

L’approvazione formale è attesa il 14 maggio, quando almeno due terzi dei 46 Paesi membri dovranno dare il via libera definitivo. Finora, 37 Stati hanno già espresso sostegno, inclusi quasi tutti i membri del G7 – tranne gli Stati Uniti -, mentre solo Ungheria e Slovacchia, notoriamente filorusse, hanno mantenuto una posizione defilata.

I crimini di aggressione di Putin oltre la CPI: un vuoto da colmare

Questo nuovo tribunale, specializzato a perseguire i crimini di aggressione di Putin e i reati più generali concernenti la materia, nasce per colmare le lacune lasciate dalla Corte penale internazionale (CPI), che non ha giurisdizione sui crimini di aggressione commessi da Stati non membri come la Russia. Inoltre, Mosca può bloccare qualsiasi risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite grazie al diritto di veto, rendendo impossibile un’azione internazionale diretta contro i suoi vertici.

La sede prevista per il tribunale sarà all’Aia, nei Paesi Bassi, dove già si trova la CPI, grazie all’offerta del governo olandese di ospitare la nuova entità. Il tribunale sarà finanziato dai Paesi partecipanti, dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa stesso. I giudici e i procuratori saranno nominati da un gruppo di esperti indipendenti.

Chi rischia di finire alla sbarra del tribunale speciale

Il crimine di aggressione su cui il tribunale speciale si concentrerà principalmente riguarda non tanto i soldati sul campo quanto le figure di comando che hanno pianificato e autorizzato l’invasione. Il mirino, quindi, è puntato direttamente sulla cosiddetta “troika” russa: il presidente Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Ma non solo: tra i potenziali imputati ci sono figure militari di primo piano come Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle Forze armate, e Sergej Shoigu, ex ministro della Difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza.

Secondo le stime, tra 20 e 30 alti funzionari russi potrebbero essere chiamati a rispondere delle loro responsabilità. Tuttavia, finché Putin e i suoi principali collaboratori resteranno in carica, godranno di una sorta di immunità temporanea: il procedimento contro i crimini di aggressione di Putin e dei suoi colleghi potrà essere avviato ma resterà sospeso fino a quando non lasceranno i rispettivi incarichi.







Sanzioni dure e fondi per le vittime

Il nuovo tribunale avrà ampi poteri: potrà condurre processi anche in contumacia, rappresentando gli imputati attraverso avvocati, e potrà imporre sanzioni severe, fino all’ergastolo, in caso di estrema gravità. Inoltre, potrà ordinare la confisca di beni personali e imporre multe salate. Ciò che distingue questo progetto è la destinazione dei proventi: le risorse recuperate saranno trasferite a un fondo di compensazione per le vittime ucraine, creando un legame diretto tra le sanzioni inflitte e il diritto alla riparazione delle vittime.

Secondo Michael McGrath, Commissario europeo per la Giustizia, il tribunale rappresenta non solo una pietra miliare diplomatica ma anche una promessa morale: “Giustizia sarà fatta, e una pace sostenibile sarà costruita sulla verità, sulla responsabilità e sullo stato di diritto”.

Un’assenza che pesa nel tribunale speciale: gli Stati Uniti

Se l’Europa ha mostrato compattezza, l’assenza degli Stati Uniti ha sollevato più di un interrogativo. Washington era stata coinvolta attivamente nel progetto durante l’amministrazione Biden, ma con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca la posizione è cambiata radicalmente. Trump ha inaugurato un riavvicinamento diplomatico con Mosca e ha persino accusato l’Ucraina di essere responsabile del conflitto, definendo Volodymyr Zelensky un “dittatore contro le elezioni”.

Questa nuova linea si è riflessa anche all’ONU, dove gli USA hanno bloccato risoluzioni critiche nei confronti della Russia e del processo di creazione del tribunale. Tuttavia, a Bruxelles c’è ancora ottimismo: secondo alcuni funzionari europei, gli Stati Uniti potrebbero alla fine unirsi all’iniziativa, visto il loro passato di collaborazione con il Consiglio d’Europa.

Un momento simbolico, ma dalle sfide enormi

L’approvazione politica segna il culmine di oltre due anni di lavoro diplomatico e legale, e arriva in coincidenza con il V-Day, la giornata che commemora la fine della Seconda guerra mondiale. È un segnale potente contro l’impunità, un monito rivolto non solo a Mosca ma al mondo intero: i crimini di aggressione di Putin non resteranno senza conseguenze.

Tuttavia, le sfide sono enormi. Non sarà facile portare Putin o i suoi generali davanti a un tribunale internazionale, tanto più che il Cremlino ha ristrutturato lo Stato per blindare la leadership. Ma il solo fatto di costruire un meccanismo giuridico per perseguire i responsabili manda un messaggio chiaro: nessuno, nemmeno i leader più potenti, è al di sopra della legge.

Lucrezia Agliani